ESC 2019: Schock-Startnummer für Deutschland - Die Punktekarte als PDF-Download

Wann ist Deutschland beim Eurovision Song Contest 2019 dran? Wann singen die Favoriten? Hier gibt es die Startreihenfolge fürs ESC-Finale - natürlich auch als PDF zum Ausdrucken.

München/Tel Avic - Popcorn! Chips! Wurstigel! Bier! Limo! Prosecco! Bewertungszettel! Lustige Spiele! Die Rituale, die ESC-Fans jedes Jahr so begehen, unterscheiden sich. Doch klar ist: die Begeisterung für den Eurovision Song Contest ist nach wie vor groß. Wohl kein anderer Wettbewerb verbindet Talent so sehr mit Trash - und Wettkampf so sehr mit (teils unfreiwilligem) Witz.

Am Samstag ab 21 Uhr wird wieder gelacht, gesungen und getanzt. Diesmal findet der Eurovision Song Contest in Tel Aviv statt, nachdem Netta den ESC 2018 mit „Toy“ gewonnen hatte. Die große Frage für die europäischen und auch weltweiten (schließlich nimmt auch Australien am ESC teil und der Wettbewerb hat auch rund um den Globus Anhänger) Fans ist natürlich immer: Wer singt eigentlich wann?

Wann kann man in die Küche gehen und Nachschub holen oder mal auf die Doppelnull? Wann sollte man besonders aufmerksam sein? Wann singt Madonna ihren neuen Song „Future“ als Special-Guest? Wann ist Deutschland mit dem Song „Sister“ von Sisters dran?

ESC 2019: Startreihenfolge steht inzwischen fest

Die Startreihenfolge ergab sich auch 2019 erst kurz vor knapp. Genauer gesagt: in der Nacht zum Freitag, also dem Tag vor dem ESC-Finale selbst. Schließlich galt es davor noch, im ersten und im zweiten ESC-Halbfinale das Teilnehmerfeld zu komplettieren.

Seit Freitag ist die Startreihenfolge fürs ESC-Finale nun klar. Und macht die Ausgangslage für Deutschland nicht besser. Ein Experte sieht für Sisters in seinem Gastbeitrag ohnehin schwarz - und die Startnummer macht die Sache nicht besser: Sisters sind an Stelle 4 dran. Wie eurovision.de auf Basis von eurovisionworld.com-Daten errechnet hat, ist es kein Startplatz, der Erfolg verspricht. Schaut man die zusammengerechneten Jury-Punkte der vergangenen gut 20 Jahre für den jeweils vierten ESC-Beitrag an, liegt dieser auf den hinteren Plätzen. Generell sind spätere Startnummern zumindest statistisch die besseren.

Hinzu kommt: Die deutschen Sisters (zu deren ESC-Song es einen eher unrühmlichen Hintergrund gibt) sind im „Sandwich“ zwischen den charismatischen Tschechen und dem Mitfavoriten aus Russland, die vor und nach dem Beitrag aus Deutschland dran sind. Ob man da wirklich glänzen kann?

Auch die Startnummer für den größten Favoriten der Wettbüros ist nun klar: Duncan Laurence singt für die Niederlande an zwölfter Stelle, also ziemlich in der Mitte.

Kleiner Geheimtipp noch vom Autoren dieses Textes: Lassen Sie sich „Sebi“ vom slowenischen Duo Zala Kralj & Gašper Šantl nicht entgehen. Der Song dürfte zwar höchstens minimale Siegchancen haben, ist aber allemal hoch spannend.

ESC 2019: So wird die Startreihenfolge ermittelt

Man könnte meinen, dass die Reihenfolge der Beiträge ausgelost wird. Aber nein! Auf Eurovision.de ist zu lesen: "Welcher Qualifikant welche Startposition im Finale einnimmt, wird nach dramaturgischen Gesichtspunkten von den Produzenten der jeweiligen Show festgelegt. Ausgelost wird nur, ob der Künstler in der ersten oder zweiten Hälfte der Sendung an den Start geht."

ESC 2019: Die Startreihenfolge als PDF-Download

Und möglicherweise sind Sie ja nur in diesem Artikel gelandet, weil sie auf der Suche nach einem PDF waren. Zum Ausdrucken, Auf-den-Couchtisch-Legen und Notizen-Machen. Natürlich bieten tz.de* und Merkur.de* auch dieses Jahr wieder den Punktezettel als PDF-Download an.

Hier geht‘s zur Startreihenfolge zum Ausdrucken.

ESC 2019: Die Startreihenfolge fürs Finale - Deutschland mit der Startnummer 4

Hier gibt‘s die Startreihenfolge fürs Finale des Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv - die wir - wie oben erwähnt - alternativ auch als PDF-Download anbieten:

Startplatz Land Teilnehmer/in Song 1 Malta Michela "Chameleon" 2 Albanien Jonida Maliqi "Ktheju tokës" 3 Tschechische Republik Lake Malawi "Friend Of A Friend" 4 Deutschland S!sters "Sister" 5 Russland Sergey Lazarev "Scream" 6 Dänemark Leonora "Love Is Forever" 7 San Marino Serhat "Say Na Na Na" 8 Nordmazedonien Tamara Todevska "Proud" 9 Schweden John Lundvik "Too Late For Love" 10 Slowenien Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi" 11 Zypern Tamta "Replay" 12 Niederlande Duncan Laurence "Arcade" 13 Griechenland Katerine Duska "Better Love" 14 Israel Kobi Marimi "Home" 15 Norwegen KEiiNO "Spirit In The Sky" 16 Großbritannien (UK) Michael Rice "Bigger Than Us" 17 Island Hatari "Hatrið mun sigra" 18 Estland Victor Crone "Storm" 19 Weißrussland Zena "Like It" 20 Aserbaidschan Chingiz "Truth" 21 Frankreich Bilal Hassani "Roi" 22 Italien Mahmood "Soldi" 23 Serbien Nevena Božović "Kruna" 24 Schweiz Luca Hänni "She Got Me" 25 Australien Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" 26 Spanien Miki "La venda"

Und sollten Sie sich schon immer die Frage gestellt haben, ob beim ESC eigentlich live oder Playback gesungen wird - auch dafür haben wir die Antwort.

