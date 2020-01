ESC 2020: Kein Termin, keine Kandidaten - findet der deutsche Vorentscheid überhaupt statt? 

ESC 2020: Bisher gibt es weder Termin noch Kandidaten für den deutschen Vorentscheid. Anfang März ist Teilnahmeschluss. Wird die Show in diesem Jahr abgeschafft?

Hamburg - Am 16. Mai 2020 findet der 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam in der Niederlande statt. Am 12. und 14. Mai sind die Halbfinals geplant. Aus den insgesamt 41. Ländern, die an dem weltweit größten Musikwettbewerb teilnehmen, stehen unter anderem Kandidaten aus Albanien, Frankreich, den Niederlanden, Nordmazedonien, Georgien und Österreich bereits fest. Viele andere europäische Teilnehmer befinden sich noch mitten im Auswahlprozess. Nur der für den deutschen Vorentscheid zuständige NDR hat sich dazu bislang nicht zu Termin oder dem Thema Kandidat geäußert.

ESC 2020 Vorentscheid - findet er dieses Jahr überhaupt statt?

Um an dem weltweit größten Musikwettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Wettbewerbssongs bis zum 9. März eingereicht werden. Die Hinweise darauf, dass es in diesem Jahr keine Show zu einem deutschen Vorentscheid geben könnte, bleiben vorerst unbestätigt. Laut Bild-Informationen, würde es in diesem Jahr keine Show geben.

Kein Vorentscheid für Eurovision Song Contest 2020 - mögliche Gründe

Mögliche Gründe, dass der Vorentscheid ausfällt, könnten sein, dass 2019 einerseits Vorwürfe gegen die ARD aufkamen. Hier wurden die Vorwürfe laut, nachdem das Duo „Sisters“ sehr kurzfristig am Vorentscheid teilnehmen durfte. Und das, obwohl die zwei Künstlerinnen sich nicht wie die anderen Teilnehmer über ein Songschreiber-Training qualifizieren mussten. Und andererseits dann das: Bei dem Eurovision Song Contest in Tel Aviv landete das Duo nur auf dem blamablen 25. Platz. Das ist die traurige Wahrheit hinter dem deutschen Flop-Lied des Duos „Sisters“, mit dem die zwei Sängerinnen auf einem der hinteren Plätze gelandet sind. Mit der Punktekarte behält man auch während der Show den Überblick.

ESC 2020 - Keine Show, Kandidaten bereits ausgewählt?

NDR-Sprecherin Iris Bents kann in einer Stellungnahme weder die Wahl eines heimlichen Direkt-Kandidaten für den ESC in Rotterdam bestätigen, noch das der Vorentscheid abgeschafft wird. Dass damit das Zuschauer-Voting für den Wunschkandidaten des deutschen Publikums entfiele, würde sicher auf wenig Zustimmung im deutschen Publikum stoßen. Die Stellungnahme enthielt folgende Bitte: „Erste Informationen über die Planungen zum ESC wird der NDR Ende dieses Monats herausgeben. Bis dahin bitten wir um Geduld.“

Eurovision Song Contest - Zum Jubiläum keine Show zum Vorentscheid

Gut zehn Jahre ist es her, dass Deutschland mit der Kandidatin Lena Meyer-Landrut ins Rennen um den Sieg des Eurovision Song Contest ging. In dem Wettbewerb in Oslo gewann die junge Sängerin dann erfolgreich den Kampf um den Sieg des Musikwettbewerbs. Zu diesem Jubiläum wird es dann womöglich keine eigene Show zu einem deutschen Vorentscheid geben. Diese TV-Moderatorin zog nach ihrem drastischen Ausraster heftige Kritik auf sich.

