ESC-Vorentscheid 2019: Diese Kandidaten wollen in Tel Aviv für Deutschland singen

Anders als bisher bekannt werden nicht sechs sondern sieben Kandidaten beim ESC-Vorentscheid 2019 antreten. In letzter Sekunde ist ein Gesangsduo hinzugekommen.

Überraschung bei ESC-Vorentscheid 2019: Kandidatenzahl wächst in letzter Minute

Update vom 8. Januar 2019: Das Teilnehmerfeld für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) ist in letzter Minute auf sieben gewachsen. Wie der innerhalb der ARD bei dem Musikwettbewerb federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte, tritt zusätzlich zu den bereits feststehenden sechs Startern auch das aus den Sängerinnen Carlotta Truman und Laurita bestehende Duo Sisters an. Im November hatte der NDR noch mitgeteilt, dass sechs Künstler bei "Unser Lied für Israel" teilnehmen.

Das Lied für das neu hinzu gekommene Duo Sisters habe ein internationales Team gezielt für den ESC komponiert und dem NDR angeboten. Die am Vorentscheid beteiligten Juroren hätten das Lied sehr positiv bewertet, weshalb der NDR Interpretinnen dafür gesucht und mit den Sisters gefunden habe.

Der deutsche Vorentscheid, der unter anderem in der ARD live übertragen wird, findet am 22. Februar statt. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Highlights des Vorentscheids. Der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber erklärte, nach Michael Schultes viertem Platz im vergangenen Jahr sei es Ansporn, auch in diesem Jahr wieder in den Top Ten zu landen.

Die Lieder, die beim Vorentscheid vorgetragen werden, stehen demnach ebenfalls fest. Vier davon seien in einem fünftägigen Song Writing Camp des NDR entstanden, bei dem Texter, Komponisten und Produzenten mit den ersten sechs Teilnehmern die Lieder entwickelten.

Erstmeldung: Diese weiteren sechs Kandidaten stehen für ESC-Vorentscheid 2019 fest - Schöneberger moderiert

Berlin - Die Entscheidung, wer Deutschland beim 64. Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Israel vertritt, rückt näher. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag bekannt gab, wurden aus 965 Teilnehmer sechs Kandidaten ausgewählt. Einer von ihnen kann sich beim ESC-Vorentscheid ins Finale nach Tel Aviv singen.

Der ARD traf mit Hilfe von zwei Gruppe die Vorauswahl. Wie im Jahr zuvor entschied eine Eurovision-Jury aus 100 Fans sowie eine Jury aus 20 internationalen Experten, wer für den Vorentscheid im Februar in Frage kommt.

Aktuell sind noch zwei weitere Künstler im Gespräch, über die die Jury noch entscheiden muss. Mittlerweile steht fest, dass mit Carlotta Truman (l) und Laurita auch die Duo S!sters in den Kandidatenkreis für „Unser Song für Tel Aviv“ aufgenommen wurden und am Freitag performen werden.

ESC-Vorentscheid 2019: Sieben Kandidaten lassen hoffen

Einige der sechs Künstler haben bereits Casting-Show-Erfahrung. Potenzial, Deutschland wieder zum Sieg zu führen, haben sie alle:

ESC-Vorentscheid 2019: Aly Ryan

Mit 16 Jahren ging die in Oberursel Geborene nach Amerika, um an ihrer Musikkarriere (Richtung: Indie-Pop) zu arbeiten. Die Multi-Instrumentalistin lebt mittlerweile in Los Angeles und brachte Anfang 2018 ihre Debütsingle „No Parachute“ heraus, die in den deutschen Top 10 landete.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": Aly Ryan.

ESC-Vorentscheid 2019: BB Thomaz

Die Musikerin aus Düsseldorf schaffte es letztes Jahr bei „The Voice of Germany“ ins Finale. Sie brachte sich selbst Klavier und Gitarre bei und arbeitet zusätzlich als Fitness-Trainerin. 2016 erhielt sie den „Deutschen Rock- und Pop-Preis“. Für ihren Song „Don‘t Go Missing“ arbeitete sie mit dem US-amerikanischen Songwriter und Produzenten Kyle K2 Stewart II zusammen.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": BB Thomaz.

ESC-Vorentscheid 2019: Linus Bruhn

Der Sänger und Songwriter stammt aus Hamburg und spielte drei Jahre lang den kleinen Tarzan im gleichnamigen Musical. Seit 2015 veröffentlicht er Gitarren-Cover auf seinem YouTube-Kanal und schaffte es bei „The Voice of Germany“ in das Team von Coach Stefanie Kloß.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": Linus Bruhn

ESC-Vorentscheid 2019: Gregor Hägele

Der Stuttgarter begeisterte 2017 mit seinen Popsongs die Zuschauer und Juroren von „The Voice of Germany“ und kam damit bis ins Halbfinale.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": Gregor Hägele.

ESC-Vorentscheid 2019: Lilly Among Clouds

Die studierte Politologin spielt Klavier und Gitarre. Sie schreibt englische Popsongs und bekam 2014 den Preis für junge Kultur der Stadt Würzburg. Ein Jahr später veröffentlichte sie ihre erste EP. 2017 folgte ihr Debüt-Album. Außerdem spielte sie unter anderem bei der Australian Music Week in Sydney.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": Lilly Among Clouds.

ESC-Vorentscheid 2019: Makeda

Die Sängerin und Songwriterin mit karibischen Wurzeln lebt in Bonn. Neben Klavier spielt sie Gitarre und Bass und wurde in das Nachwuchsförderprogramm „Popcamp“ aufgenommen. Mit ihrer Band „Steal A Taxi“ war sie als Kulturbotschaftlerin in China unterwegs. Außerdem spielte sie im dem Musical „Bodyguard“ in Köln die Hauptrolle und sogar Christina Aguilera machte ihr in einem Video Komplimente für ihr „Fighter“-Cover.

ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Israel": Makeda.

ESC-Vorentscheid 2019: Song Writing Camp als Vorbereitung

Aktuell befinden sich die sechs Kandidaten im so genannten „Song Writing Camp“, wo sie einige Tage lang an möglichen Liedern arbeiten. Dabei werden sie von internationalen Textern, Komponisten und Produzenten unterstützt.

So entstand auch letztes Jahr der ESC-Song „You Let Me Walk Alone“ von Michael Schulte, mit dem er es in Lissabon bis auf Platz 4 schaffte.

ESC-Vorentscheid im Februar: Genauer Termin noch nicht bekannt

Wer für Deutschland in Israel auf die Bühne geht, entscheidet sich bei dem Vorentscheid „Unser Lied für Israel“, der von Barbara Schöneberger und Linda Zervakis moderiert wird. Diese findet im Februar in Berlin statt. Ein genauer Termin ist bisher noch nicht bekannt. Der Vorverkauf für die Show startet voraussichtlich Mitte Januar.

Barbara Schöneberger wird wieder moderieren.

Das Finale des ESC 2019 findet am 18. Mai 2019 in Tel Aviv statt. Nachdem die israelische Sängerin Netta, die um Anerkennung kämpfen musste, den ESC 2018 in Lissabon gewann, wurde Israel das Gastgeberland.

