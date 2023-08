Geissens fliegen lieber Heli – „Mit dem Fahrrad kommst du nicht nach Dubai“

Von: Sarah Isele

Beim „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“-Podcast sind die Geissens und Hazel & Thomas entwaffnend ehrlich zueinander. So verraten die Geissens, dass sie lieber den Heli als ein Fahrrad nehmen:

Beim ARD-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ treffen diesmal buchstäblich zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite sitzen Carmen Geiss mit Ehemann Robert Geiss, Reality-TV-Stars, bekannt aus die „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI und Selfmade-Millionäre. Auf der anderen Seite Hazel Brugger, eine Humor-Ikone, mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer.

Welten treffen aufeinander: Geissens und Hazel & Thomas könnten nicht unterschiedlicher sein

Während die Geissens in ihrer TV-Show ihr Leben in Reichtum, Trips nach Saint Tropez, Dubai und überall auf der Welt und die Familie zur Schau stellen, leben Hazel Brugger und Thomas Spitzer ein eher ruhigeres Leben, berichtet MANNHEIM24. Zwar hat sich die Comedienne mit ihren Shows auf den Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz einen Namen gemacht, wohnt jedoch trotzdem in eher bescheidenen Verhältnissen. Wie man in der neuesten „1 plus 1“-Podcast-Folge erfährt nämlich in einer Drei-Zimmer-Wohnung auf 84 Quadratmetern.

Beide Pärchen könnten nicht unterschiedlicher sein und auch kaum unterschiedlicher leben. Doch was sie gemeinsam haben, ist die Liebe zu ihren jeweiligen Partnern. Hazel und Thomas stellen sogar fest „wie süß wir euch (Die Geissens) eigentlich finden, also so als Paar“, und tatsächlich verraten Robert und Carmen Geiss auch ihr Geheimrezept für ewige Liebe. Tatsächlich beweisen aber beide Paare in diesem ihrem Podcast und ihrer TV-Show, was für Power-Couples sie eigentlich sind.

Viele Gesprächsthemen im gemeinsamen Podcast

Sowohl Hazel Brugger als auch Ehemann Thomas Spitzer sind positiv überrascht von den beiden Millionären. „Voll in die Fresse“ ist Hazels Aussage zu ihrem ersten Treffen mit den Geissens. Im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ sprechen die beiden Paare über die verschiedensten Themen. Es geht um Schwangerschaften, Geburten ­– bei der Geburt von Davina wäre das Kind beinahe gestorben –, das Leben in Reichtum, Freundschaften, (Arbeits-)Alltag, Kinder, soziale Verantwortung und sogar ihren CO₂-Fußabdruck.

Zu Beginn der neuen Folge mit dem Titel „Die Geissens und Hazel & Thomas: Ehrgeiz, falsche Freunde und Klima“ sprechen die beiden Paare über Beziehungen, sowohl romantische als auch freundschaftliche, die Arbeit, den Ehrgeiz, ein eigenes Imperium aufzubauen. Dies alles geschieht mit einer gewissen Lockerheit, die wohl nur die beiden Paare rüberbringen können. Aber als es dann um den ökologischen Fußabdruck der Geissens geht, wird Hazel Brugger doch ein wenig kritisch.

CO₂-Fußabdruck wird zum ernsten Thema in entspanter Folge

Als Thomas die Frage stellt, ob Carmen und Robert Geiss über ihren CO₂-Fußabdruck nachdenken, hat die Millionärsgattin sofort eine Antwort parat: „Wenn wir zum Beispiel so was nutzen wie einen Helikopter, dann ist das meistens geschäftlich.“ Sie führt weiter aus, wenn man so etwas im Auto machen würde, dann fehle einem die Zeit. Thomas stellt daraufhin messerscharf fest, dass Hazel ebenfalls oft unter Zeitdruck steht: „Wenn Hazel vor 2.000 Leuten auftritt und sie ist 10 Minuten zu spät, hat das eine riesige Wirkung.“

„Für sie ist es viel ‚wichtiger‘ da zu sein, als jetzt zum Beispiel für die Zuschauer“, erklärt er. „Natürlich kann man sich auch immer fragen, inwieweit will man die Termine dann so eng takten, dass es gar nicht mehr anders möglich ist“, hinterfragt die Comedienne kritisch. Sie zeigt sich im nächsten Satz jedoch einsichtig, da sie selbst sagt, es sei ein Fakt, dass Reisen immer schlimmer werde und immer länger dauere.

„Manchmal geht‘s einfach nicht anders“ – Flugzeuge werden kritisch beleuchtet

„Obwohl die Technik eigentlich etwas anderes sagt, ist man immer länger unterwegs und manchmal geht’s einfach nicht anders“, erklärt Hazel Brugger. Thomas findet es sympathisch, dass die Geissens mit ihrem Lifestyle und Luxus ganz offen umgehen. „Jeder will ja auch reisen. Was machen die Leute dann in der Zukunft? Also, mit dem Fahrrad kommst du halt nicht nach Dubai. Du musst mit dem Flugzeug dahinfliegen“, stellt Carmen Geiss die Situation der Familie klar.

„Ich denke mir, dass in Zukunft etwas passieren wird im Flugraum und dass die Flugzeuge besser werden. Mein Leben ist nicht mehr so lange. Ich bin ja schon älter und ich muss dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht“, denkt Carmen an die Zukunft ihrer beiden Töchter. Das Millionärspaar stellt fest, dass die Technik dahingehend besser werden muss, dass der ökologische Fußabdruck keine Frage mehr darstellt.

Im Podcast geht es übrigens darum, herauszufinden, ob Hazel und Thomas nach Abschluss der Dreharbeiten mit ihren Gesprächspartnern eine Freundschaft schließen könn(t)en – oder eben nicht. Bei den beiden Power-Pärchen scheint die Chemie aber absolut zu stimmen. (rah)