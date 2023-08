„Wendehammer“ bringt Feelgood-Stimmung trotz Mordfall

Was ist nun wieder los? Mona (Nele Trebs, von links) wundert sich über Nadine (Friederike Linke) und Meike (Meike Droste), denen irgendetwas die Sprache verschlagen hat. © Hardy Spitz/ZDF

Die zweite Staffel der Serie „Wendehammer“ läuft zurzeit im ZDF und ist in der Mediathek zu sehen.

Vier Freundinnen, ein Geheimnis: Seit 20 Jahren liegt eine Leiche auf dem Grund eines kleinen Badesees im fiktiven Provinzort Greubstadt. Die verwesten Knochen gehören Hagen Steinert, den die Frauen damals im Wasser versenkten. Sie schlugen ihn aus Notwehr nieder, als er eine von ihnen – Franziska (Susan Hoecke) – vergewaltigen wollte.

Handlung

In der ersten Staffel der Dramedy-Serie waren die vier Frauen bereits kurz davor, entdeckt zu werden, da der Wasserspiegel des Sees bedenklich sank. Nachdem sie die Gefahr erfolgreich abwenden konnten, taucht in der zweiten Staffel, die ab heute im ZDF läuft, nun ein neues Problem auf: Mona (Nele Trebs), die Tochter des Opfers, hat einen Verdacht und beginnt, auf eigene Faust nach den Überresten im See zu tauchen.

Bei einem Krisentreffen fasst die verzweifelte Meike (Meike Droste) die Lage zusammen: „Jetzt schnorchelt Mona weiter mit ihrer Lampe rum, bis was am Seegrund aufblitzt, weil sie Franzis Kette findet. Die Polizei taucht runter, holt Hagens Reste rauf und ich gehe als erste kriminelle Bürgermeisterin in die Geschichte Greubstadts ein.“

Ihre Verbündeten Samira (Elmira Rafizadeh) und Nadine (Friederike Linke) kommen Mona jedoch zuvor und bergen die Knochen aus der Tiefe. Sie wägen sich sicher – bis Nadine feststellt, dass sie den Schädel im Auto von Hagens Bruder vergessen hat, der sie und ihr plattes Fahrrad spontan ein Stück mitgenommen hat. Die Jagd nach dem Beweisstück beginnt erneut und ist komplizierter als gedacht. Unterdessen taucht ein Hochstapler bei Familie Steinert auf, der sich als verschollener Hagen ausgibt – und den Protagonistinnen weitere Schwierigkeiten aufhalst.

Umsetzung

„Wendehammer“ ist kein ausgefuchster, komplizierter Krimi, sondern eine komisch-dramatische Serie für zwischendurch. Lustig, warmherzig und ein bisschen abgedreht kommt die neue Staffel daher: Die Romanzen und Alltagssorgen der vier Freundinnen, die alle ihre eigenen Macken haben, spielen eine ebenso große Rolle wie der eigentliche Kriminalfall. Trotz Mordthema ist „Wendehammer“ eine unterhaltsame, sommerliche Feelgood-Serie – teilweise jedoch mit etwas unglaubwürdiger Handlung.

Viele skurrile Figuren und Dialoge erzeugen Witz und Spannung – die Zuschauer fiebern mit den Frauen und hoffen auf deren Erfolg.

Jeweils zwei Folgen der zweiten Staffel zeigt das ZDF ab heute jeden Donnerstag, alle Episoden von „Wendehammer“ sind aber schon in der Mediathek verfügbar.

Von Paula Jung