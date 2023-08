„Feierabendbierchen ist obligatorisch“: voXXClub verraten, wie es bei „Immer wieder sonntags“ hinter der Bühne zugeht

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Bevor voXXclub mit ihrer neuen Single „Wir leben heut“ die „Immer wieder sonntags“-Arena von Stefan Mross zum Beben bringen, haben sie IPPEN.MEDIA ein paar Backstage-Geheimnisse verraten.

Rust – Die „Immer wieder sonntags“-Saison ist dieses Jahr zwar sehr kurz, dafür aber ebenso hochkarätig. So ist am 6. August 2023 unter anderem voXXclub zu Gast bei Stefan Mross (47). Doch bevor sie Rust und TV-Deutschland mit ihren Hits so richtig einheizen, hat sich Korbinian „Bini“ Arendt (45) etwas Zeit genommen und mit IPPEN.MEDIA gequatscht. Unter anderem über ihre neue Single „Wir leben heut“, peinliche Bühnen-Pannen und wie es backstage bei „Immer wieder sonntags“ wirklich zugeht.

voXXclub feiert TV-Premiere von „Wir leben heut“ bei „Immer wieder sonntags“: So ist die Stimmung Backstage

voXXclub veröffentlichte am 4. August ihre neue Single „Wir leben heut“. Nach dem Gute-Laune-Ohrwurm „Känguru“ schlagen Florian Claus (40), Stefan Raaflaub (42), Korbinian Arendt, Christian Schild (37) und Michael Hartinger (40) diesmal nachdenklichere Töne an. „Der Song soll eine Hommage an das Leben im Hier und Jetzt sein, an den Moment. Oft bekommt man die Gegenwart vor lauter Ärgern über vergangene Fehler oder Sorgen über die Zukunft gar nicht richtig mit und merkt nicht, dass der Moment grad gar net so übel ist“, verrät Korbinian „Bini“ Arendt im Interview mit IPPEN.MEDIA.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Die schönsten Momente vom 6. August in Bildern Fotostrecke ansehen

Für ihn ein ganz besonderer Song, denn auch wenn er eigentlich sehr gut im Hier und Jetzt leben kann, durch Stress und kleinere Sorgen, hat auch der voXXclub-Star diese „Gabe verloren“, wie er zugibt. Durch den Song habe er sich wieder selbst erinnert, „das Jetzt zu genießen!“.

Heute (6. August 2023) feiert „Wir leben heut“ bei Stefan Mross seine TV-Premiere. Gute Stimmung ist dabei vorprogrammiert – und das auch hinter den Kulissen. „Es ist tatsächlich so, dass es sich nach 10 Jahren und zahlreichen IWS-Auftritten, wie ein Klassentreffen mit Freunden anfühlt“, so Korbinian Arendt. „Wir kennen fast alle Künstler und auch die Menschen hinter den Kulissen und zu ein paar Leuten hat sich sogar eine Freundschaft entwickelt“. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Das gemeinsame Feierabendbierchen nach der Generalprobe ist schon obligatorisch“.

Hört voXXclub-Star Korbinian Arendt seine eigenen Lieder im Radio hört oder schaltet er? „Wenn ich alleine bin, freue ich mich riesig, bin sehr stolz, aber eventuell kann man es in bestimmten Situationen nicht hören und drück dann mit einem Lächeln weiter“, so Bini im IPPEN.MEDIA-Interview. „Wenn ich mit mehreren unterwegs bin, muss ich n bissl angeben und dreh lauter“, gibt er aber mit einem Augenzwinkern zu.

„Sehr peinlich“: voXXclub-Star Korbinian „Bini“ Arendt vergisst Songtext bei Live-Show

Doch auch, wenn fleißig geprobt wird: Schiefgehen kann immer etwas – vor allem in einer Live-Show. Das weiß auch voXXclub: „Gerissene Lederhosen, falsche Städtenamen … es passiert viel. Sehr peinlich war mir, als mir einmal tatsächlich nicht der Text zu ‚Rock mi‘ eingefallen ist! 1000e Male gesungen – plötzlich weg“. „Zum Glück kennen die Fans den Text!“, lacht Korbinian Arendt.

Aber nicht nur deswegen sind sie für ihre Fans besonders dankbar. „Wir wissen sehr wohl, dass wir nur da oben stehen dürfen, weil so viele Fans da unten stehen! Es ist ein Privileg, von unserer Musik leben zu dürfen“, erklärt Bini. „Deswegen nehmen wir uns, wann immer es geht, gerne Zeit für Fotos, Autogramme und eventuell ein kleines Pläuschchen“. „Nach einem erfolgreichen Konzert von der Bühne zu kommen, ist ein wunderbares Gefühl – eine Mischung aus Fliegen und großer Dankbarkeit“, so der voXXclub-Star abschießend.

Wo sie sind, ist gute Stimmung vorprogrammiert: voXXclub auf der Bühne bei „Schlagersterne 2023“ auf Mallorca. © IMAGO/Daniel Scharinger

Apropos „Immer wieder sonntags“: Dieses Wochenende zeigt die ARD die neue Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ später als sonst. Das Format mit Stefan Mross verliert seinen gewöhnlichen Sendeplatz. Verwendete Quellen: voXXclub im Interview mit IPPEN.MEDIA