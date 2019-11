Finale von „The Voice of Germany“: Studentin aus München holt den Sieg - mit riesigem Abstand

Finale "The Voice of Germany": Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso.

Claudia Emmanuela Santoso ist die Gewinnern der diesjährigen "Voice of Germany"-Staffel. Die 19-Jährige, die in München studiert, bekam mit großem Abstand die meisten Stimmen der Zuschauer.

Die 19-jährige Studentin aus München gewann mit riesigem Abstand

Es ist der erste Sieg für einen weiblichen Coach seit neun Jahren

München/Berlin - Claudia Emmanuela Santoso ist die Gewinnern der diesjährigen "Voice of Germany"-Staffel. Die 19-jährige gebürtige Indonesierin wurde in der Show durch Alice Merton (26) betreut, die als neuer weiblicher Coach den Platz von Yvonne Catterfeld eingenommen hatte.

Am Sonntagabend gewann Santoso nun mit gewaltigem Vorsprung die Show, die abwechselnd auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt wurde. Noch nie zuvor hatte ein Talent des weiblichen Coaches eine Staffel für sich entscheiden können.

Voice of Germany 2019: Studentin aus München gewinnt mit großem Abstand

+ Finale "The Voice of Germany": Coach Alice Merton (links) mit der Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso. © dpa / Britta Pedersen Santoso lebt seit etwa eineinhalb Jahren in München und studiert dort Musikwissenschaften. Schon vor dem Finale wurde die 19-Jährige als Top-Favoritin der diesjährigen Staffel gehandelt. Im Finale, das live aus Berlin übertragen wurde und über drei Stunden dauerte, konnte sie die Zuschauer schließlich vollständig von sich überzeugen. Mit 46,39 Prozent der Stimmen setzte sie sich schließlich gegen die vier übrigen Finalisten durch.

Voice of Germany 2019: Auch erster Sieg für weiblichen Coach

Im Verkauf des Abends hatte Santoso drei Auftritte zu absolvieren. Gemeinsam mit der Sängerin Freya Ridings sang sie deren Song "Castles" und sang ein Cover von Whitney Houstons "I have Nothing". Schließlich trat Santoso mit dem Song „Goodbye“ auf, den Alice Merton eigens für ihren Schützling geschrieben hatte. Die Sängerin und die Kandidatin performten das Stück gemeinsam, sowie auch die anderen Coaches jeweils ein eigens geschriebenes Stück mit ihren verbliebenen Kandidaten präsentierten.

Voice of Germany 2019: Studentin aus München total überwältigt

Claudia Emmanuela Santoso war von dem Sieg vollkommen überrascht. "Ich bin total sprachlos jetzt. Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich eine Gewinnerin von "The Voice of Germany" werde", sagte sie. Bevor sie nun ab dem Nikolaustag (6. Dezember) mit ihren Mit-Kandidaten auf große Deutschlandtour gehen könne, müsse sie aber erst mal zurück nach München. Dort steht für die 19-Jährige am Dienstag eine Literaturprüfung an.

Voice of Germany 2019: Neu-Coach Sido mit vielen Eklats

Während der Show hatte vor allem auch Neu-Coach Sido immer wieder für Eklats gesorgt. Erst schmiss er einen Kandidaten raus, weil dieser durch seinen Alkoholkonsum den Auftritt verbockt habe. Dann war er so enttäuscht von einem Team, dass er einfach beide Battle-Kandidaten feuerte. Ein asolutes Novum bei „The Voice of Germany“.

kah/dpa