Free ESC: Stefan Raab bringt Ersatz für abgesagten Eurovision Wettbewerb - alle Details

Damit hat keiner gerechnet: ProSieben veranstaltet wegen der ESC-Absage eine Ersatz-Sendung. Stefan Raab ist mit von der Partie. Sieht man ihn auch vor der Kamera?

Der Eurovision Song Contest 2020 wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.

2020 wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Der Sender ProSieben bringt nun einen „Free ESC“ als Ersatz.

Der Initiator ist Stefan Raab.

Update vom 5. Mai 2020: Der Retter des wegen Corona ausfallenden ESC im Mai diesen Jahres heißt Stefan Raab. Mit seinem „Free ESC“ will er dem beliebten Musikevent einen würdigen Ersatz bereiten. Mit der Bekanntgabe der beiden Moderatoren Chonchita Wurst und Stefan Gätjen wurden bereits die ersten Spekulationen über die Überraschungsshow gelichtet - hatten doch einige Fans gehofft, Raab würde selbst das Mikro in der Hand schwingen.

ProSieben verriet nun, welche Länder an dem Contest teilnehmen werden. Prominente Musiker für mehr als 15 europäische Länderwerden bei der Show antreten. Dazu zählen natürlich die üblichen Verdächtigen: Kroatien, Israel, Türkei, Dänemark, Schweiz, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien, Italien, Irland und Kasachstan. Die Musiker werden sich für ihr jeweiliges Heimatland auf einer Showbühne in Köln Punkte ersingen.

Zur Punktevergabe beim „Free ESC“ wird dann vom Sender ProSieben in die einzelnen Länder geschaltet. Die Moderatoren sind mindestens genauso unwissend und gespannt wie die Zuschauer: „Wird es Pop, Heavy Metal, Rap oder doch etwas komplett anderes? Ich freue mich auf einen unglaublich bunten Abend voller Überraschungen“, so Gätjen.

“Free ESC“ 2020 bei ProSieben: Bekannter ESC-Champion moderiert Stefan Raabs TV-Hit

Update vom 15. April 2020: Stefan Raab rettet bekanntlich den wegen Corona abgesagten ESC (siehe Erstmeldung). Der Entertainer stellte den Ersatzwettbewerb „Free ESC“ auf die Beine, zu dem nun weitere Details bekannt wurden.

Dragqueen Conchita Wurst und Moderator Steven Gätjen präsentieren die Show, wie ProSieben am Mittwoch bekannt gab: „Conchita und Steven sind die perfekte Wahl für einen großen, musikalischen Abend. Conchita begeisterte Millionen Menschen mit seinem ESC-Auftritt und gewann den Contest“, erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. „Niemand steht besser für diesen europäischen, musikalischen Gedanken.“

Der „Free European Song Contest“ soll am 16. Mai ausgetragen werden. Das wäre ursprünglich der Termin des ESC gewesen. In dem neuen Wettbewerb sollen nach Angaben von ProSieben „prominente Musiker nacheinander live auf der größten internationalen Bühne des Abends“ in einem Studio in Köln für ihr Herkunftsland ins Rennen gehen. Am Ende vergeben die Zuschauer Punkte und küren den ersten Sieger. Raab will die Show produzieren.

Der als Dragqueen Conchita Wurst bekannt gewordene Künstler Thomas Neuwirth hatte den ESC 2014 für Österreich gewonnen. Steven Gätjen wiederum ist ein erfahrener Show-Moderator und arbeitete jahrelang mit Stefan Raab zusammen. Unter anderem präsentierte er die Raab-Show „Schlag den Raab“. Der Kultentertainer selbst könnte unterdessen bei „The Masked Singer“ sein großes Comeback* geben.

ESC 2020 abgesagt: Stefan Raab springt mit dem „Free ESC“ ein

Erstmeldung vom 31. März 2020: Köln - Wie so viele Veranstaltungen wurde auch der Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam wegen der Corona-Krise abgesagt. Er hätte Mitte Mai stattfinden sollen.

Der Veranstalter, die„European Broadcasting Union“, teilte schon vor zwei Wochen mit, dass der Wettbewerb nicht stattfinden wird: „Mit großem Bedauern müssen wir die Absage des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam mitteilen. In den letzten Wochen haben wir uns über viele Alternativen, wie es mit dem ESC weitergehen soll, unterhalten.“ Die Veranstaltung könne aber nicht wie geplant vonstatten gehen.

Auch wenn jeder die Absage nachvollziehen kann, ist die Enttäuschung groß. Der für den deutschen Beitrag zuständige ARD-Koordinator, Thomas Schreiber, erklärte: „So enttäuschend es für alle Beteiligten, für alle Künstlerinnen und Künstler und alle Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa und Australien ist, so gilt doch auch für den ESC: Die Gesundheit aller muss oberstes Ziel sein.“

ProSieben veranstaltet ESC-Ersatz-Sendung „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ - Stefan Raab mit dabei

Doch jetzt gibt es eine neue Hammer-Meldung, die die Herzen der ECS-Fans erwärmen wird. Der deutsche TV-Sender ProSieben plant eine Ersatz-Sendung. Am 16. Mai findet der neue, freie europäische Songwettbewerb „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ statt.

++++EIL+++ Stefan #Raab und ProSieben rufen einen neuen, freien europäischen Songwettbewerb ins Leben: Der „FREE EUROPEAN SONG CONTEST“ steigt am Samstag, 16. Mai, @ProSieben. Live. #FreeESC. Alle Infos: https://t.co/l7j6gsYbd4 — ProSieben (@ProSieben) March 31, 2020

Der Initiator der neuen Sendung ist kein Geringerer als der deutsche TV-Entertainer Stefan Raab, der sich immer wieder für den ESC verdient gemacht hatte. Der ehemalige TV-Total-Moderator erklärt: „Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des ‚FREE EUROPEAN SONG CONTEST‘.“

Pech für Raab und ProSieben: Auch die ESC-Organisatoren haben sich ein Ausweichprogramm überlegt. Ihre Sendung „Europe Shine a Light“ wird im TV und Live-Stream am selben Abend übertragen. Schon eine Woche vorher bringt die ARD „World Wide Wohnzimmer - das ESC Halbfinale 2020“* auf Sendung. Die Zuschauer können im TV oder im Live-Stream* dabei sein. Der „Free ESC“ hat harte Konkurrenz.

Stefan Raab vor Comeback mit dem „Free ESC“

Der Entertainer ist seit 2015 im Ruhestand und zeigte sich seitdem nicht mehr vor der Kamera. Derzeit wird vermutet, dass er einer der Kandidaten der ProSieben Show „The Masked Singer“* sein könnte. Die wurde aber ebenfalls wegen des Coronavirus verschoben. Womöglich hat er deswegen jetzt die Zeit, sich um das neue Projekt „Free ESC“ zu kümmern.

Ob er selbst wieder vor der Kamera zusehen sein wird oder nur im Hintergrund die Fäden zieht, verrät ProSieben nicht. Allerdings würde ein Comeback von Raab in diesen schweren Zeiten dem ein oder anderen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wenn nicht jetzt wann dann? Er selbst verrät in der Pressemitteilung seine Beweggründe: „Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen.“

AuchProSieben-Chef Daniel Rosemann ist von der neuen Show-Idee begeistert, die jetzt allerdings auch noch Konkurrenz von der ARD bekommt: „Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern. Wir freuen uns auf den ‚FREE EUROPEAN SONG CONTEST‘.“

Der Sender versichert, alle gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden wegen der Corona-Krise zu erfüllen.

Stefan Raab und ARD: Brisante Verhandlung über ESC-Ersatzshow kommt jetzt heraus.

