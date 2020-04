"Game of Thrones": Schon bemerkt? Eine Sache in Bezug auf Aryas Geschichte ist unlogisch

Ist Arya (Maisie Williams) Geschichte in "Game of Thrones" unlogisch?

"Game of Thrones" ist schon lange zu Ende, doch noch immer diskutieren Fans über die Serie. Einigen von ihnen ist nun eine gravierende Unlogik aufgefallen.

"Game of Thrones" endete im Jahr 2019.

endete im Jahr 2019. Fans sprechen allerdings noch immer über die Serie sowie George R.R. Martins Bücher .

. Aufmerksamen Zuschauern ist eine Unlogik in Bezug auf Aryas Geschichte aufgefallen.

"Game of Thrones" ist schon ein alter Hut? Viele denken sich das vielleicht, doch die Serie wird im Internet noch immer fleißig diskutiert. Dazu gibt es auch Anlass, denn Autor George R.R. Martin konnte seine Buchreihe noch immer nicht fertigstellen. Die Serie hingegen gibt den Fans der Romane einige Hinweise, in welche Richtung es wahrscheinlich gehen wird - wobei Martin mittlerweile ein anderes Buch-Ende* in Betracht zieht.

Ob er auch Aryas Geschichte der letzten Staffeln genauso erzählen wird? Sollte das der Fall sein, müssen sich die Leser der Bücher auf eine Unlogik gefasst machen.

"Game of Thrones"-Fans kritisieren Unlogik in Bezug auf Aryas Geschichte

Dadurch, dass die letzte Staffel der Serie bei vielen Fans nicht sehr gut ankam, fiel es einigen Zuschauern generell leicht, mehrere Unstimmigkeiten in Bezug auf die Handlung zu entdecken. Folgende Unlogik sei also nur ein Beispiel von vielen.

Die britische Website Express entdeckte eine Diskussion auf Reddit, in der sich die User mit der Geschichte von Arya Stark (Maisie Williams*) etwas genauer beschäftigen. Dabei fällt auf, dass eine Sache nicht ganz stimmig ist: Am Ende der Serie bricht Arya auf, um per Schiff herauszufinden, was sich westlich von Westeros befindet. Theoretisch wäre der Aufwand aber nicht nötig, merkt ein Nutzer an: "Wenn Bran tatsächlich alles sieht, sollte er dann nicht eigentlich wissen, was sich westlich von Westeros befindet?"

Arya hätte also einfach nur ihren Bruder um Rat fragen müssen - sofern seine Kräfte ausgereift genug sind, um eine Antwort geben zu können.

"Game of Thrones": Was befindet sich westlich von Westeros? Fans haben einen Verdacht

Was sich westlich von Westeros befindet, hat die Serie jedoch nicht beantwortet. Das bleibt der Fantasie der Zuschauer überlassen. Einige haben auch bereits eine Vermutung, die plausibel, aber nicht sonderlich spektakulär wäre: Westlich von Westeros befindet sich Essos, der Kontinent, auf dem sich Daenerys (Emilia Clarke) zu Beginn der Serie aufhielt.

George R.R. Martin* soll bereits bestätigt haben, dass sich die Länder von "Game of Thrones" auf einem runden Planeten befinden. Entsprechend wäre es logisch, dass Arya in Essos landen würde, falls sich kein weiterer Kontinent dazwischen befindet.

