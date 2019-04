Game of Thrones: Wie gut, dass diese langweilige Serie bald vorbei ist

Endlich beginnt die letzte Staffel "Game of Thrones". Unser Autor ist froh, wenn der nervige Hype vorbei ist. Denn die Serie hat außer Gemetzel und viel Sex wenig zu bieten. Eine Abrechnung.

Ich weiß genau, wann die achte und letzte Staffel "Game of Thrones" startet. Dieser 14. April, er wird mir als Termin um die Ohren gehauen, wie sonst nur der nächste Black Friday oder die letzte Sonnenfinsternis für die nächsten 1000 Jahre. Seit Wochen zählen Freunde in sozialen Netzwerken und Statusprofilen täglich Countdowns runter wie andere die letzten Arbeitstage bis zur Rente.

Und jetzt ist es endlich soweit und wie so viele denke ich nur: „endlich“. Obwohl ich die neuen Folgen auf keinen Fall gucken werde - genau wie alle Folgen seit Mitte der zweiten Staffel. "Game of Thrones" (bitte starten Sie den Shitstorm jetzt) ist für mich ein unfassbar überschätztes Gemetzel ohne Inhalt. An diese Serie wird sich schnell niemand mehr erinnern. Eine ganze Emmy-Parade hin oder her.

Mindestens 14 Stunden Lebenszeit habe ich verschenkt, dann hatte ich "Game of Thrones" abgehakt. Denn außer rollenden Köpfen, viel Sex und ein bisschen Hokuspokus blieb die Story das, was man über Rob Starks Schwert nur selten sagen konnte - blutleer. „Das wird schon noch“, haben die Screenshot-Countdown Freunde gesagt, „warte mal Staffel XY ab“.

"Game of Thrones" ist wie "Herr der Ringe"

Wie viele Staffeln (!) zur Hölle soll ich mich denn bitte langweilen, bevor dann vielleicht doch weiter nichts passiert? Eine gute Serie hat mich ab Folge 1, Minute 5 gefangen. Haben Sie "Haus des Geldes" gesehen? "True Detective"? Frank Underwoods 30-sekündiger Eröffnungsmonolog in "House of Cards" hatte mehr Tiefe als die ersten sieben Stunden GoT.

Von einer Serie für die Ewigkeit lese ich momentan ständig. Von wegen. Was haben wir (ja, auch ich) 2001 den Start der "Herr der Ringe"-Trilogie gefeiert. Undenkbar, dass das getoppt werden könnte. Haben Sie da heute noch mal reingesehen? Kaum erträglich.

Frodos Versuch, den seltsamen Ring loszuwerden, wirkt wie aus einem anderen Zeitalter – aus Mittelerdesicht. Auch an "Game of Thrones" wird sich schnell keiner mehr erinnern, sobald HBONetflixAmazon die nächste Bingewatching-Sau durchs Dorf treibt.

Also noch mal: Handlung? Die rollt belanglos dahin wie Ned Starks Kopf. Und wenn noch ein paar Minuten gefüllt werden müssen, wird sich schon noch ein Paar finden, das bislang nicht gevögelt hat. Irgendwo dazwischen bekriegt sich Haus A mit Haus B mit Haus C und Haus D. Wer gehört noch mal zu wem? Kann das nicht ein sprechender Hut einfach erklären? Das hat doch sonst immer recht problemlos geklappt.

⚔ Alle rasten aus wegen des #GameofThrones-Finales, aber Du hast keinen Plan wer die Starks und Lennisters sind? Unsere Schnellversion macht Dich zum GoT-Experten: 7 Staffeln in 7 Minuten! pic.twitter.com/YLoROWIzbt — DW Kultur (@dw_kultur) 12. April 2019

"Games of Thrones": Alle müssen sterben

Eine Stärke von "Game of Thrones" soll ja sein, dass keine der tragenden Figuren eines unerwarteten Todes sicher ist. Das mag einmal interessant sein, vielleicht ein zweites Mal. Aber spätestens dann ist das Unerwartbare schon zu naheliegend. „Game of Thrones hat sich darauf eingegroovt, nach dem typischen ,Dinge anteasern - Leerlauf - Aufbau zum großen Finale - jemand stirbt - alles zerschlägt sich wieder' zu funktionieren, dass es eine Art Serienentsprechung zu einer Erektionsstörung geworden ist“, schreibt "Vice".

Immerhin: Eine solche passiert in Westereos und Essos keinem. Eine Folge ohne teilweise völlig banal beiläufigen Sex, ist keine GoT-Folge. By the way, wer hat das eigentlich übersetzt? Jon Schnee? Ernsthaft? Muss der gleiche Spaßvogel gewesen sein, der es bei den "Simpsons" für eine gute Idee hielt, aus Sideshow Bob Tingeltangel-Bob zu machen. Das bisschen Englisch kann man von der Zielgruppe offenbar nicht erwarten.

Und jetzt bitte, liebe GoT-Gucker: Schauen Sie sich die letzte Staffel an, genießen Sie sie, ich gönne es jedem. Das Ende - es wird den sogenannten Die-hard-Fans sowieso nicht passen - wird sicher auch noch mal scharf diskutiert werden. Macht es aber bitte kurz und schmerzlos. So halten es eure Lieblingscharaktere schließlich auch.

Falls Sie sich trotzdem unbedingt langweilen wollen: Hier geht es zur "Game of Thrones"-Seite bei Sky.