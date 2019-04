Studenten haben Game of Thrones durchleuchtet: Dieser Charakter hat die größten Überlebenschancen

2016 galt ihr Serien-Tod noch als sicher

+ © dpa Leben verhältnismäßig sicher in der Welt von „Game of Thrones“: laut Münchner Studenten hat Daenerys Targaryen eine 99-prozentige Chance, um die Serie zu überstehen - bei Jon Snow beträgt die Chance 88 Prozent. © dpa

Die finale Staffel von „Game of Thrones“ steht an. In sechs Folgen wird um den titelgebenden Thron gekämpft. Und viel gestorben. Studenten sagen nun vorher, welche Charaktere die Fantasy-Serie überleben werden.