Davina und Shania Geiss auf Shoppingtour – sie füllen den Kofferraum mit Designer-Mode

Von: Sina Koch

Jeder Geissens-Fan weiß: Prunk und Luxus dürfen bei der Millionärsfamilie nicht fehlen! Selbst die Töchter Davina und Shania shoppen für ihr Leben gern. Was sie sich jetzt gönnen:

Nicht nur in ihrer Doku-Soap „Davina & Shania –We Love Monaco“ auf RTLZWEI zeigen die Geiss-Töchter alle Vorzüge des Lebens innerhalb einer Millionärsfamilie. Auch in den sozialen Medien zeigen Shania und Davina ihr Jetset-Leben. Wenn es darum geht, Luxusartikel zu shoppen, zögern die beiden keine Sekunde. Die Geissens-Töchter leben den Traum vieler Menschen. MANNHEIM24 verrät mehr dazu:

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

Shania und Davina Geiss shoppen in Luxus-Boutiques

Shoppen scheint für die beiden Geissens-Töchter eine Art Leidenschaft zu sein. Shania und Davina verraten, für welchen Artikel sie das meiste Geld ausgeben. In ihren Instagram-Storys offenbaren die beiden, in welchen Luxus-Boutiques sie am liebsten ihr Geld ausgeben. In Saint-Tropez lassen es sich Shania und Davina so richtig gut gehen!

Wohin nur mit dem Vermögen der Geissens? Die Millionärs-Töchter zeigen gern, in welche Luxus-Güter sie es stecken. Sie verraten ihren rund 1 Millionen Instagram-Followern jetzt, wofür sie so ihr Geld zum Fenster herausschmeißen. Louis Vuitton und Gucci – all der Glamour, von dem so viele träumen und den sich nur so wenige leisten können.

Davina und Shania Geiss leisten sich Luxus-Shoppingtour in Saint-Tropez © Screenshot/Instagram/shaniageiss/IMAGO/Andreas Beil/Montage Headline24

Shania Geiss zeigt ihren Louis Vuitton Einkauf in Saint Tropez

Während die meisten auf ihr Geld achten, kaufen sich die Geiss-Töchter, was ihnen gefällt. Bei ihnen geht es natürlich nicht um die teure Jogginghose oder das lang zusammengesparte iPhone. Hier stehen ganz andere Werte im Vordergrund. Beispiele gefällig? Die liefern Shania und Davina jetzt in ihrer Instagram-Story.

Ihren Führerschein haben Shania und Davina Geiss in der Tasche. Mit ihrem teuren Range Rover hatte Shania Geiss bereits einen Autounfall. Jetzt füllen sie den Kofferraum eines anderen Wagens mit prallen Shopping-Tüten der Luxus-Marke Louis Vuitton. Welche edlen Teile Einzug ins Hause Geiss einziehen, verraten die beiden jedoch nicht.

Shania und Davina Geiss lieben Luxus! Hier machen die Millionärstöchter Urlaub

Sommer, Sonne, Strand, Meer und Luxus-Shopping: Die Geiss-Töchter lassen es sich in den Sommermonaten richtig gut gehen! Erst kürzlich sind Shania und Davina mit der glamourösen Yacht unterwegs, die übrigens gar nicht den Geissens gehört.

Natürlich lassen Shania und Davina Geiss ihre Fans an dem Luxus-Urlaub an der spanischen Küste via Instagram teilhaben. Bei ihrer Tour zu den schönsten Yacht-Häfen Spaniens darf natürlich auch die Party-Insel Ibiza nicht fehlen. Lesen Sie hier mehr über den Urlaub der Geissens mit ihrer Prunk-Yacht auf Ibiza. (sik)