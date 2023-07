„Niemand wird dich jemals mehr lieben als ich“ – Davina Geiss rührt Fans zu Tränen

Von: Madlen Trefzer

Shania Geiss hat Geburtstag. Ihre Schwester Davina gratuliert ihr bei Instagram mit einem wahnsinnig emotionalen Text. Da bleibt kein Auge Trocken:

Wer den Namen Geiss hört, weiß genau, dass es gleich übertrieben wird. Die Millionärsfamilie geht Hand in Hand mit Luxus – und teilt das mit ihren Zuschauern auf RTLZWEI und den sozialen Medien. Doch nicht nur beim Shoppen können die Geissens dick auftragen. Als Shania Geburtstag hat, überrascht ihre Schwester Davina Geiss sie mit einem emotionalen Text, der unter die Haut geht. MANNHEIM24 berichtet:

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

„Happy Birthday an meine tollste Schwester“ – Davina Geiss gratuliert Shania

„Happy Birthday an meine tollste Schwester“, postet Davina bei Instagram (aus dem Englischen übersetzt). „Ich wünsche Dir das Beste – Du hast es verdient, Du bist der wertvollste Mensch überhaupt. Du bist der Sonnenschein in meinem Leben, meine Medizin, wenn es mir nicht gut geht, und meine beste Freundin zu jeder Zeit. Ich bin so dankbar, Dich zu haben und Dich meine Schwester nennen zu dürfen. Meine einzige Schwester!“

„Ich liebe dich seit 19 Jahren und werde es bis zu meinem letzten Atemzug tun. Ich werde Mama und Papa für immer dankbar sein, dass sie so eine wunderbare Seele erschaffen haben. Du bist wirklich die schönste, mutigste, stärkste Person, die ich kenne. Und alles, was ich für Dich im Leben will, ist Erfolg und Glück“, wünscht Davina Geiss ihrer nur 14 Monate jüngeren Schwester.

Davina Geiss wird emotional: „Ich werde immer für Dich da sein“

Auf den Bildern, die sie passend zu den Glückwünschen veröffentlicht, sind die beiden als Kinder zu sehen. Schon damals standen sich die Geissens-Töchter sehr nahe – das sehen sogar diejenigen, die „die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI gar nicht gucken. Schon gewusst, wie Shania und Davina Geiss ihr eigenes Geld verdienen? Wir verraten es.

Doch zurück zu Davinas emotionsgeladenem Text: „Ich wünsche Dir, dass Du heute den tollsten Tag hast und dass all Deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Ich werde immer für Dich da sein – in Deinen dunklen als auch glücklichen Tagen – und nicht vergessen: Deine große Schwester wird Dich immer durchs Leben führen. Alles Gute zum Geburtstag, meine andere Hälfte! Ich liebe Dich. P.s. Niemand wird Dich jemals mehr lieben als ich.“

Davina Geiss‘ Glückwünsche rühren Fan zu Tränen

Und genau so schreibt man Geburtstagsglückwünsche, liebe Leser. Da bleibt kein Auge trocken. Das sehen auch die Fans so: „Diese Worte zu lesen, hat mich sogar zu Tränen gerührt, ich wünsche jeder Schwester auf der Welt so eine wie Dich zu haben“, schreibt eine zutiefst gerührte Followerin. Doch die Glückwünsche hören an dieser Stelle nicht auf. Auch Mama Carmen Geiss hat etwas zu sagen:

„Jede Erfahrung macht Dich reicher, jedes Lebensjahr ein bisschen weiser. Nutze diesen Schatz, um herauszufinden, was Du dir vom Leben wünschst. Es ist nie zu spät, Dich neu zu entdecken und zu werden, wer Du sein möchtest. Bei jedem dieser Schritte stehe ich Dir zu Seite, werde dir Kraft spenden und deine Hand halten, wenn Du mich brauchst. Denn Du bist ein wundervoller Mensch und ich bin froh, dass du meine Tochter bist. Ich liebe Dich unendlich.“

Happy Birthday Shania Geiss – „Zusammenhalt in der Familie ist alles“

Ein schönes Gefühl, das Shania beim Lesen dieser Zeilen gehabt haben muss. Die nun 19-Jährige kann sich darüber freuen, in einer solchen Familie aufgewachsen zu sein. Ein Fan findet: „Zusammenhalt in der Familie ist alles. Egal ob man reich ist oder nicht.“ In diesem Sinne wünscht auch die Redaktion von MANNMEIM24 Shania Geiss nur das Beste zu ihrem 19. Geburtstag! Möge die Wahre Liebe und Erfüllung ihren Weg auf ewig schmücken!

Was es an Geschenken gab, ist bislang noch ungeklärt. Doch wie wir wissen, geben die beiden Geiss-Töchter am liebsten für diese Luxusartikel Geld aus – ob Shania wohl etwas in dieser Richtung auspacken durfte? (mad)