Carmen Geiss schaltet Anwalt für ihre Tochter ein – „Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor“

Von: Sina Koch

Teilen

Robert und Carmen Geiss enthüllen im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, dass sie immer wieder ihre Anwälte einschalten müssen. Der Grund dafür ist erschreckend:

Luxus, Glamour und Prunk: So präsentieren sich „die Geissens“ in der Öffentlichkeit. Die Millionärsfamilie, bestehend aus Robert und Carmen Geiss sowie ihre Töchter Shania und Davina, liebt das Rampenlicht und ist sich für keinen Witz zu schade! Doch der TV-Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Die Geiss-Töchter werden im Netz mit obszönen Fotos belästigt, erklären die besorgten Eltern. Darüber berichtet MANNHEIM24:

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

„Die Geissens“: TV-Lieblinge Carmen und Robert sprechen über Belästigung im Netz

In der aktuellen Episode von „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ unterhalten sich Robert und Carmen Geiss mit Komikerin Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas Spitzer über das Thema Kinder. Die Geissens sind stolze Eltern von zwei erwachsenen Töchtern, obwohl sie einige Fehlgeburten erleiden mussten. Die Promi-Eltern sind stolz auf ihren Nachwuchs und unterstützen sie in ihren Träumen und Wünschen. „Die Geissens“ bekommen nicht nur durch ihre TV-Auftritte viel Zuspruch.

Auch auf Instagram verfolgen die Fans das Leben der Millionärsfamilie. Besonders Shania und Davina Geiss dürfen sich über hunderttausende Follower freuen. Die quirlige Star-Familie tritt mit ihren luftigen sommerlichen Schnappschüssen vor allem auf Instagram eine Lawine nach der anderen los. Dabei müssen die Geiss-Töchter einige Hass-Kommentare verkraften. Doch diese Nachrichten gehen der Löwen-Mutter Carmen Geiss zu weit!

„Die Geissens“ im Podcast mit Hazel Brugger: „Die Große bekommt immer so komische Fotos“

Mama Carmen enthüllt im Podcast, dass gerade Davina öfter ungefragt pikante Fotos bekommt: „Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen von widerlichen Typen. Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor. Immer, immer, immer. Weil ich es einfach so abartig finde.“

Erst vor Kurzem hat Carmen ihrer Anwältin wieder ein solches Bild weiterleiten müssen, erklärt sie Hazel und Thomas. Das können die beiden Podcast-Moderatoren sehr gut nachvollziehen, denn schließlich sei es auch eine „Form von Gewalt, jemanden zu zwingen, sowas anzuschauen“. Übrigens: Auch Carmen Geiss wird im Netz angefeindet.

„Die Geissens“ gehen gegen sexuelle Belästigung im Netz vor – Carmen wendet sich an Anwältin

Unaufgefordert ein obszönes Bild zu erhalten, ist für die Geiss-Töchter sicherlich kein Grund zur Freude. Carmen Geiss möchte ihre Kinder schützen und setzt sich zur Wehr! Immerhin ist das Versenden von solchen Fotos kein Kavaliersdelikt. Der „MDR“ bringt diese Form der sexuellen Belästigung sowie die rechtlichen Konsequenzen auf den Punkt:

„Das Versenden von Dick Pics ist eine unaufgeforderte Verbreitung von pornographischen Schriften und laut §184 des Strafgesetzbuches eine Straftat. Das gilt auch für Bilder und Videos.“ Die Geissens lehnen sich gegen solche Straftaten im Netz auf – und gehen mit gutem Beispiel voran, denn solche Bilder sollte man nicht einfach so hinnehmen. (sik)