Germany's Next Tomodel und Co: Diese Auswirkungen haben Castingshows auf Kinder

Castingshows kommen nicht nur bei Erwachsenen gut an. Auch Kinder schauen regelmäßig Sendungen wie „Germany’s Next Topmodel“. Mit Mediencoach Kristin Langer haben wir über Castingshows gesprochen.

Warum sind viele Kinder von Castingshows fasziniert?

Kristin Langer: Für sie ist interessant, dass sich andere trauen, auf der Bühne zu stehen und sich einem Wettbewerb zu stellen. Viele Kinder würden das auch gerne machen, aber vielleicht haben sie nicht die Gelegenheit oder den Mut dazu. Auch die Vorstellung, dass man mit der Teilnahme an einer Show reich und berühmt werden kann, ist ein Grund. Besonders die jüngeren Kinder im Alter von neun bis elf Jahren träumen von dieser Glamourwelt.

Castingshows arbeiten auch mit Klischees. Welches Frauen- und Männerbild wird den jungen Zuschauern vermittelt?

Langer: Klischees haben immer den Nachteil, dass sie Vielfalt unterdrücken und sagen: So funktioniert die Welt und nicht anders. Bei „Germany’s next Topmodel“ zum Beispiel ist die Devise klar: Du musst als Frau groß und schlank sein. Je mehr sowas festgeschrieben wird, umso mehr prägt sich dieses Bild auch bei Kindern ein. Männer werden oft entweder als starker, sehr männlicher oder als weicher Typ dargestellt. Dieses Festschreiben, also ohne zu sagen, dass es noch Variationen gibt, das ist das Fatale für Kinder.

Immer wieder wird sich über Kandidaten lustig gemacht. Zum Beispiel, wenn eine Teilnehmerin sich beim Nacktshooting schämt. Wie gehen Kinder mit solchen Szenen um?

Langer: Wir können nicht genau sagen, was eine bestimmte Szene beim Einzelnen hinterlässt. Manche Kinder sind in der Situation, wo sich eine nackte Kandidatin schämt, peinlich berührt oder irritiert. Andere nehmen diese Szene einfach so hin. Das hängt aber auch damit zusammen, wie Sexualität und Intimität in der Familie behandelt werden. Auf diesen Nährboden fällt dann auch die bildliche Gestaltung einer Show.

Eine Kandidatin ist das Sensibelchen, eine die Zicke. Jede wird einem Typ zugewiesen. Setzen junge Zuschauer sich damit auseinander?

Langer: Diese Typen erleben Kinder auch in ihrem Umfeld. Eine Show kann also auch Stellvertreter sein. Zum Beispiel, wenn man in seiner Clique kollektiv gegen die TV-Zicke wettert oder auch mit ihr zickig ist, weil man sich das in der Realität nicht traut. Häufig schauen sich Kinder diesen einen TV-Typus auch genau an und vergleichen ihn mit sich selbst. Wie möchte ich eigentlich sein? Wie die Heulsuse oder derjenige, der in einer Show gemein ist?

Das sind Fragen, mit denen sie sich beschäftigen. Zumindest dann, wenn es die Kinder betrifft und berührt.

Sollten Eltern ihrem Kind also Castingshows verbieten?

Langer: Verbieten ist ungünstig. Ich empfehle Eltern, dass sie die Folgen mit ihrem Kind zusammen schauen, um zu merken, was passiert, wenn es die Show ansieht. Dann kann man auch beiläufig über bestimmte Themen sprechen. In der Medienerziehung möchten wir erreichen, dass die Medien angemessen genutzt werden und die Zuschauer selbst in der Hand haben, was eine Sendung mit ihnen macht. Dass die Kinder also nicht davon überrollt werden. Und dazu braucht man als Heranwachsender auch die Begleitung von jemandem, der Hinweise und eigene Erfahrungen weitergeben kann. Man könnte als Eltern sagen ,Ich finde es anstrengend, ständig in solchen hohen Schuhen zu laufen’. Das ist wichtig, damit die Kinder merken, dass sie nicht wie die Person im Fernsehen sein müssen.

Aber ist es nicht auch so, dass Erwachsene zu viel in die Shows interpretieren, während Kinder sich über manches gar keine Gedanken machen?

Langer: Ja, deswegen ist das Reinhorchen in Kinder gut. Als Erwachsene habe ich vielleicht fünf Punkte, die mich bei der Show beschäftigen und mein Kind nur zwei. Wenn es Überschneidungen gibt, kann ich die restlichen Punkte parken. Die kommen eventuell später wieder auf.

Alle Infos zur aktuellen Staffel des Castingformats "Germany's Next Topmodel" lesen Sie hier.