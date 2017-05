Wer wird Topmodel? Das sagen unsere Männer, das unsere Frauen

Schwupps, schon ist die 12. Staffel GNTM fast vorbei. Aber am Donnerstag steht noch der große Showdown an: Wem verleiht Heidi Klum den ehrenvollen Titel „Germany‘s Next Topmodel“? Das und vieles mehr erfahrt Ihr in unserem Couch-Ticker.

Nur EINE kann Germany‘s Next Topmodel werden. Und zwar heute. Zum zwölften Mal.

Vier Meeeeedchen zoffen sich ums Model-Krönchen: Serlina, Céline, Leticia und Romina.

Wir ernähren uns höchst gesund (Nicht!) und lästern von der Couch aus.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Vier Kandidatinnen. Ein Titel. Und eigentlich nur eine Frau, die darüber entscheidet, wer sich ab heute Abend Germany‘s Next Topmodel 2017 nennen darf: Heidi Klum. Da wir aber natürlich alle die viel größeren Experten sind, haben wir in unserer Redaktion mal eine Blitzumfrage gestartet - und das Ergebnis ist echt interessant. Denn: Alle Frauen wollen, dass Céline zum Topmodel gekrönt wird. Und die Männer? Die sagen einstimmig (!): „Die da wird‘s!“ Und mit „die da“ meinen sie Serlina. Spannend!

+++ Anh wird heute Abend nicht dabei sein - sie musste sich kürzlich am Fuß operieren lassen. Aber offenbar ist auch Brenda nicht dabei. Warum? Das weiß keins der Meeedchen so genau. ProSieben hat Carina, Sabine, Giuliana und Lynn in einem Video dazu befragt. Lynn sagte nur: „Soweit ich weiß, ist Brenda aus allem raus.“ Aus allen GNTM-Verträgen? Schon vor dem Finale? DAS zumindest hätte es wirklich noch nie gegeben.

+++ Heute wird es spannend, heute kommt es zum großen GNTM-Showdown, heute findet das Finale statt - die mit Sicherheit mit Abstand langweiligste Veranstaltung der gesamten „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel. Viel interessanter ist da doch das Foto, das Finalistin Céline kürzlich auf Instagram postete. Irgendetwas baumelte da nämlich zwischen ihren Beinen ...

GNTM 2017: Dieses Jahr wird ALLES anders

Seien wir mal ehrlich: Das GNTM-Finale ist jedes Jahr aufs Neue die fadeste Veranstaltung der ganzen Staffel. Ever. Heidi moderiert mit schriller Stimme, die Meeeedchen staksen ein- bis anderthalbmal über den Catwalk, müssen auf der Bühne ein Live-Shoot absolvieren, zwischendrin fliegt mal eine raus, Michael Michalsky und Thomas Hayo nerven und am Ende enthüllt das überdimensionale Cosmopolitan-Cover, wer Germany‘s Next Topmodel ist. So. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.

Aber dieses Jahr wird bestimmt ALLES anders. Immerhin ist die Staffel quoten-technisch sogar die erfolgreichste seit sechs Jahren. Deswegen hauen wir uns wieder auf die Couch, krümeln uns mit Chips und Schoko-Pizza voll, lassen die Korken knallen - und ledern ordentlich los, wenn Serlina (22), Céline (18), Leticia (18) und Romina (20) im wunderschönen und völlig unterschätzten Oberhausen die Siegerin unter sich ausmachen.

Und ein paar offene Fragen bleiben ja noch: Wird Heidi Klum nach ihrem Muskelfaserriss ihren mit Michalsky und Hayo einstudierten Tanz aufführen können? Wird es einen neuen Honey-Moment geben, indem sich einer der Boyfriends der Mädchen ebenso blamiert, wie Alexander Keen anno dazumal? Und wird jemand all seinen Mut zusammennehmen, und die strengen Regeln für das GNTM-Finale brechen? Das alles erfahrt Ihr in unserem Couch-Ticker zum großen Showdown bei Germany‘s Next Topmodel.

