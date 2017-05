Meeedchen unter Schock: Gleich fliegt eine im Entscheidungswalk

Woop, woop: Halbfinale! Wer fliegt heute raus und wer schafft es ins große Finale, das kommende Woche in der Mode-Metropole Oberhausen stattfindet? Wir sagen‘s euch - in unserem GNTM-Couch-Ticker.

Das Shooting aller Shootings steht an: Heute wurden die Bilder für die Cosmopolitan gemacht.

Denn, ihr wisst ja: Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden, nur eine kommt auf das Cover der deutschen Cosmopolitan.

Auch beim vorletzten Schaulaufen der angehenden Models tickern wir noch einmal von der Couch aus.

21.25 Uhr: Romina und Lynn wurden von den Juroren nominiert: Die beiden sehen sie nicht im Finale. Und was genau ist jetzt der Sinn dahinter, dass das verkündet wird? Psycho-Druck?

21.14 Uhr: „Lauter kleine Heidis“ sagt Michalsky, als die Meeedchen in Heidis Kleidern vor ihnen stehen. Heidis Klone also. So wie schon vergangenes Jahr bei Halloween, da hat sich Heidi ja auch schon klonen lassen. Es kann einfach nicht genug Heidis geben.

21.10 Uhr: Wieder mal einer der besten Tweets zum Thema von Anredo:

Heidi gibt den Mädels bestimmt extra engere Kleider, um sie als fett darzustellen. Genial. #GNTM — anredo (@anredo) 18. Mai 2017

21.08 Uhr: Wow, das „Kleid“, das Heidi bei den Grammys getragen hat, würden andere Frauen als Oberteil anziehen. Das trägt jetzt Céline.

21.03 Uhr: Lynn hat einen so genannten „Tunnel“ im Ohr - findet die Cosmopolitan-Chefin nicht so cool. Maja hingegen überzeugt.

20.53 Uhr: Jetzt Werbung. Hat eigentlich schon mal irgendjemand diese 10.000 Euro gewonnen, die schon morgen auf dem Konto sein sollen?

20.45 Uhr: „Jeder Schuss geht in die Linse, in die Kamera“, sagt Heidi. Das ist heute wieder ein Klum‘sches Freudenfeuer an Plattitüden. Leticia hat sich auch schon einen der inhaltslosen Sätze angewöhnt: „Cèline hat nach so vielen Wochen immer noch keine Personality.“ Und der Fotograf findet alles „beautiful, great“. Wunderschön, großartig.

GNTM 2017: „Wer behält die Nerven?“

Die shooten vor einer weißen Wand? Wo ist das fahrende Bett? Das Wasserbecken? Der Kran? Wieso sind sie nicht nackt? Schwach. #GNTM — anredo (@anredo) 18. Mai 2017

20.39 Uhr: So, jetzt Cosmo-Shooting! Romina fängt an. Und sie macht bei jedem Schuss schöne Hände, sagt Heidi. Außerdem sagt sie ständig: „Wer behält die Nerven?“ Unsere sind langsam aufgebraucht.

20.29 Uhr: Äh what? Lynn hat ihre Haare AM VORTAG gewaschen? Und nicht am Shooting-Tag? Und das ist unprofessionell, sagt Thomas Hayo. Aha. Wieder was gelernt.

20.26 Uhr: Hayo und Michalsky müssen jeweils das Meeedchen aus ihrem Team nominieren, das sie am wenigsten im Finale sehen. „Hart, fies und gemein“ ist das, sagt Michael. Und Heidi sagt: „Noch nie ist mir die Entscheidung so schwer gefallen.“ Liegt vielleicht daran, dass keins der Meeedchen dieses Jahr wirklich raussticht?

GNTM 2017: Hayo und Michalsky müssen tanzen

20.23 Uhr: Was machen der Hayo und der Michalsky denn da? Und jetzt auch noch Heidi? Ach so, der „Tanz“ is erst fürs Finale. Ach so.

20.21 Uhr: Mögen alle keinen Fisch, die Meeedchen. Puh. „Burger wären besser gewesen“, schlussfolgert Leticia. Aber die hat ja an allem was auszusetzen.

20.17 Uhr: Ein Spitzendinner für die Meeedchen mit einem Spitzenkoch - das ist eine Überraschung von Heidi. Irgendwie erinnert uns das ans Dschungelcamp, da kriegen die drei Letzten auch immer was ganz Besonderes vorgesetzt. Allerdings müssen sie sich vorher in einer Dschungelprüfung erspielen, wieviele Gänge sie bekommen... Wäre auch eine Idee für GNTM gewesen. Das Essen sieht tatsächlich aus wie im Dschungel: Kaviar, Schnecken, Hummer. Gebt es zu, GNTM, das habt ihr euch bei IBES abgeschaut, oder?

20.15 Uhr: Die Meeedchen werden im Vorspann schon so präsentiert, als wäre heute schon Finale... Oh, und da weint schon wieder eine! Menschenskinder, neuer Rekord? Eine Minute hat‘s gedauert? Wow!

19.52 Uhr: Habt ihr schon mal Heidis allerersten TV-Auftritt gesehen? Der war 1992 und ist seitdem immer mal wieder im Fernsehen gezeigt worden. Und damals war Heidi - man glaubt es kaum - total schüchtern. Sie würde sich wohl selbst heute kein Foto geben, wenn sie ihren Auftritt bei Thomas Gottschalk bewerten müsste.

GNTM 2017: „Auf so ein großes Cover-Shooting warten manche Models jahrelang“

Mailand, Paris, New York, Oberhausen: Wer kennt sie nicht, die Mode-Metropole im Ruhrpott? Dort findet in diesem Jahr das große Finale von GNTM statt, bei dem Heidi Klum verkünden wird, wer sich 2017 Germany‘s Next Topmodel nennen darf. Spannend, spannend. Doch bevor es so weit ist, findet heute Abend erst einmal das Halbfinale statt - und noch sind sechs Meeedchen im Rennen um das Krönchen. Wir haben deswegen den Kandidatinnen-Check gemacht: Wer fliegt im Halbfinale? Wer hält bis zum Schluss durch? Unter diesem Link könnt Ihr nachlesen, wie wir Couch-Tickerer die Chancen der angehenden Topmodels einschätzen.

Heute Abend müssen sich die Meeedchen im Cosmopolitan-Shooting beweisen. „Auf so ein großes Cover-Shooting warten manche Models jahrelang“, sagt Heidi Klum laut ProSieben-Pressemitteilung. Vielleicht auch ihr Leben lang. Und trotzdem sind wir uns jetzt schon sicher, dass ein paar Drama Queens auch wieder Drama machen werden bei diesem großen Shooting, zum Beispiel Leticia. Oder auch Lynn, die konnte das ja auch schon beim Umstyling ganz gut (Zitat: „Scheiße ist das, das ist doch scheiße. Scheiße.“) Späte Einsicht gibt es nun offenbar bei Romina: „So langsam merkt man, dass es zwischen uns doch ein Battle gibt.“ Was genau an dem Satz „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden“ hat sie wohl nicht verstanden? Serlina hingegen träumt schon vom Sieg: „Diese Vorstellung, dass man einfach in den Laden geht und sich selbst in dieser Zeitschrift sieht und weiß, man hat alles gewonnen – das finde ich krass.“ Alles krass findet auch Céline: „Es ist echt krass, wenn man überlegt, dass das bald alles vorbei ist. Es ist das letzte Shooting vor dem Finale.“

+ Heidi zeigt den Meeedchen, wie‘s geht. © ProSieben/Micah Smith

Zugegeben, wir Couch-Tickerer sind tatsächlich ein bisschen traurig, dass heute schon das Halbfinale ansteht. Was machen wir denn dann künftig donnerstags? Umso mehr freuen wir uns auf den Entscheidungswalk, der natürlich heute wieder alles entscheidend ist. Heidi hat sich, natürlich, „etwas ganz besonderes“ einfallen lassen: Sechs Abendkleider hat sie für die Meeedchen dabei, alle von ihr selbst getragen, bei den Oscars, den Grammys oder der Amfar Gala. Und damit kommen gleich die Probleme: Der Walk kommt überraschend und unverhofft und alle Kleider haben Heidis Größe! OMG! Lynn: „Das heißt ich kann jetzt raus fliegen? Ich bin darauf gar nicht vorbereitet!“ Äh ja, ist ja auch völlig neu, dass man bei GNTM rausfliegen kann. Warum führen die das auch erst im Halbfinale ein? Das geht doch nicht!

Dass Heidi richtig fies sein kann, beweist sie heute Abend auch noch einmal: Ihre beiden Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky müssen nämlich diesmal die Meeedchen aus ihrem eigenen Team nominieren, die sie am wenigsten im Finale sehen. Puh. Da fließen sogar bei dem eigentlich so toughen Hayo bittere Tränen...

