GNTM-Couch-Ticker: „Zackiger und ein bisschen mehr Attitude“

München - Auf dieses Ereignis freuen wir uns, seit das Dschungelcamp vorbei ist: Mit Germany‘s Next Topmodel startet heute die nächste Trash-TV-Show des Jahres. Und wir sind wieder im Couch-Ticker dabei.

Sie laufen wieder, die angehenden Topmodels: Um 20.15 Uhr ist die 12. Staffel von GNTM gestartet.

Für wen hat Heidi wohl diesmal kein Foto? Gleich im ersten Lauf auf dem Kasseler Flughafen müssen die „Meeedchen“ Heidi beeindrucken - was ganz Neues.

Wir begleiten das Model-Casting bis zum großen Finale im Couch-Ticker, also von der heimischen Couch aus.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ 22.24 Uhr: Werbung.

+++ 22.17 Uhr: „So schwer war es noch nie, wirklich noch nie“: Sorry, Heidi, aber das erzählst du echt jedes Jahr. Wir müssen für die kommenden Folgen auf jeden Fall wieder unser Bullshit-Bingo vom vergangenen Jahr ausgraben. Denn der berühmte Satz „Ich werde nochmal alles geben“ fiel auch schon.

+++ 22.11 Uhr: „Zackiger und ein bisschen mehr Attitude“ - so müssen die Meeedchen laufen. Sagt wer? Klar, der Hayo, der übrigens ein guter Freund von Marc Terenzi ist.

+++ 22.05 Uhr: Haute Couture, High Fashion oder einfach schicke Kleider werden die Nachwuchs-Models nun präsentieren. Danach entscheidet die Jury endgültig, wer ein Ticket für den Model-Flieger an die Côte d'Azur bekommt.

+++ 22.03 Uhr: Ein Meeedchen erzählt, sie sei total gespannt gewesen, wie Heidi Klum so aussieht. Weiß man ja wirklich auch nicht, bevor man bei GNTM mitmacht.

+++ 22.01 Uhr: Ist übrigens schon wieder Werbung. Wir haben fast das Gefühl, beim Super Bowl gelandet zu sein. Der war aber bedeutend spannender als der Topmodel-Auftakt. Alles wie gehabt seit 12. Staffeln.

GNTM 2017: Mit Wurschtsalat kommen die Meeedchen leider nicht weiter

+++ 21.48 Uhr: Ein Mädel bringt Wurschtsalat mit, der „beschte wo‘s gibt“ (sic). Obwohl der Wurschtsalat angeblich gut ist, kommt das Meeedchen nicht weiter. „Find das furchtbar“, sagt Heidi. Aber warum nimmt sie sie dann nicht mit?? Muss man nicht verstehen.

+ Die altbekannte Jury sucht wieder Deutschlands nächstes Topmodel. © ProSieben/Richard Huebner +++ 21.47 Uhr: „27 ist schon ein fortgeschrittenes Alter“, findet Hayo und sagt das zu einer Kandidatin, die so alt ist. Dass er das aufs Model-Business bezieht, vergisst er aber, dazu zu sagen. Kompliment für jede Frau also, die älter ist. Danke, Hayo!

+++ 21.42 Uhr: „Wie Nena 1982“: Ein Meeedchen hat Achselhaare und Heidi und Michael sind völlig perplex. Weiter kommt sie trotzdem: „Maya mit den langen Achselhaaren“, sagt Heidi. Vielleicht bekommt sie das unproblematischste Umstyling ever: Ihr werden einfach nur die Achselhaare rasiert, das Kopfhaar darf lang bleiben. DAS wäre mal was anderes!

+++ 21.35 Uhr: Jetzt müssen die Model-Anwärterinnen aufs Laufband. Sabine aus München hat einen großen Traum: Sie möchte bei Victoria‘s Secret laufen - was ganz Neues. Das will ja sonst auch keine einzige der Topmodel-Kandidatinnen, da hat Sabine gute Chancen. Sie studiert schon „ziemlich lange“ Tourismus-Management, hat jetzt aber eine Pause eingelegt, erzählt sie. Und sie ist weiter.

+++ 21.26 Uhr: Juhuu, Werbepause.

+++ 21.24 Uhr: Die Meeedchen müssen nun auf ein Rollband am Kasseler Flughafen. Dafür dürfen sie sich in ihre Lieblingsoutfits schmeißen - und wer damit Heidi überzeugt, bekommt ein Ticket für den Flieger ins Topmodel-Glück. Heute werden wir also wohl noch auf den berühmten Satz „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ verzichten müssen.

GNTM 2017: Ach so, wir sind gar nicht beim Dschungelcamp??

+++ 21.20 Uhr: „Alle, die jetzt dabei sind, haben das Potential, Germany‘s Next Topmodel zu werden“, sagt Michalsky. Ach so, wir sind gar nicht beim Dschungelcamp??

+++ 21.13 Uhr: Auch Giuliana, das Transgender-Model, wollen Thomas und Michael beide haben. Sie entscheidet sich für Michael - und Hayo ist enttäuscht. Sehr sympatisch: Sie hat den Namen von Michael Michalsky direkt wieder vergessen.

+++ 21.08 Uhr: Zwillinge! Wie soll das dann gehen, also wie sollen wir uns das praktisch vorstellen? Wenn nur eine Germany‘s Next Topmodel werden kann?

+++ 20.58 Uhr: Endlich die erste Werbung, wir hatten schon gedacht, ProSieben hätte das vergessen.

+++ 20.50 Uhr: Thomas und Hayo batteln sich - so richtig spannend ist das aber nicht. „Runde geht an Michaels Team - Diversity“, sagt Heidi. Ist Marc Terenzi eigentlich auch in der Nähe? Der würde mit seinem grandiosen Denglisch hervorragend dazu passen.

+++ 20.45 Uhr: Halbe Stunde um, erste Tränen.

+++ 20.41 Uhr: Ne Domina ist auch dabei? Ok, das gab es noch nicht, oder? Super Satz: „Was unterscheidet dich von anderen Mädchen?“ Antwort: „Ich hab Titten.“

GNTM 2017: „Träume schon von GNTM, seit ich in der Grundschule war“

+++ 20.34 Uhr: Sehen wir auch so:

+++ 20.31 Uhr: Ahhh, da isser wieder, einer der besten Sätze ever ever ever! „Es geht auch um Personality“, sagt Heidi. „Und manchmal fehlt dann eben das gewisse Etwas.“

+++ 20.29 Uhr: Parallel zu GNTM läuft übrigens der ESC-Vorentscheid. Kollege Haakon Nogge tickert deswegen auch parallel - hier geht‘s zu seinen Beobachtungen des Musik-Ereignisses zum Eurovision Song Contest.

+++ 20.26 Uhr: Ach und da ist Fata! Die war doch auch schon dabei! Ohhh, und da laufen sie zum ersten Mal. Wie schön!

+++ 20.19 Uhr: „Ich träume schon von GNTM, seit ich in der Grundschule war“, erzählt das erste Meeedchen. Äh ja. Alles klar. Und das Modelleben würde sie ohne Probleme ihrem Freund vorziehen, sagt sie weiter. Genau so, das ist die richtige Einstellung (Ironie).

+++ 20.17 Uhr: „Ich habe heute leider kein Ticket für dich“ - das klingt aber noch nicht richtig, liebe Heidi. Jetzt jedenfalls geht‘s los! Und es ist GNTM 2.0: Heidi trifft eine Vorauswahl über Twitter und Instagram. Wow. Ziemlich modern.

+++ 20.07 Uhr: Hä? Was ist da denn los? Kim, die Vorjahressiegerin, bei Galileo? Sehen wir dann Honey auch gleich noch??

+++ 19.59 Uhr: Gleich geht‘s los. Im Netz ist schon ein erstes Gruppenbild aufgetaucht:

Gruppenfoto bei Germany's next Topmodel. In der Mitte, Heidi Klum mit Siegerin. pic.twitter.com/WIWrjCUTuL — Pippi Stützstrump (@realhollowloop) 30. Januar 2016

GNTM 2017: Steht die Siegerin schon fest?

+++ Eine der Kandidatinnen hat ein besonderes Talent vorzuweisen - und zwar ist sie eine ganz schön begabte Tänzerin. Ob sie mit ihrem Hüftschwung Thomas Hayo bezirzen kann? Das werden wir im Laufe der neuen Staffel bestimmt zu sehen bekommen. Auf unserem Partnerportal tz.de erfahren Sie nun erstmal, wie heiß GNTM-Teilnehmerin Carina tanzen kann.

+++ Wer sich bei GNTM auskennt, weiß auch, dass die so genannte amfAR-Gala auf der New York Fashion Week immer ein wichtiger Termin ist. Vergangenes Jahr nahm Heidi Klum Elena C. und Kim mit dort hin - und wir erinnern uns: Beide erreichten später den 1. und 2. Platz. Umso interessanter ist also dieses Foto, das nun schon aufgetaucht ist und Heidi mit zwei Teilnehmerinnen aus diesem Jahr zeigt. Steht die Siegerin schon fest?

+++ Im vergangenen Jahr hat sich ja Honey direkt fürs Dschungelcamp qualifiziert - eigentlich ein Novum. Honey war ja gar kein GNTM-Teilnehmer, sondern der jetzige Ex-Freund der Gewinnerin von 2016, Kim. Wir sind gespannt, ob es dieses Jahr einen neuen Honey geben wird. Aber eigentlich kann es ja nur EINEN Honey geben...

+++ Stimmt.

Ich kenn mich ja nicht aus, aber im Badezimmerradio sagen sie, #gntm sei die Vorausscheidung für #ibes. — Georg Wageneder (@gwageneder) 9. Februar 2017

+++ Nicht alle „Meeedchen“, die bei GNTM dabei sind, wurden auch als solche geboren: Zwei der Anwärterinnen sind als Jungen auf die Welt gekommen. Die 20-jährige Giuliana Radermacher und die 19-jährige Melina Budde ließen sich später zu Frauen umoperieren.

+++ Insgesamt 50 „Meeedchen“ treten heute Abend an, um Heidi Klum zu beeindrucken. Zwei davon kommen aus dem Verbreitungsbgebiet des Münchner Merkur, der die angehenden Models in Portraits vorstellt: Christina aus Holzkirchen hat ihre Frisur zu ihrem Markenzeichen gemacht, Aissatou aus Garching findet schlechte Witze gut.

GNTM 2017: Die „Meeedchen“ müssen Heidi beeindrucken

„Impress Heidi“-Walk: So nennt Germany‘s Next Topdmodel die erste Herausforderung für die Modelanwärterinnen. Im Auftakt zur 12. Staffel müssen die „Meeedchen“ nämlich über einen ganz besonderen Catwalk laufen: Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo haben sich das Gepäckband auf dem Kasseler Flughafen ausgesucht. Mal was anderes zum Start!

+ Wer kommt weiter? © ProSieben/Richard Huebner Danach geht‘s von Kassel direkt an die Côte d'Azur - und das auf einem Kreuzfahrtschiff. Auch das gab es noch nie bei GNTM. Aber natürlich kann nicht jedes der 50 Mädchen, die zum Flughafen in Hessen kommen durften, auch mit nach Marseille fahren. Für wie viele von ihnen der Traum von der großen Model-Karriere direkt wieder vorbei sein wird, ist vorab nicht bekannt.

„Wir wissen nur, dass wir in Abendkleidern vor Heidi, Thomas und Michael laufen“, sagt eine Kandidatin in einem der ersten Trailer zur neuen Staffel. Ganz so stimmt das freilich nicht. Schließlich funktioniert die Sendung von Staffel eins an nach dem gleichen Konzept mit stets wiederkehrenden Motiven: Von der Angst vorm Catwalk und Heimweh über die Modelvilla und das Umstyling bis hin zu Tränen und Zickenkrieg. Obwohl der Start also neu ist, der Rest wird wohl eher altbekanntes zeigen.

Im vergangenen Jahr war es ProSieben dennoch gelungen, den jahrelangen Abwärts-Trend der Quoten zu stoppen. Der Sender erreichte mit der elften Staffel laut dem Statistik-Portal statista.de mit im Schnitt 2,73 Millionen Zuschauern soviel wie seit Jahren nicht mehr. Von den Höhenflügen mit durchschnittlich 3,83 Millionen Zuschauern im Jahr 2009 dürfte sich die Sendung allerdings dauerhaft verabschiedet haben.

Längst geht es nicht mehr darum, welches von Heidis „Meeedchen“ sich zum Schluss symbolisch das Krönchen aufsetzen und Deutschlands neues Topmodel nennen darf. Wer kennt denn noch eine der Gewinnerinnen außer Lena Gercke? Wir! In dieser Fotostrecke finden Sie einige bekannte Teilnehmerinnen - ob nun wichtig oder nicht, das dürfen Sie selbst entscheiden.

Germany's Next Top(Flop)Model: Das wurde aus den "Meedchen" Zur Fotostrecke

Die Geschichte, die sich wiederholt, ist auch eine von erbitterten Vorwürfen. Die Einwände gegen Klums Show reichen seit Jahren von Sexismus bis zu einem verzerrten Bild der Modewelt. Vor allem aber sind die Rufe nie verstummt, das Format könne bei Mädchen und jungen Frauen Essstörungen wie Bulimie und Magersucht fördern. 2015 veröffentlichten das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), das dem Bayerischen Rundfunk unterstellt ist, und der Bundesfachverband Essstörungen eine Studie, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der Sendung und Essstörungen. ProSieben verwahrt sich dagegen.

GNTM 2017: Unser Blick auf das Modelcasting

+ Thomas Michalsky, Heidi Klum und Thomas Hayo sind die altbekannte Jury. © ProSieben Medienpädagogen warnen dennoch seit Jahren vor dem Fernsehformat. Die Sendung verbreite ein „Frauenbild von vorgestern“, heißt es einige Wochen vor dem Start beispielsweise von Flimmo, einem Portal für Medienerziehung aus München. „Das Ideal vom makellosen Körper und von bedingungsloser Anpassung ist für junge Zuschauer doppelt problematisch: Statt selbstbewusst die eigene Individualität samt körperlicher Eigenheiten zu akzeptieren, wird ein mediales Schönheitsideal zur Messlatte.“ ProSieben hat sich durch solche Kritik nicht von der zwölften Staffel abhalten lassen.

Deswegen blicken wir mit einem etwas anderen Blick auf Germany‘s Next Topmodel: Nicht nur objektiv, sondern manchmal lustig, manchmal ironisch, immer ehrlich. Wir begleiten das Modelcasting in den kommenden Wochen im Live-Ticker.

ProSieben-Video: Diese Herausforderung gab es noch nie!

pak/dpa/video: SnackTV