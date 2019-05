GNTM 2019: Dramaqueen Simone ist wieder zurück

Simone hat bei GNTM 2019 mit vielen Kandidatinnen ein Problem und vor allem hat sie ständig irgdenein Problem, das zum Drama wird. So auch wieder diese Woche.

Update vom 02. Mai: Beim Shooting in Folge 13 geht es mal wieder in die Höhe und das ist mal wieder besonders für Simon ein Problem. Bereits kurz nach Ankunft an der Location äußert sie ihre bedenken, denn sie hatte ja sogar schon beim Sprung vom Dreimeterbrett mit großer Handtasche panische Angst.

Kurz bevor sie dann an der Reihe ist, bekommt Simi auch noch eine Panik-Attacke. Sie weint, hyperventiliert und zittert. Am Set angekommen, versucht sie Heidi Klum sie zu beruhigen. Doch die ersten Minuten in der Luft ist Simone wie fest gefroren. Doch dann kann sie doch ihre Angst überwinden - wie so häufig - und überzeugt mit ihrer Performance. Und auch Heidi ist wieder super begeistert von Simone. Für Vanessa, die direkt nach Simi drankommt, steht fest: alles nur Show. Heidi stichelt sogar noch bei Vanessa nach, wie gut Simi doch trotz ihrer Angst war. Also mal wieder alles beim Alten, denn Simi ist mal wieder die beste am Ende der Woche.

GNTM 2019: Drama um Simone läuft völlig aus dem Ruder - „Die gehört in die Hölle“

Update vom 19. April: In Folge 11 ging es bei GNTM mal wieder heiß her - aber nicht nur dank Tatjanas leidenschaftlichem Zungenkuss, sondern auch, weil der Zickenkrieg rund um Simone (21) weiter eskalierte. Ausgerechnet die beiden Erzfeindinnen Simone und Sarah (20) bekamen beide den John-Frieda-Job. Dabei sollen Simone und Sarah zwei Freundinnen spielen und sich gegenseitig beschreiben. Dass das nur in die Hose gehen kann, war eigentlich von Vornherein klar. Ein kluger Schachzug der GNTM-Macher, würden böse Zungen sagen.

Aber dass Simone so heftig gegen Sarah austeilen würde, hätte wohl niemand gedacht. Während Sarah sich bemühte, nette Worte für die 21-Jährige zu finden, gestand Simone gleich: „Das fällt mir schwer.“ Das einzig Positive, das Simone sagen konnte, war: „Du hast schöne Augen.“ Ansonsten hackte sie vor allem auf Sarahs Nase herum, die größer sei als ihre eigene.

Beim Entscheidungswalk eskalierte der Simone-Sarah-Streit schließlich. Simone rechtfertigte sich backstage: „Ich wollte nur was Positives sagen. Ich habe gesagt, ihre Nase sei größer als meine, weil ich meine zu klein finde.“ Doch das ließ Sarah nicht gelten: „Simi, hör auf, so fake zu sein! Ungelogen. Steh zu dem, was du sagst. Und mach hier nicht so eine Fake-Show. Du lügst nur: Wenn ich höre, wie du lügst, ist das so dreckig“, wütete sie.

Später ließ sich Sarah zu den fünf Worten hinreißen, die Simone völlig aus der Fassung brachten: „Die gehört in die Hölle! Ekelhaft. Die gehört in die Hölle.“ Bei beiden Mädchen gab es spätestens zu diesem Zeitpunkt kein Halten mehr, die Tränen kullerten und kullerten. Fortsetzung folgt, ganz bestimmt!

GNTM 2019: Streit mit Simone eskaliert - lügt sie einfach nur dreist?

Update vom 15. April: Bei „GNTM The Talk“ wurden die beiden Kandidatinnen Sarah und Cäilicia von den beiden Moderatorinnen Melissa Khalaj und Klaudia mit K. mal gefragt, was es eigentlich mit dem Streit mit Simone auf sich hat. Aufhänger war Heidis Frage, die sie in Folge 10 den Meeeedchen gestellt hat. Und zwar wollte sie wissen, wer es am wenigsten verdient hat, in die Top 10 zu kommen (siehe unten).

Simone macht aus allem ein Drama bei GNTM

Doch der Knall kam erst nach dem Dreh mit Thomas Hayo, als Simone, trotz Muskelfaserriss eine Mega-Performance auf dem Tanzparkett hinlegte. Für Sarah ist klar: Alles eine Strategie, auch für die Aufmerksamkeit. Doch für die Mädchen stellt sich immer die Frage, was nun wirklich der Wahrheit entspricht und was nicht.

Lügt Simone etwa die anderen an, um sich einen Vorteil verschaffen zu können oder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? „Wenn man immer performt und Leistung bringt, schön und gut. Das würde ich ihr so sehr gönnen, aber dann muss man nicht jedes Mal ein Drama vorher machen, warum sie nicht kann, wo sie Schmerzen hat“, so Cäcilia im Interview.

Lügt Simone vor der Kamera dreist?

Sarah erzählt dann unter Tränen, nach einem eingespielten Streit mit Simone: „Ja, das ist jetzt wieder witzig, das den Leuten zu erklären, was da passiert ist, wenn sich Simi vor die Kamera stellt und sagt, ich hab dich doch gar nicht gehört. Aber die Wahrheit ist halt, ich spreche mit ihr ganz normal und sie mich anschaut, einen blöden Blick gibt und sich umdreht und geht. Das ist einfach nur anstrengend. Das Problem ist ja, dass ihr keiner was tut. Sie tut ja den anderen Leuten etwas. Sie redet ja mit uns nicht respektvoll. Ich denke mir auch, was habe ich eigentlich diesem Menschen getan, dass er mich einfach nur doof anguckt und sich umdreht. Das verletzt ja in dem Moment mich. Und dann sag ich ihr, warum muss denn so mit uns umgehen? Ich mag das einfach nicht. Wir wohnen hier zusammen und die Stimmung kippt einfach und das ist alles was ich damit sagen wollte. Aber warum bin dann ich auf einmal die Person, die sie angreift, wenn ich einfach nur meine Meinung sage?“

Moderatorin Melissa will das Ganze dann als Meinungsverschiedenheit abtun, doch das sieht Sarah anders. „Eine Meinungsverschiedenheit ist eine Sache, aber wenn sie sich einfach nur hinstellt und dreist lügt, ist das etwas anderes. Das ist das Problem“, führt Sarah aus. „Wir alle sind so harmonisch miteinander und eine ist immer da, die die ganze Zeit nur negative Energie da reinsteckt", beschreibt Cäcilia das Problem mit Simone weiter. „Wir waren immer ganz normal zu ihr und haben nichts gemacht, wenn nicht was war. Wir haben sie nicht gemobbt, gar nichts. Wir haben einfach nur, wenn die Situation war, unsere Meinung gesagt, aber wir haben sie nie bewusst ausgeschlossen“, erzählt Sarah weiter. Nicht gerade einfach.

Streit um Simone eskaliert - Heidi Klum heizt den Zickenkrieg auch noch an

Update vom 12. April 2019: In Folge 10 wurden die Streitereien rund um Drama-Kandidatin Simone auf ein neues Level gehoben. Die Tanz-Proben arteten in einen regelrechten Bitch-Fight rund um Einzelgängerin Simone aus. Denn die konnte kaum mittrainieren, da sie zum einen eine Beinverletzung beklagte und zum anderen noch unter einer nicht auskurierten Erkältung zu leiden schien. Bei der Vorführung legte Simone trotzdem die beste Solo-Performance hin - Beinahe-Spagat inklusive. Die anderen Kandidaten reagierten mit Fassungslosigkeit, Lena brachte es schließlich auf den Punkt: „Also ich hab mich da wirklich verarscht gefühlt.“ Dann konfrontierten die anderen Mädchen Simone: Wie konnte sie trotz angeblichem Muskelfaserriss derartige Bewegungen machen? Simone entgegnete, bevor sie in Tränen ausbrach, ganz professionell: „Leute, wenn man ein Sportler ist, kann man Schmerzen einstecken.“ Doch das sah Lena anders: „Ich hab noch nie so einen falschen Menschen kennengelernt“ und „jetzt heult sie wieder und labert trotzdem nur Scheiße“, stänkerte sie.

Um noch ein wenig Öl ins Feuer zu gießen, forderte Heidi Klum schließlich von ihren Meeedchen, dass sie vor dem Einzug in die Top 10 sagen, „wer es verdient hat, und wer nicht.“ Dass Simone nicht häufig als Favoritin genannt werden würde, war klar. Für die Kandidatinnen zählten vor allem persönliche Differenzen. Lena warf Simone Unehrlichkeit vor und weitere drei Mädchen nannten Simone als diejenige, die nicht weiterkommen sollte. Doch die sehr ruhige Kandidatin Caroline bekam 6 Stimmen und somit mehr als Simone. Trotzdem rastete Simone anschließend aus. „Ich werde nichts Nettes mehr für diese Menschen machen“, sagte Simone mit tränenerstickter Stimme.

Simone bei GNTM 2019: Das sagen die Mädchen über die Dramaqueen

Update vom 21. März 2019: So langsam merkt man den Mädchen an, dass sie seit mehreren Wochen im selben Haus wohnen. Die kleinen Macken der Mitbewohnerinnen gehen schon lange nicht mehr spurlos am Nervenkostüm der Mädchen vorbei. Zuletzt waren es die hitzigen Diskussionen über GNTM-Kandidatin Simone, die in der Model-Villa für Unruhe sorgten. Inzwischen scheinen sich alle einig zu sein: Simi ist eine echte Dramaqueen!

Anlass für den letzten Streit in Folge 6 von GNTM 2019 war Simones Fahrt ins Krankenhaus. Wegen Magenkrämpfen wollte sie sich dort untersuchen lassen, was für die anderen Mädchen aber absolut kein Grund zur Sorge war, sondern vielmehr ein Anlass für Lästereien. Erst im Anschluss an die Sendung hat ProSieben weitere Statements veröffentlicht, die zunächst nicht bei GNTM zu sehen waren. Die Mädchen hatten über „Simi“ mehr zu sagen, als es zunächst schien.

Simone bei GNTM 2019: Meinung der anderen Kandidatinnen nicht im TV gezeigt

Nachdem Simone aus dem Krankenhaus zurückgekehrt ist, wird schnell klar, was die anderen über den Vorfall denken: Simone macht halt gerne aus allem ein Drama. Erst im Nachhinein fällt die Bewertung teilweise anders aus, wie ein Clip von ProSieben zeigt.

Dass Simi gerne einmal übertreibt, steht für die Models völlig außer Frage. Aber nicht alle finden, dass man sich darüber aufregen muss. „Tatsächlich geht es mir gehörig auf die Nerven. Ich denke mir dann auch einfach, man muss sich da nicht reinsteigern“, meint Tatjana dazu. Sie stellt aber auch fest: „Wenn man ein Problem mit Simi hat, dann soll man ihr aus dem Weg gehen oder sie nicht beachten, wenn es einem zu viel wird. Man kann eine Person nicht ändern.“

Enisa denkt sogar darüber nach, wie ähnlich sich die Mädchen eigentlich sind. „Ich weiß, dass ein paar Mädels sagen, Simi sei eine Dramaqueen. Das Ding ist, wir sind alle ein bisschen Dramaqueens, wir sind alle ein bisschen emotional“, erklärt sie ganz selbstkritisch. „Man muss das dann einfach akzeptieren.“

Video: Krankheit übertrieben? Jetzt spricht GNTM-Simones Trainer!

Simi hat bei GNTM 2019 den Ruf als „Simone, die Dramaqueen“

Den Stempel der Dramaqueen hat sich Simone bei GNTM 2019 also schon eingehandelt. Und das dürfte sie auch selbst wissen, wenn man den Worten von Justine glaubt. „Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man Simi vorwirft, dass sie eine Dramaqueen ist. Aber sie selber kann es auch nachvollziehen. Sie weiß, wie man darauf kommt. Sie sagt, es ist nicht beabsichtigt - und das verstehe ich auch voll.“

Und was sagt Simone selbst dazu? „Mir geht es nahe, weil ich immer ein Mensch bin, der sich alles zu Herzen nimmt.“ Weiter erklärt sie: „Gerade weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, bin ich dann auch mal am Verzweifeln. Aber im nächsten Moment stehe ich nur umso stärker wieder auf.“

Vielleicht macht Simone bei GNTM 2019 “aus der Maus einen Elefanten“

Diesem positiven Fazit über Simi und ihre kleinen Nervenzusammenbrüche möchte sich nicht jedes Mädchen anschließen. Zumindest eine sieht die Sache offenbar ganz anders, wie man dem neuen Backstage-Video entnehmen kann. „Man kann immer mal weinen. Emotionen sind das Menschlichste überhaupt. Dafür muss man sich auch nicht schämen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Weinen und Drama“, meint Theresia. „Man kann nicht immer aus der Maus einen Elefanten machen, das geht einfach nicht.“

GNTM 2019: Simone (21) hat sich durch Sport kaputt gemacht

Simone hat früher davon geträumt, bei Olympia mitzumachen. Die 21-Jährige hat jahrelang Leichtathletik gemacht, bis ihr Körper irgendwann nicht mehr konnte. Jetzt hat Simone einen neuen Traum und möchte zeigen, dass alles möglich ist, wenn man nur will.

