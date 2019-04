„Endlich“: Zuschauer feiern Rauswurf einer Kandidatin - Heidi Klum sorgt bei GNTM für Peinlich-Moment

Wer wird „Germany‘s Next Topmodel“ 2019? Der Countdown läuft. Am Donnerstag ließ Heidi Klum den Traum einer Kandidatin platzen - und sorgte selbst für einen Peinlich-Moment. Der Ticker zum Nachlesen.

Nur noch neun Meeedchen konnten Anfang der neuesten Folge von GNTM „Germany‘s Next Topmodel“ werden. Also genau genommen am Ende sowieso nur eine (WAHAAAAAT?).

Am Ende musste eine gehen. Das sind die Top Acht von GNTM.

Gast-Jurorin war Kult-Blondine Paris Hilton.

Update vom 26. April 2019: Am Donnerstag musste Lena bei GNTM gehen. Sie wurde von Paris Hilton rausgewählt. Was folgte, waren dicke Tränen und lautes, langanhaltendes Geschluchze. Das ging auch Paris Hilton ans Herz: „Ich fühle mich richtig schlecht“, sagte das einstige It-Girl nach seiner Entscheidung. Doch für viele Zuschauer war es nur eine Frage der Zeit, bis Lena gehen musste - immerhin war sie mehrere Male Wackelkandidatin und verdankte nur dem Ausraster von Jasmin „Joy“, dass sie noch länger bleiben durfte.

Auf Instagram zeigte sich Lena traurig. „Das war mein letztes Shooting bei GNTM“, schrieb sie nach der Sendung zu einem Bild ihres Schaumparty-Shoots. „Ich werde die Mädels und Heidi so sehr vermissen.“ Ein trauriges Emoji sowie ein gebrochenes Herz begleiteten das Posting.

In den Kommentaren erhält Lena zwar auch Zuspruch und nette Kommentare - doch der Großteil feiert den Rausschmiss der 17-Jährigen. „Endlich“, kommentiert ein User. Ein anderer findet: „Wir haben alle auf diesen Moment gewartet. Endlich bist du aus der Show gegangen. Sorry, aber du warst schon zu lange drin.“ Und ein weiterer kommentiert: “Tut mir echt leid, Lena, aber weder deine Leistung, noch deine menschliche Art haben bei GNTM überzeugt. Es ging einfach nicht mehr. Finde es sehr überraschend, dass du so reagiert hast. Hättest doch einfach nur eins und eins zusammenzählen müssen.“

Für Heidi Klum hatte der emotionale Ausbruch Lenas allerdings auch etwas Gutes: „Wenigstens zeigt es mir, dass sie hier alle eine gute Zeit haben und nicht Heim wollen“, schlussfolgerte das Model. Lena hilft das aber nicht weiter - für sie ist der Traum vom GNTM-Titel geplatzt.

GNTM 2019 im Live-Ticker

22.29 Uhr: Und was lernen wir aus dieser Folge? „That‘s haaaaat“ muss man genauso und dazu kratzig aussprechen, Klebe-Unterhosen sind der heiße Scheiß und wenn im Dekolleté ein Netz ist, fällt nie was raus. In diesem Sinne: Bis nächste Woche, wenn vielleicht endlich mal ZWEI „Germany‘s Next Topmodel“ werden können.

22.26 Uhr: JAAAAA! Nächste Woche kommen die Drag Queens wieder! Und Bill Kaulitz in der Jury - wir rasten aus.

22.26 Uhr: Lena weint, da kann sich Simi noch was abgucken.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Und raus ist ...

22.24 Uhr: Und wir fragen uns: Wo war die Wildcard eigentlich bei den anderen Juroren?

22.23 Uhr: EIN GLÜCK! Tatjana ist weiter. Damit ist Lena raus.

22.22 Uhr: Wenn Dein Schicksal in der Hand eines gealterten It-Girls liegt.

22.12 Uhr: Wie Paris Hilton dein Selbstbewusstsein einfach in acht Sekunden zunichtemacht. Beeindruckend.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Zwei Kandidatinnen wackeln

22.10 Uhr: Wenn Heidi Klum Lena weiter lässt und Tatjana rausschmeißt, gehen wir auf die Barrikaden.

22.08 Uhr: Och Tatjana, du süße Maus. Kann die Staffel nicht einfach „Germany‘s Next Top Tatjana“ heißen?

22.05 Uhr: Alicija, Vanessa, Caroline und Sayana sind weiter.

22.03 Uhr: Lena wackelt.

21.58 Uhr: Wer hätte gedacht, dass die Meeedchen doch noch was von Paris Hilton lernen können in dieser Folge? Übrigens bester Rat ever: „Wenn Du nett zu ihnen bist, werden sie sich schlecht fühlen.“ Word. Simone ist weiter.

21.50 Uhr: Damals, als die Preise bei GNTM noch Preise waren und man von der Couch aus siebenunddreißig Opel Adam gewinnen konnte. PS: Cäcilia ist weiter.

21.50 Uhr: Hat Paris Hilton eigentlich noch einen anderen Gesichtsausdruck außer „angepisst“?

21.46 Uhr: „Sieht aus wie ne Schaufenster-Puppe“, sagt Paris Hilton über Lena. Also wie sie selbst.

21.42 Uhr: „That‘s haaaaat“ hat uns gerade nicht ernsthaft eine Minute unseres Lebens gekostet, oder?

21.36 Uhr: Aaaaaw, Luftballons, cool.

21.31 Uhr: Nicht: „Du bist eine der besten gewesen“, Lena - „Du WARST eine der besten gewesen.“

21.30 Uhr: Also wer auch immer jetzt noch rechtfertigen kann und will, dass Lena noch dabei ist, werfe den ersten Schaum-Ball.

21.28 Uhr: Die gute Seite an den GNTM-Werbepausen: Man kann genau eine Spülmaschine ausräumen.

21.15 Uhr: Stark von Sarah (deren Nase übrigens total ok ist!!), dass sie gegenüber Heidi Klum nicht erwähnt, dass sie sich schon längst bei Simi entschuldigt hat.

21.13 Uhr: Ist das jetzt Zufall, dass Paris Hilton in ihrer „Ich mag Deine ...“-Aufzählung an Sarah ausgerechnet nicht ihre Nase erwähnt hat? Just sayin‘ ...

GNTM 2019 im Live-Ticker: Die fieseste Beleidigung ever ist ...

21.09 Uhr: Dank GNTM wissen wir jetzt, was offenbar die übelste Beleidigung ever ist: „Du gehörst in die Hölle, Mann!“ Na gut, ääääh ...

21.07 Uhr: Der rechte Arm von Tatjana sieht leider aus, als würde er nicht zu ihrem Körper gehören ...

20.59 Uhr: Du findest es anstrengend, zu reisen und zu fliegen? Dann ist „Model“ auf jeden Fall der richtige Beruf für Dich, Cäcilia.

20.47 Uhr: Überragend, wie Heidi Klum Vanessa auslacht - fast schon sympathisch. Der Abgang war aber auch überragend.

20.46 Uhr: „I saw your sister.“ „ ... nice.“ *zirp* Mehr Geschwisterliebe geht nicht.

20.45 Uhr: Das soll jetzt wirklich nicht gemein klingen - aber Paris Hilton könnte auch ein Transgender-Model sein. Diese Stimme ...

GNTM 2019 im Live-Ticker: Paris Hilton ist Gast-Jurorin

20.44 Uhr: Kennen die Kandidatinnen überhaupt noch Paris Hilton? Die ist doch sowas von 2000er - da war die Hälfte der Kandidatinnen noch im Strampler.

20.41 Uhr: Mei, Tatjana ist einfach so eine gute Seele. Schön, dass die anderen Meeedchen an sie denken. Sie hat es verdient.

20.39 Uhr: Überragender Seitenhieb von Kim Kardashian: „Heidi ist überall, wo sie hinkommt, die Hübscheste.“

20.37 Uhr: Das hast Du gut erkannt - eigentlich stand Heidi Klum im Mittelpunkt.

Heidi Klum verrät bei GNTM 2019 Dekolleté-Trick

20.31 Uhr: Danke, Heidi, dass Du wieder über Deine Brüste sprichst. Ist auch kaum peinlich. Nachdem wir schon ihr ... äh ... „Talent“ kennenlernen durften, verrät sie uns in dieser Folge ihren Dekolleté-Trick. „Ihr denkt wahrscheinlich, die baumeln hier so rum“, erzählt sie Cäcilia und Vanessa in der Limo - und deutet dabei auf „Hans und Franz“ in ihrem tief ausgeschnittenen Kleid. „Aber da ist ein Netz. Fällt nie was raus.“ Danke dafür, Heidi!

20.28 Uhr: Oh! Der Höllen-Trip. Sarah entschuldigt sich - und Simi kann sie dabei nicht mal ansehen. Wir wissen nicht, auf welcher Seite wir stehen. Aber wir hätten gerne mehr davon.

20.26 Uhr: Klebe-Unterhosen - der ultimative Tipp von Heidi Klum! Jetzt haben wir alles gesehen!

20.26 Uhr: What? Vanessa möchte unten ohne zur amfAR-Gala? Respekt.

20.23 Uhr: Ist das eigentlich neuer Rekord, dass Simone nach nicht mal zehn Minuten GNTM schon heult?

20.21 Uhr: Was man Dir auch jeden Tag ansieht, Simone: Dass Du jeden Tag weinst und Drama machst. Jetzt ist Simone quasi Sauer-Amfar.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Und zur amfAR-Gala dürfen ...

20.20 Uhr: Huch! Vanessa und Cäcilia dürfen mit? Sowas! Wussten wir noch gar nicht.

20.19 Uhr: Meet and Greet mit Justin Bieber vs. amfAR-Gala. Wer da wohl gewinnen würde?

20.17 Uhr: UUUUUUUH, die amFAR-Gala. Wolltet ihr da auch schon immer mal hin?

+++ Könnt ihr euch noch an das höchst freizügige Shooting samt Hund erinnern? Das sorgt jetzt für Ärger - zumindest auf dem Instagram-Profil der GNTM-Kandidatin Caroline - es steht der Vorwurf der Tierquälerei im Raum.

+++ Lange Zeit ist Cäcilia ja nicht soooo stark aufgefallen - höchstens dank ihrer Aversion bezüglich Simone. Aber nun darf sie mit Heidi Klum zur amfAR-Gala. Macht das die GNTM-Kandidatin zur Favoritin?

+++ Mensch, hat uns ProSieben letzte Woche hängen lassen. Da erreicht der Beef zwischen Sarah und Simone den absoluten Höhepunkt, quasi der Mount Everest der GNTM-Beefs 2019, da beendet der Sender die Folge. Und wir hängen in der Luft. Wie geht es weiter zwischen den zwei Streithennen? Eskaliert die Situation nach „Die gehört in die Hölle“ nun völlig? Wir packen schon mal das Popcorn aus.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Das passiert in Folge zwölf

Sind die einstigen It-Girls eigentlich die heutigen Influencer? Wir sind uns gerade nicht sicher - fest steht allerdings, wer am Donnerstag Gast-Jurorin an der Seite von Heidi Klum bei GNTM sein wird. Es ist DAS It-Girl schlechthin: Paris Hilton. Und wir fragen uns: Lebt eigentlich Tinkerbell noch? Google verrät uns - Oh Gott! - Tinkerbell ist schon seit vier Jahren tot. Wir trauern eine Sekunde um den süßen Chihuahua.

Heidi Klum ist jedenfalls stolz ob ihres Gast-Juroren-Fangs. „In dieser Woche habe ich für meine Mädchen einen absoluten Superstar eingeladen. Sie war das erste It-Girl überhaupt und steht immer noch für Glamour und schillernden Lifestyle“, so Heidi Klum. In der zwölften Folge kommt es jedenfalls zu einem glamourösen Schaumparty-Shooting - gemeinsam mit der Hotel-Erbin. „Ich bin mega sprachlos, also, dass ich mal Paris Hilton höchstpersönlich kennenlerne“, sagt Simone. Ob da vor Glück ein paar Tränchen fließen? Denkbar wäre das bei Simi. Hinter der Kamera steht übrigens einer unserer liebsten Fotografen: Yu Tsai. Der Star-Fotograf ist bekannt dafür, dass er ordentlich austeilt. Leider durfte er das bei GNTM noch nie unter Beweis stellen - aber bei America‘s Next Top Model und Asia‘s Next Top Model, er sitzt dort auch in der Jury, waren schon häufiger Ausraster des US-Amerikaners zu sehen. Vielleicht darf er ja dieses Mal Heidi Klum die Schau stehlen. Wir würden es begrüßen.

Wer kann sich mit Paris Hilton in Szene setzen? Wer scheitert? Und wer muss am Ende der zwölften Folge von GNTM gehen und schafft es nicht in die Top Acht? All das erfahrt ihr hier im Live-Ticker zu GNTM. Letzt Folge verpasst? Kein Problem - die könnt ihr hier noch mal in unsermGNTM-Live-Ticker der letzten Woche nachlesen.

