GNTM 2019: Bei Theresia ist „nicht alles echt“, meint Heidi Klum

Kandidatin Theresia aus Hamburg fällt bei GNTM 2019 sofort auf, wenn sie zu reden beginnt. Ist ihr Verhalten wirklich echt oder ist auch Show dabei?

Update vom 27. Februar: Topmodel-Anwärterin Theresia aus Hamburg spaltet die GNTM-Fans in zwei Lager: Während einige die Blondine cool und wunderschön finden, ist dem anderen Lager ihre Art zu gekünstelt und ihr Getue einfach zu viel.

Schon in ihrem selbstgedrehten Bewerbungsvideo für die Model-Casting-Show fiel die 26-Jährige durch scheinbare Affektiertheit auf. Oder tickt die Hamburgerin tatsächlich so? Diese Frage stellen sich die Zuschauer von „Germany‘s Next Topmodel“. Doch nach Meinung mancher Fans ist nicht nur Theresias Auftreten nicht ganz echt. Sie vermuten, die Topmodel-Kandidatin habe sich bereits einige Botoxbehandlungen gegönnt. Sogar Heidi Klum ließ bereits in einem Nebensatz fallen, dass bei Theresia „wohl auch nicht alles echt“ sei.

GNTM 2019: Theresia (26) hat einen Freund, der 27 Jahre älter ist

Hamburg - Mit ihren 26 Jahren gehört Kandidatin Theresia aus Hamburg bei GNTM fast schon zu den „Oldies“. Die Freiberuflerin beschreibt sich als offen und möchte mit ihrem Lächeln „Germany‘s Next Topmodel“ werden: „Ich gehe einfach auf die Leute zu und lächle. Ich glaube, das Lächeln öffnet die Tür“, berichtet nordbuzz.de*.

Verlobter überredete Theresia zur GNTM-Teilnahme

Vor vier Jahren hat die Blondine ihren 27 Jahre älteren Verlobten Thomas kennengelernt. Durch die Beziehung zu dem 53-Jährigen habe sie ein starkes Selbstbewusstsein erlangt, verrät Theresia. Nicht verwunderlich also, dass es auch ihr Liebster war, der sie überredete, an GNTM teilzunehmen. Trotz des großen Altersunterschieds begegnen sich die beiden auf Augenhöhe. „Liebe kennt kein Alter und kein Geschlecht“, lautet Theresias Prinzip. Ihr Motto bei GNTM, das sie jedem zeigen möchte: „Here I am!“ Hier finden Sie übrigens das Instagram-Profil von GNTM-Kandidatin Theresia aus Hamburg.

Es ist bereits die 14. Staffel von GNTM, die über die Bildschirme flimmern wird. Einmal mehr nimmt sich Model-Mama Heidi Klum den Nachwuchs-Mannequins an. Doch im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist 2019 bei GNTM vieles anders. Alle Kandidatinnen finden Sie übrigens auch hier.

