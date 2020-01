GNTM 2020: Instagram-Account verrät Details - Kandidatin aus Dortmund mit dabei?

Noch ist nichts offiziell

+ © pa/obs ProSieben/Richard Hübner GNTM 2020 startet am 30. Januar auf ProSieben © pa/obs ProSieben/Richard Hübner

Zum mittlerweile 15. Mal sucht Heidi Klum in diesem Jahr nach "Germany's Next Topmodel". Bereits am 30. Januar startet die neue Staffel. Konkrete Details zu den Kandidatinnen hat ProSieben bisher nicht verraten, ein Instagram-Account will aber bereits die Top 20 von GNTM 2020 kennen.