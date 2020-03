GNTM 2020: Ex-Kandidatin packt über strikten Ernährungsplan aus

Ex-GNTM Kandidatin Lucy Hellenbrecht stellt auf YouTube klar: „es gab strikte Vorgaben, was gegessen wird“. Von wegen also es gibt keine Vorgabe beim Essen.

Ex-GNTM Kandidatin Lucy Hellenbrecht stellt einiges über die Ernährung während der Dreharbeiten klar.

stellt einiges über die Ernährung während der Dreharbeiten klar. Momentan läuft die 15. Staffel auf ProSieben.

Das hätte Lucy sich gerne bei der „Diät“ gewünscht.

München - Die Ex-Kandidatin Lucy Hellenbrecht aus Kassel bietet auf ihrem YouTube Kanal Einblicke über ihre Zeit in der ProSieben Casting Show „Germany´s Next Tomodel“ (GNTM).Sie musste bereits in Folge sieben ihre Koffer packen. Ihre Teilnahme bereut sie nicht, auch wenn sie sich jetzt zum Thema Ernährung während der GNTM-Produktion zu Wort meldet und erstaunliches Preis gibt.

GNTM 2020: Wie war das nochmal mit der Ernährung bei den Kandidatinnen?

AusgewogeneKost oder Fast Food? Das werden sich viele Zuschauer fragen, denn die angehenden Models müssen immer gut in Shape sein. Aber befinden sich die Kandidatinnen der einzelnen Staffeln deswegen während der ganzen Produktionsdauer tatsächlich auf Diät? Das wurde bereits von vielen Seiten dementiert, doch jetzt gewährt Lucy, eine ehemalige GNTM-Kandidatin der diesjährigen Staffel* Einblicke, die auf einen abgestimmten Ernährungsplan der Mädchen deuten. Auf ihrem YouTube Channel beantwortet Lucy, die den 16. Platz in dieser Staffel belegte, einige Fragen ihrer Fans.

Auf YouTube stellt Ex GNTM- Kandidatin Lucy einiges zum Thema „Ernährung“ klar

Die ehemalige GNTM- Kandidatin nahm auch zu einer User Frage nach der Ernährung am Set Stellung. „Wenn man sich entscheidet bei diesem Format mitzumachen, darf man sich nicht die Illusion machen und erwarten, dass man jeden Tag Burger und Pommes zu essen bekommt.“ Weiter erzählte sie: „Wenn man so eine lange Zeit unterwegs ist und quasi einen strikten Ernährungsplan vorgegeben bekommt, dann möchte man schon ab und zu gerne mal einen Cheatday haben". „Es ist jetzt nicht so, dass man da verhungert, aber man bekommt eben nicht alles. In den Bungalows in Costa Rica zum Beispiel, gab es ein für die Models ein Küchenteam, dass das Frühstück und Abendbrot zubereitete. Es gab da meistens Reis und ein bisschen Hühnchen und Gemüse und Salat und verschiedenes Obst“, erinnert sich Lucy zurück. InLos Angeles hatten die Mädchen eine eigene Küche und durften auch selbst kochen, jedoch mit Einschränkungen. So durften die Mädchen zwar selbst Lebensmittel auf einer Einkaufsliste notieren, aber nur die ausgewogenen Lebensmittel, wie Nudeln oder Suppe. Wer auf die Idee kommen sollte und Schokoladenkuchen auf die Liste schreibt, kann sich sicher sein, den nicht zu bekommen“, stellte Lucy klar.

YouTube Video Lucy

Rohkost oder Nutella? So war das bei den GNTM- Kandidatinnen der früheren Staffeln

Im Interview plauderten die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Darya Strelnikova, Fata Hasanovic und Neele Bronst aus, was auf dem Speiseplan der Mädchen gab. „Wir sollen uns gesund ernähren. Auf der Einkaufsliste darf kein Nutella stehen. Am Ende haben wir es heimlich gekauft. Oder ich hab es vom Buffet mitgenommen“, erzählt Neele im Interview mit der Gala. „Bei uns gegenüber vom Apartment war ein Subway. Da bin ich immer hingegangen", scherzt Fata, wird dann aber ernst: „Ich fand es in Ordnung. Ich hab gut gegessen, war immer satt." Damit sich die zukünftigen Top-Models an die Spielregeln halten, gab es angeblich ab und zu auch Kontrollbesuche von Model-Mama Heidi Klum. „Sie hat unsere vergammelten Orangensaftgläser im Zimmer gefunden. Die waren schon voll verpilzt", erzählt Darya. „Wenn es was Gutes gab, dann war es so scharf, dass man es nicht essen konnte." Salat gab es ohne Dressing. Fisch oder Hähnchen mit „übelst trockenem Reis" verrät die Blondine. U nd an das Catering der Crew durften die Mädels auch nicht. Angeblich hatten die Kandidatinnen vorangegangener GNTM-Staffeln im Schnitt fünf Kilo zugelegt.

GNTM 2020: Alle Folgen im Live-Ticker

GNTM 2020*: Hier gibt‘s die aktuelle Folge im Live-Ticker*, dieGNTM-Jury-Übersicht* sowie alleGNTM-Sendetermine* plus welche Kandidatinnen eine Runde weiterkommen*.

Rubriklistenbild: © ProSieben: Martin Bauendahl