GNTM 2020: Trampolin-Drama - die „Meedchen“ versagen und Heidis Favoritin ist raus

22.50 Uhr: Das war es für heute unserem GNTM-Ticker: Zusammenfassend ist zu sagen: Sport ist wichtig, Heidi hat Angst vor Schleim-Attacken, macht was sie will und kämpft genauso wie der Bachelor um Sympathiepunkte.

Nächste Woche erwartet uns dann das Umstyling und Kristian Schuller, alles wird nächste Woche besser.

22.47 Uhr: Also Heidi Klum oder Sebastian Preuss? Gerade wissen wir wirklich nicht, wen wir unsympathischer finden. Aber immerhin steht Heidi dazu, dass sie das macht, was sie will. Punkt für Heidi.

Heidi: "Ich mache sowieso was ich will."



Endlich mal eine ehrliche Aussage!#GNTM pic.twitter.com/jgobDr4yge — Jane the Fury (@Lias_Fae) February 20, 2020

22.30 Uhr: Immerhin haben wir die Folge für heute überstanden.

22.27 Uhr: Jaaaa endlich kommt es: Das Umstyling! Endlich kommt mal wirklich Action ins Spiel. Ob Heidi früher eigentlich auch immer so gleichgültig war, wenn ihr jemand gesagt hat, dass sie ihre Haare abschneiden muss? Egal, Hauptsache Heidi sagt, wo es langgeht! „Ich mach doch eh was ich will! Das macht Heidi einfach soooo sympathisch diese Aussage.

Twitter, wenn es nächste Woche endlich das Umstyling gibt #GNTM pic.twitter.com/uQGH9UJaP3 — Dschungel Trash (@myunicornisevil) February 20, 2020

Dachten wohl nicht nur wir uns bei Heidi:

Die Frau, die seit 45 Jahren die gleiche Frisur und Haarfarbe hat, erwartet von vollkommen unbekannten Models eine komplette Typveränderung. Einfach weil sie es will. ‍♀️#gntm — Schneewittchen (@RylaH90) February 20, 2020

GNTM: Weitere Kandidatin muss gehen

22.25 Uhr: Und weiter ist Anastasia - Laura ist raus!

22.24 Uhr: Begeisterung sieht anders aus.... Heidi mag Laura wohl nicht.... aus welchem Grund auch immer.

22.21 Uhr: Für Anastasia geht es jetzt um Alles: Auch sie konnte beim Actionshooting nicht überzeugen. Genauso wie Laura.

22.15 Uhr: Nun kommt Julia P. Kann sie nun überzeugen? Ja, sie kann! Mit dem richtigen Outfit, bekommt sie die richtige Attitude.

22.14 Uhr: Heutige Favoritin ist Lijana!

22.06 Uhr: Und schon wieder Werbung!!! ProSieben lässt es aber mal richtig krachen.

22.02 Uhr: Und wieder: Sport ist wichtig, also so langsam haben wir‘s!

22.00 Uhr: Und nun reden die drei sich den Rauswurf schön, „Das macht sie nur stärker!“ Natürlich.

GNTM 2020: Die ersten Kandidatinnen sind raus - gleich zwei auf einmal

21.58 Uhr: Und raus sind: Beide! Alina und Valeria bekommen kein Foto. War Valeria nicht eigentlich mal Heidi‘s Favoritin, wegen ihrem speziellen Gesicht? Das steckt bestimmt genauso Taktik dahinter, wie hinter Lauras Freundlichkeit.

21.57 Uhr: Da war er der Satz: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden!“

Twitter: Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden

21.48 Uhr: Und war Valeria nun gut oder nicht? Die Designer können sich nicht entscheiden. Immerhin verrät ProSieben bei der Werbung nicht ganz so viel RTL gestern beim „Bachelor“*. Da war zuvor schon klar wer rausfliegt.

21.46 Uhr: Alina gesteht, dass sie schreckhaft ist und hat Angst vor dem Walk. Da ihr Shooting nicht gut war, ist das eher schlecht. Und auch ihre Boxingpose kam nicht so gut an.

GNTM: Die ersten Kandidatinnen für L.A stehen fest

21.44 Uhr: Tamara und Pinar dürfen nach Los Aaaangeles. Und die anderen wollen natürlich auch nah L.A.

21.41 Uhr: Die ersten dürfen über den Laufsteg - endlich - wann ist das heute vorbei?!? Um 22.30 Uhr. Die Folge ist leider, obwohl sie eigentlich voller Action sein soll.

21.37 Uhr: Heute darf mal das Outfit fühlen, und nicht die „Meedchen“ oder die Handtasche.

21.35 Uhr: Mal was ganz Neues, Julia P. bekommt als erste ihr Outfit für den Catwalk. Aber die Designer finden, dass sie zu unsicher wirkt. Ob das ihr später zum Verhängnis wird?

21.26 Uhr: Und noch ein Satz, der wohl jede Staffel fällt: „Also diese Staffel ist echt ‚over the Top‘“! Das sollte eigentlich auch noch in das GNTM-Trinkspiel* integriert werden.

GNTM: Beim Entscheidungswalk sind Motorcrossräder dabei

21.23 Uhr: Der Entscheidungswalk steht an und Motorcrossräder jumpen über den Laufsteg.

21.20 Uhr: Zur Motivation dürfen die „Meeedchen“ noch einmal mit ihren Liebsten zu Hause skypen.

21.19 Uhr: Insgesamt war die Sport-Performance tatsächlich nicht sonderlich überzeugend.

21.14 Uhr: Nachdem ja alle so unsportlich beim Shooting waren, muss das gleich nachgeholt werden. Schon wieder die Erkenntnis des Tages: Sport gehört zum Alltag eines Models dazu. Schreiben wir uns gleich auf. Aber Heidi ist es wichtig, dass es nicht um‘s Abnehmen geht.

GNTM: Satz mit X, das war wohl nix beim Shooting

21.12 Uhr: Und schon wieder „die ist übernett. Die verfolgt eine Strategie.“ Also das ist mal richtig gehässig. Schließt da jemand von sich auf andere?

21.09 Uhr: Nun kommt Laura, die hatte bei den Proben schon Probleme hatte. Zuvor begrüßt sie Heidi und Den Fotografen noch. Und Heidi fragt sich: „Schleimt die sich bei mir ein?“ Seit wann ist Freundlichkeit gleich Schleimen?

21.06 Uhr: „Gääääähhhhn“ findet noch jemand das ganze etwas unspannend? Ein paar Mädchen haben Probleme mit dem Springen, ein paar nicht. So die Zusammenfassung.

21.03 Uhr: Also Heidis Aussagen sind so gar nicht überheblich.

21.00 Uhr: Sport ist wichtig. Noch eine ganz neue Erkenntnis, die Heidi Johanna da gibt.

20.58 Uhr: Bestimmt liegt es daran, dass alle einfach zu Hause rumsitzen. Könnte nicht daran liegen, dass man mit 18 Jahren einfach nicht mehr die ganze Zeit auf Trampolinen rumspringt.

20.56 Uhr: bei Heidi denkt man sich schon häufiger: „Könntest du das nicht selbst mal vormachen, wenn es sooooo einfach ist?“ Und diese Frage stellen wohl nicht nur wir uns:

Kann Heidi den Mädchen nicht vielleicht mal selbst zeigen, wie man es richtig macht? Erinnert an die Sportlehrer damals: Fordern können, ja, aber die eigenen Ansprüche vorturnen? nein. #GNTM — nadine. (@bunterpinguin) February 20, 2020

GNTM 2020: Die Kandidatinnen hadern mit dem Fotoshooting

20.46 Uhr: Auch bei Alina will es heute nicht so richtig klappen. Die Posen passen nicht, das Gesicht nicht... Heidi ist nicht begeistert, da Alina die einfachsten Anweisungen nicht umsetzen kann. Das könnte heute eng für sie werden.

20.41 Uhr: Tamara überzeugt teilweise - aber es ist schwer, das weiß Heidi auch - und es ist auch noch eine „Challenge“. Da war sie endlich die „Challenge“. Wie oft diese heute wohl noch kommt?

20.37 Uhr: Julia P. hat einfach nur Angst: Heidi hat da den perfekten Tipp: „Mach doch einfach bääääähhhm“! Achsoo, warum sagst du das nicht gleich Heidi. Jetzt weiß Julia bestimmt, was sie tun soll.

20.31 Uhr: Lijana ist die Erste - und sie hat nach Heidi Klum Power - das mag sie ja, wie wir wissen. Sagt sie ja ungefähr seit 15. Staffeln. Aber ob sie die Angst vor ihrem Gesicht meistert?

"ich hatte richtig Angst vor meinem Gesicht"

Feel you ... Jeden Morgen#GNTM pic.twitter.com/I6nTdEt6wy — Winter Wolkow ❄️ (@mad_books) February 20, 2020

20.29 Uhr: Nur drei Shoots stehen den Kandidatinnen zur Verfügung, um das perfekte Foto zu bekommen.

20.27 Uhr: Heidi will, dass die „Meeeedchen“ sich konzentrieren - sag bloß, das hätten die bestimmt nicht gewusst. Aber naja wer weiß, vielleicht meinte sie es auch so: Bitte mit beiden Beinen abspringen.

20.26 Uhr: Das Shooting macht heute Max Montgomery, der auch früher schon dabei.

20.24 Uhr: Schock für Maureen: Sie fällt die ganze Woche aus, da sie eine Lungenentzündung hat und ins Krankenhaus* musste.

GNTM 2020: Trampolinspringen ist schwer

20.21 Uhr: Bisher überzeugt nur Lijana. und Laura stellt sich besonders schlecht an - sorry für das Klischee, aber eben wie ein Mädchen.

Mit beiden Füßen gleichzeitig zu springen ist schon ne Herausforderung :D #GNTM — Franziska (@Itzfranzy) February 20, 2020

20.19 Uhr: Tamara, Miss „Ich weiß alles besser“, weiß natürlich alles besser: „Ich war doch eh schon ganz hoch.“

20.19 Uhr: Heidi hat natürlich noch mehr auf Lager- nur Trampolin springen wäre ja langweilig.

20.17 Uhr: Erster Programmpunkt: Training mit dem Stuntcoordinator Tom Hangarter für das Actionshooting.

Update um 20.15 Uhr: Es geht wieder los mit GNTM! Nur noch diese Woche sind die „Meeedchen“ in Costa Rica. Nächste Woche geht es dann nach Los Angeles.

Update um 17.33 Uhr: Hat Heidi etwa ihre Top 9 (Achtung Spoiler!) bereits verraten? Der Bild liegen aktuelle Bilder aus Los Angeles vor, die nur noch neun Kandidatinnen zeigen. Damit kann man nicht nur erraten, wer in den nächsten Folge rausfliegen wird, sondern man sieht auch, was alles so Schönes nächste Woche beim Umstyling passieren wird.

Ex-GNTM-Kandidatin packt über die Model-Show aus

Update um 14.30 Uhr: Nur noch wenige Stunden, dann startet die vierte GNTM-Folge. Die Ex-Kandidatin Louisa Mazzurana* verriet jetzt, was wir uns schon fast gedacht haben: „Germany‘s next Topmodel“ spiegelt nicht das wirkliche Model-Leben wider.

Update um 13.30 Uhr: Heute Abend laufen Heidis Mädchen endlich wieder. Aber statt heiß ersehntem Umstyling gibt es heute ein Action-Shooting. Unterdessen werden immer mehr private Details zu Transgener-Kandidatin Lucy* bekannt. Sie erzählte, dass sie glücklich verliebt ist. Ihr Freund Mirko liebt sie genau so, wie sie ist. Weniger Zuspruch bekommt Lucy leider von ihrer Mutter*. Sie kam mit ihrem Outing gar nicht zurecht.

GNTM 2020 im Live-Ticker: „Action Baby“ - die „Meedchen“ bekommen einen Adrenalin-Schock verpasst

In Folge vier von GNTM wird es sehr actionreich für Heidis „Meeedchen“. Sie haben nicht nur ein Action-Shooting, sondern auch noch einen Action-Walk am Schluss. Ob die verbliebenen GNTM-Kandidatinnen* mit so viel Adrenalin zurechtkommen werden?

Zumindest Nadine*, die l etzte Woche beim Nackt-Shooting panische Angst vor den Pferden* hatte, aber das Motorradfahren liebt, sollte das diese Woche kein Problem darstellen. Zum Rauswurf kam es deswegen nicht für Nadine. Stattdessen musste Saskia gehen, die zu unnatürlich* wirkte.

GNTM 2020: Laura hat Probleme bei den Proben zum Shooting

Doch Laura, eine der ursprünglich 28 Kandidatinnen*, die Heidi Klum zu Beginn ausgesucht hatte, stellt sich bei den Proben zum Action-Shooting nicht ganz so gut an. Die Models müssen für das Shooting auf ein Trampolin springen und haben nur drei Shots. „Die Mädchen machen heute einen echten Stunt, da ist die volle Konzentration gefragt“, sagt Heidi Klum*, „denn in diesem einen Moment muss alles stimmen.“

Um eine gute Pose zu erhalten, müssen sie besonders hoch springen. Das will Laura* aber überhaupt nicht gelingen. Die Frage stellt sich: Wird sie das bis zum Shooting mit Fotograf Max Montgomery hinbekommen?

GNTM 2020: Auch auf dem Laufsteg steigt der Adrenalin-Pegel

Doch die Kandidatinnen kommen bei GNTM* nicht zur Ruhe, denn auch der Entscheidungswalk ist mit Adrenalin gespickt. Die „Meedchen“ tragen Kreationen des Designer-Duos „The Blonds“, die auch neben Heidi in der Jury* sitzen. „Wir wollen actionreiche Posen und trotzdem einen glamourösen Walk“, so die Designer. Doch das eigentlich besondere am Walk: Motocross-Fahrer springen über den Catwalk.

„In dieser Woche jagt ein Adrenalinkick den nächsten. Die Mädchen haben keine Zeit zum Durchatmen, denn auch die Elimination wird actionreich“, fasst Heidi Klum die Woche bei „Germany‘s Next Topmodel“ zusammen.

