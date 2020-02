Mareike Lerch ist bei Instagram das beliebteste Model

Sie hat von allen Models mit Abstand die meisten Follower bei Instagram. Bei GNTM 2020 auf ProSieben sticht Mareike Lerch aus Maintal hervor.

Mareike Lerch ist das beliebteste Model bei GNTM 2020

ist das beliebteste Model bei Verschafft ihr das bei der ProSieben -Show einen Vorteil?

-Show einen Vorteil? Bei Instagram ist die in Maintal aufgewachsene Frau schon jetzt ein Star

Maintal – Sie ist sicherlich die auffälligste Kandidatin bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) auf ProSieben: Mareike Lerch aus Berlin verzückt die Jury um Model-Mama Heidi Klum mit ihrem engelsgleichen Gesicht. Auffällig dabei: Die in Maintal aufgewachsene Frau ist das erste Model, das am ganzen Körper tätowiert ist. Auch bei den Fans scheint Mareike Lerch die Nase vorne zu haben, denn sie ist das beliebteste Model in der aktuellen Staffel. Hat sie den Sieg deshalb schon in der Tasche?

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch gibt für Tattoos viel Geld aus

Die 24-Jährige fällt bei Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) bei ProSieben sofort auf: Ihr ganzer Körper ist mit Tattoos bedeckt, jeden Monat lässt sie ein neues stechen. Insgesamt hat sie sich das bisher 24.000 Euro kosten lassen.

„Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 (GNTM 2020) werden, weil ich anders aussehe und es in der High-Fashion-Welt noch keine Models gibt, die komplett tätowiert sind. Außerdem möchte ich der Welt da draußen mitteilen, dass es ok ist, anders auszusehen und man so trotzdem schön sein kann“, erklärt Mareike Lerch. Das in Maintal aufgewachsene Model beschreibt sich selbst als extrovertiert, mutig und selbstbewusst.

Sie ist sichtlich stolz auf ihre Tattoos. Jetzt hat GNTM Kandidatin Mareike Lerch einige ihrer Tattoo-Geheimnisse verraten.