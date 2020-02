GNTM 2020: So sehen Sie alle Folgen der neuen 15. Staffel live im TV und Stream - die Sendetermine

In den nächsten 17 Wochen begibt sich Heidi Klum wieder auf die Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“. Mit uns verpassen Sie keinen Höhepunkt der 15. Ausgabe der Modelsuche.

Am 30. Januar startet die neue Staffel „ Germany‘s Next Topmodel “.

“. 38 Kandidatinnen zu Beginn kämpfen 17 Folgen lang um den begehrten Titel.

zu Beginn kämpfen lang um den begehrten Titel. Wir verraten Ihnen, wie Sie keine Sendung der 15. Staffel verpassen.

Köln - „Viele Mütter haben schöne Töchter“ - diese Binsenweisheit für liebes-bekümmerte Teenager scheint „Germany‘s Next Topmodel“ zu bestätigen. Auch in der 15. Staffel von GNTM hat Heidi Klum wieder 28 bildhübsche „Meeedchen“ aufgetrieben, die um den Titel konkurrieren. Mit der Sendung beschert die GNTM-Macherin ProSieben schon seit Jahren gute Quoten. Am Ende kann es allerdings „nur eine geben“. Dabei geht es zwar meist weniger martialisch zu wie bei „Highlander“ (aus diesem Film stammt der Ausspruch), zumindest Zickenkrieg wird es aber bestimmt wieder reichlich geben. Das beginnt auch bereits in Folge zwei, wenn drei Kandidatinnen plötzlich nachrücken. Eine davon ist Maribel, die einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste.

GNTM 2020: Die erste Episode aus dem Münchner Olympiapark startet am 30. Januar

Wer am Ende den GNTM-Modelvertrag und die 100 000 Euro Preisgeld mit nach Hause nimmt, darüber entscheidet wie schon im Vorjahr eine wechselnde Jury. Einzige Ausnahme: „Model-Mama“ Heidi Klum. Unterstützt wird die 46-Jährige in diesem Jahr unter anderem von den Gastjuroren* Rankin (Fotograf), Milla Jovovich (Model und Schauspielerin) und The Blonds (Modedesigner).

Ihrem Urteil stellen sich zu Beginn 38 junge Frauen, die schnell auf 28 GNTM-Kandidatinnen* reduziert werden. Sie alle teilen den Traum von der Modelkarriere. Doch auch dieses Jahr wir „Diversity“ bei Heidi groß geschrieben. Schon allein die Altersspanne reicht von 16 bis 27 Jahre. Viele von ihnen können mit einer interessanten Backstory aufwarten, welche die Spannung für die Zuschauer noch steigern soll.

GNTM-Kandidatin Nadine (20) hat es jedenfalls bei der 15. Staffel „Germany‘s next Topmodel“ bereits unter die Top 28 geschafft. Die 20-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck bei München hat schon einmal einen beliebten Model-Wettbewerb gewonnen.

In der ersten Folge sehen diese das Casting im Münchner Olympiapark, bei der schon im letzten September die erste Vorauswahl getroffen wurde. „Mädchen, Models, München!“ heißt die Episode unter dem gigantischen Glasdach der olympischen Anlagen, die am 30. Januar um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird. Alle weiteren Sendetermine finden Sie unten.

GNTM 2020: Sendetermine im Free-TV auf ProSieben und Sixx, Streaming auf Joyn, Ticker bei tz.de*

Die neue GNTM-Staffel wird mit 17 Folgen eine Folge mehr gegenüber den vorherigen Staffeln haben. Deswegen geht es auch schon eine Woche früher als gewohnt los. Das Finale ist demnach am 21. Mai. Sendetermin ist immer Donnerstagabend zur Prime-Time auf ProSieben, anschließend wird die Sendung aufProSieben wiederholt.

Tags darauf ist jede Folge nochmal um 20.15 Uhr bei Sixx zu sehen. Außerdem werden die Episoden beim Streaminganbieter Joyn hochgeladen. Alternativ können Sie GNTM bequem bei uns imTicker verfolgen.

Folge Datum Uhrzeit Sender Wiederholung Uhrzeit Sender Ticker 1 30. Januar 20.15 Uhr ProSieben 31. Januar 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 1 2 6. Februar 20.15 Uhr ProSieben 7. Februar 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 2 3 13. Februar 20.15 Uhr ProSieben 14. Februar 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 3 4 20. Februar 20.15 Uhr ProSieben 21. Februar 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 4 5 27. Februar 20.15 Uhr ProSieben 28. Februar 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 5 6 5. März 20.15 Uhr ProSieben 6. März 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 6 7 12. März 20.15 Uhr ProSieben 13. März 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 7 8 19. März 20.15 Uhr ProSieben 20. März 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 8 9 26. März 20.15 Uhr ProSieben 27. März 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 9 10 2. April 20.15 Uhr ProSieben 3. April 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 10 11 9. April 20.15 Uhr ProSieben 10. April 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 11 12 16. April 20.15 Uhr ProSieben 17. April 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 12 13 23. April 20.15 Uhr ProSieben 24. April 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 13 14 30. April 20.15 Uhr ProSieben 1. Mai 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 14 15 7. Mai 20.15 Uhr ProSieben 8. Mai 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 15 16 14. Mai 20.15 Uhr ProSieben 15. Mai 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 16 17 21. Mai 20.15 Uhr ProSieben 22. Mai 20.15 Uhr Sixx Live-Ticker zu Folge 17

Noch vor dem Start der beliebten Casting-Show von Moderatorin Heidi Klum, in der die Mädchen um den ersehnten Titel als Germanys Next Topmodel kämpfen, passiert ein Irrtum: TV-Sender ProSieben scheitert am Dialekt von Kandidatin Aline.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

pks

Rubriklistenbild: © ProSieben / Benedikt Müller