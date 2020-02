Achtung, hochprozentig! Mit diesem GNTM-Trinkspiel kommt ordentlich Schwung in den Fernsehabend 

Jeden Donnerstag die selbe Frage: Was passiert bei Heidi Klum und ihren Mädels wohl neues? Damit der GNTM-Abend noch lustiger wird, gibt es ja ein Trinkspiel.

Aktuell läuft die 15. Staffel von GNTM* bei ProSieben

bei Noch 23 Mädchen sind im Rennen

Mit diesem Trinkspiel wird der Fernsehabend noch lustiger

Auf eines kann man sich verlassen: GNTM sorgt jede Woche für ordentlich Gesprächsstoff unter den TV-Junkies. Für die Volljährigen unter den GNTM-Fans kann der gemütliche Fernsehabend jetzt noch lustiger werden - mit dem GNTM-Trinkspiel. Also, Hochprozentiges bereitgestellt und los geht‘s!

GNTM 2020: So funktioniert das Trinkspiel

Das Prinzip des GNTM-Trinkspiels ist eigentlich ganz einfach: Es gibt eine Liste an Sätzen und Worten und sobald diese während der Folge von GNTM fallen, muss getrunken werden. Zum Beispiel, wenn eines der Models mal wieder in Tränen ausbricht, wie erst kürzlich Kandidatin Nadine (20) beim Nacktshooting in der dritten Folge von GNTM. Oder wenn Modelmama Heidi Klum* mal wieder nach ihren „Meeeedchen“ ruft.

Eingefleischte GNTM-Fans durften spätestens hier merken: Das könnte ein harter Abend werden. Dann noch das ein oder andere Schlückchen, sobald jemand kreischt, lästert oder bei einer der Kandidatinnen* die „attitude“ nicht stimmt - und der Alkoholpegel dürfte gefährlich steigen.

GNTM 2020: Darüber regen die Zuschauer sich auf

Auch ohne Trinkspiel steht eines fest: Auch die aktuelle Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ bietet ordentlich Stoff zum Lästern und Aufregen. Das machenGNTM-Fans besonders gerne auf Twitter. Ein User könnte beispielsweise komplett auf die Dialoge verzichten. Würde man allerdings jedes gesprochenen Wort in das GNTM-Trinkspiel integrieren - die Folgen könnten kritisch werden.

Ähm...ja ne is klar. Könnte man bitte nur Shooting mit Musik und Fotos einblenden. Also die Gespräche echt jetzt. #GNTM pic.twitter.com/dvJmk8ztzf — Chris Bennett (@BaMBaMNett) February 13, 2020

Auch ein Trinkgrund ist übrigens, wenneines der Mädchen nicht laufen kann. Mit den Jahren haben aufmerksame GNTM-Zuschauer gelernt: Die Tatsache, dass sie auf High Heels laufen können müssen, überrascht die Kandidatinnen jedes Jahr wieder.

„Ins kalte Wasser geschmissen“... weil sie high heels tragen muss... bei #gntm .... alter... genauso unerwartet wie Haare schneiden beim umstyling. pic.twitter.com/5DZrZzch41 — Klara Name (@cobains_mxth) February 6, 2020

Aber auch die Schadenfreude ist in den Sozialen Medien groß - besonders, wenn es eines der Mädchen auf die Nase legt.

Das ist GNTM 2020 - Heidis Mädchen laufen wieder

Bereits seit dem 30. Januar läuft die 15. Staffel von GNTM* wieder bei ProSieben. Wann die beliebte Castingshow zu sehen ist und wo, kann in unserer Übersicht der Sendetermine* nachgelesen werden. Auch in diesem Jahr ist Supermodel Heidi Klum die einzige Konstante in der Jury*. Jede Woche holt sie sich aber neue Gastjuroren ins Boot. Kurz vor GNTM-Folge vier*, in der Maureen ins Krankenhaus* muss, packte eine Ex-Kandidatin über die Show aus: So weit entfernt ist die Show von der Realität*.

