GNTM-Finale im Live-Ticker: Kandidatin sorgt schon vor Entscheidung für Drama

Showdown in Düsseldorf: Das GNTM-Finale 2019 steht an. Wen kürt Heidi Klum heute zur Gewinnerin? Simone, Sayana oder Cäcilia - ein Meeedchen wird es werden. Der Live-Ticker.

Das Finale von GNTM 2019 steht an

Simone, Sayana und Cäcilia haben heute noch die Chance, den eisernen ... äh, den Model-Thron zu erklimmen

Neben Heidi Klum sind folgende Stargäste zum großen Showdown geladen: Tyra Banks, Channing Tatum, Jonas Brothers, Ellie Goulding

Außerdem sehen wir heute noch: Tokio Hotel

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Ach, Simi-Shine ... irgendwie war es klar, dass auch das GNTM-Finale nicht so ganz ohne Drama über die Bühne gehen wird. Denn offenbar hat das Training fürs Finale der 21-Jährigen so zugesetzt, dass sie schwer zu kämpfen hat. Keine Frage - die einstige Leistungssportlerin Simone hat wirklich eine schwere Zeit hinter sich. Lange Zeit saß sie sogar im Rollstuhl. Dennoch war die Uhr danach zu stellen, wann die Finalistin klagen würde. „Es ist eine große Herausforderung, ich halte das gerade noch so mit meinen Füßen aus“, erzählt die Blondine im Interview mit ProSieben über das Catwalk-Training. „Meine Füße funktionieren nun mal nicht so, wie die von den anderen Mädchen.“ Aber Simi wäre nicht Simi, wenn sie nicht auch diese Hürde mit Bravour meistern würde. „Ich beiße schon die ganze Zeit die Zähne zusammen, aber einfach ist es auf gar keinen Fall.“ Doch eines ist einfach - und zwar jetzt schon zu orakeln, dass Simone das Finale quasi auf einer Ar***backe rocken wird. Wetten?

+++ Ist es wahr? Wird heute Abend alles vorbei sein? Nach 15 Wochen GNTM erfahren wir heute Abend, wer in die Fußstapfen von GNTM-Gewinnerin Toni treten wird. Viel Auswahl bleibt ja nicht. #dankevanessa

GNTM: Das große Finale im Live-Ticker

Wir können es kaum glauben - nach Wochen der Tränen, nach „Lillet Wild Berry“-reichen Abenden, nach Wut, nach Zorn, nach Fassungslosigkeit, nach Leidenschaft VOR den TV-Geräten werden wir heute endlich erfahren, wie GNTM 2019 endet. Es kann kein Zufall sein, dass der Model-Thron in der selben Woche bestiegen wird, in der auch das Schicksal des eisernen Thrones von GOT offenbart wurde. Wobei heute Abend eine auf jeden Fall leer ausgehen wird: Vanessa, aka die „Sansa Stark aus Bensheim“, die sich gegen den Norden entschieden hat und freiwillig auf die Krönung verzichten wird.

Bleiben nur noch Sayana (deren ellenlange dunkle Haare Jon Snows Mantel in den Schatten stellen), Simone (die phasenweise für genauso verpestete Luft gesorgt hat, wie Drogon) und Cäcilia (von der keiner weiß, wie sie Folge um Folge überleben konnte und die es dann sogar bis ins Finale geschafft hat - quasi der Jaime Lannister, der im Finale dann aber doch keinen allzu großen Auftrag mehr hat) - wer besteigt am Ende den eisernen Klum-Thron? Und wird es wirklich keinen Prügel-Auftritt von Jasmin „Joy“ und Lena geben? Wird Channing Tatum heute Abend wirklich für Schnappatmung bei den weiblichen Fans sorgen? All das erfahrt ihr hier - in unserem Live-Ticker zum Finale von GNTM 2019.