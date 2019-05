GNTM-Hochzeit live im TV: Junge Frau, alter Mann und Riesen-Herbert

Beim GNTM-Finale 2019 gab es eine Hochzeit vor einem Millionen-Publikum. Aber ganz bodenständig zu heiraten, wäre für ProSieben dann doch zu langweilig.

Update vom 23. Mai 2019: Er hatte wirklich keine Ahnung, das wollte Thomas auf der Bühne ganz deutlich machen. Und auch Theresia, die 27 Jahre jüngere Topmodel-Kandidatin, konnte das bestätigen. Der arme Mann hatte offenbar überhaupt nicht bemerkt, was allen anderen im Laufe der Sendung völlig klar geworden ist: Dass seine Angebetete ihm unbedingt live im TV beim GNTM-Finale das Ja-Wort geben wollte.

Das könnte man für seltsam halten, wenn man bedenkt, wie viele Anzeichen es gab. Das Wichtigste in Kürze: Heidi kündigte eine Hochzeit für die Show an, ausgerechnet Theresia bekam für das Finale den Job, einen Walk im Brautkleid zu absolvieren, Thomas wird dafür extra auf die Bühne geholt und verlobt hatten sich die beiden ja sowieso schon. Zwei Wochen später sollte eigentlich die Hochzeit stattfinden.

Was macht man nun also aus einem Mann, der so viele Zeichen übersieht? Man könnte meinen, dass er der naivste Mensch Deutschlands ist, aber vielleicht gibt es eine einfachere Erklärung: Interessiert sich Thomas vielleicht kein Stück weit für „Germany‘s next Topmodel“ und meidet alle News zur Heidi-Show? Manche könnten behaupten, dass ihn diese Einstellung schlagartig zum smartesten Typen der ganzen Staffel GNTM 2019 machen würde. Aber wissen kann das letztlich niemand.

Hochzeit bei GNTM kann nicht ohne Herbert stattfinden

Eines steht zumindest fest und das Unvermeidliche war von Anfang an zu befürchten. Theresias Hochzeit bei GNTM kann auf keinen Fall ohne Herbert stattfinden. Für alle, die unter einem Stein gelebt haben: Herbert ist das Stofftier, das seine „Mama“ über die ganze Staffel hinweg begleiten durfte - mit allen unvermeidlichen Fremdschäm-Momenten, die TV-Deutschland erdulden musste. Ganz klar, dass ProSieben diese Hochzeit richtig feiern wollte, indem man einen Typen in ein riesiges Herbert-Kostüm steckte. Das sind vermutlich genau die Momente, von denen man später seinen Enkeln erzählt.

Zum Glück gibt es einen Grund zum Durchatmen. Natürlich kann niemand rechtskräftig verheiratet werden, wenn Heidi Klum die Standesbeamtin spielt. Auch wenn man beim GNTM-Finale gerne einen Moment lang so tut als ob. Während wir also alle unseren Glauben an Recht und Ordnung langsam zurückgewinnen können, steht die wahre Hochzeit für Theresia und Thomas erst am folgenden Tag auf dem Plan. Vielleicht mit dem richtigen Herbert. Es wäre ihnen zuzutrauen.

GNTM-Finale 2019: Hochzeit im TV? Heidi Klum deutet Sensation an

Update vom 22. Mai: Langsam sickern immer mehr Details zum GNTM-Finale 2019 am Donnerstag durch. Beispielsweise soll in Düsseldorf Hollywood-Star Channing Tatum (39) mit einem besonders heißen Auftritt die weiblichen Fans zum Kreischen bringen (siehe unsere Meldung unten).

Was aber Model-Mama Heidi Klum (45) jetzt in einer Pressekonferenz kurz vor dem GNTM-Finale 2019 andeutete, wäre eine noch nie dagewesene Sensation!

Denn wie Promiflash berichtet, soll die Chef-Jurorin in der ProSieben-Pressekonferenz angekündigt haben, dass es ein romantisches Highlight geben soll: „Vielleicht wird es eine Hochzeit geben!“ Wird also Heidi Klum live auf ProSieben Tom Kaulitz heiraten, mit dem sie seit Weihnachten 2018 verlobt ist? Wohl eher nicht. „Vielleicht eine unserer Kandidatinnen“, fügte Heidi Klum nämlich hinzu.

Gibt es eine Hochzeit im GNTM-Finale?

Allerdings erscheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass eine der drei Finalistinnen Sayana (20), Cäcilia (19) und Simone (21) die mögliche Braut ist. Schließlich hat von den dreien nur Sayana einen Freund, die aus einer religiösen, hinduistischen Familie stammt. Eine pompöse Hochzeit vor einem Millionenpublikum scheint bei der zurückhaltenden Sympathieträgerin eher unwahrscheinlich.

Vielmehr kommt einem da Theresia (26) in den Sinn, die erst kürzlich ihren Junggesellinnenabschied feierte und stets glücklich verkündete, dass sie bald ihren 53-jährigen Verlobten Thomas heiraten möchte. Außerdem postete die Hamburgerin erst vor drei Wochen auf Instagram ein Foto, auf dem sie als strahlend schöne Braut zu sehen ist. Dazu schrieb sie: „Bald ist es soweit... noch wenige Wochen bis zu unserer Hochzeit!“ Auch zeitlich würde die Hochzeit im Finale also passen!

„Sexiest Man Alive“ plant super-heiße Show im GNTM-Finale - eine Finalistin freut‘s besonders

Update vom 21. Mai: Für viele Frauen ist er DER heißeste Mann überhaupt: Schauspieler Channing Tatum (39) ist spätestens seit seinen Auftritten als Stripper in den beiden „Magic Mike“-Filmen als Frauenschwarm bekannt. Im Jahr 2012 wurde ihm sogar der Titel „Sexiest Man Alive“ verliehen.

Dementsprechend groß wird wohl das Gekreische sein, wenn Channing Tatum am Donnerstag beim Finale von „Germany‘s next Topmodel“ auftreten wird. Denn der Hollywood-Star soll eine ganz besondere Überraschung für das Publikum in Düsseldorf und die Zuschauer zu Hause planen: Wie ProSieben bekannt gab, wird Channing Tatum mit seinen „Magic Mike“-Tänzern anreisen. Es ist davon auszugehen, dass diese gemeinsam mit Channing Tatum, der tatsächlich früher als Stripper arbeitete, eine super-heiße Strip-Show im GNTM-Finale hinlegen werden.

Vor der Hochzeit kommt das GNTM-Finale: Tom bei Heidi-Show dabei

Eine Finalistin dürfte ganz besonders aufgeregt sein über Channing Tatums Auftritt: Für Simone (21) ist er der heißeste Schauspieler überhaupt, wie sie laut Promiflash in der ProSieben-Sendung Red erzählte. Demnach erklärte Simone: „Ich würde gerne unbedingt Channing Tatum kennenlernen. Er kann tanzen, er ist sportlich und das mag ich an Männern.“

Model-Mama Heidi Klum wird beim GNTM-Finale hingegen wohl nur Augen für ihren Verlobten Tom Kaulitz haben, denn auch dessen Band Tokio Hotel wird auftreten.

Darauf dürfen sich Fans freuen: Channing Tatum zeigt sich vor GNTM-Finale unter der Dusche

Einen kleinen Vorgeschmack auf seinen gestählten Körper lieferte Channing Tatum kürzlich auf Instagram. Weil er in einem Spiel gegen seine neue Freundin Jessie J verloren hatte, musste er dieses Dusch-Bild posten - und kassierte schlappe 3,4 Millionen Likes dafür.

Bei diesem Anblick dürften die anderen Show-Acts und Star-Gäste im GNTM-Finale fast zur Nebensache werden. Dabei haben auch sie Rang und Namen: Topmodel Tyra Banks, die US-Pop-Rock-Band Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding sowie 50 Akrobaten aus dem Cirque du Soleil-Musical Paramour werden nämlich ebenfalls auftreten.

Erstmeldung: Nach Prügel-Skandal: Verbannt ProSieben Jasmin und Lena vom GNTM-Finale?

Das Finale von „Germany‘s next Topmodel“ sorgt schon Wochen, bevor es stattfindet, für Spekulationen: Denn eigentlich sind neben den Finalistinnen auch stets viele andere Meeeedchen der Staffel im Finale dabei, werden sogar in bestimmte Show-Elemente eingebunden. Doch wird auch Kandidatin Jasmin (18) von ProSieben eingeladen?

Jasmin schlug Lena - darf sie trotzdem zum GNTM-Finale?

Schließlich sorgte „Joy“ für DEN Eklat der Staffel, wahrscheinlich sogar den dramatischsten Moment, den es je in der ProSieben-Show gab: Weil Jasmin sich von Kandidatin Lena provoziert fühlte, prügelte sie auf die 17-Jährige ein, riss ihr angeblich sogar an den Extensions. Jasmin wurde daraufhin von Heidi aus der Show geworfen, wie Sie in unserem Ticker genau nachlesen können. In ihrer Instagram-Story trat die 18-Jährige trotzdem weiter nach. Statt sich für ihre Handgreiflichkeiten bei Lena zu entschuldigen, sagte sie: „Ich stehe komplett dazu.“

Deshalb stellt sich die Frage, ob Jasmin im Finale auftreten wird. Schließlich sorgte die 18-Jährige auch nach ihrem Ausscheiden bei GNTM für Negativ-Schlagzeilen. Jasmin rastete kürzlich völlig aus, sie zündete die Haustür ihrer Mutter an, sodass die Polizei anrücken musste. Anschließend wurde sie in eine Psychiatrie gebracht, wie sie laut Promiflash selbst in einem Instagram-Livestream gesagt haben soll. Nach diesen neuen besorgniserregenden Ereignissen um Jasmin steht fest: Die 18-Jährige wird nicht beim Finale in Düsseldorf dabei sein. Das erklärte Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber Stern.

GNTM-Finale 2019: Teilnahme von Lena fraglich

Prügel-Opfer Lena (17), ist inzwischen ebenfalls ausgeschieden. Ob sie beim Finale auftreten wird, ist unklar. Denn Lena schaltete inzwischen wegen der Attacke einen Anwalt ein. Nicht nur gegen Jasmin, sondern auch gegen das ProSieben-Kamerateam soll dieser laut Bild Anzeige erstattet haben. Lenas Anwalt Christian Nohr wirft dem Fernsehteam unterlassene Hilfeleistung vor. Zum einen habe es viel zu lange gedauert, bis das Team der 17-Jährigen geholfen hätte. Zum anderen müsse „ProSieben dafür Sorge tragen, dass nicht gefilmt wird, wenn ein solcher Vorfall passiert“, so Nohr dem Blatt zufolge.

GNTM 2019: Ort und Termin des Finales

Inzwischen stehen Ort und Termin für das große GNTM-Finale fest: Am Donnerstag, den 23. Mai 2019 wird im Düsseldorfer ISS Dome „Germany‘s next Topmodel 2019“ gekürt. Der Ticketvorverkauf startete bereits am 4. April 2019. Bei einem können sich die Kandidatinnen im GNTM-Finale aber sicher sein: Lena Meyer-Landrut wir ihnen wohl kaum so die Show stehlen wie im Halbfinale.

