GNTM im Live-Ticker: Kandidatinnen bekommen merkwürdige Anweisung

Am Donnerstag bekommen die Kandidatinnen eine schräge Anweisung. Wer kann Heidi Klum und Toni Garrn überzeugen? Der Live-Ticker zu GNTM.

Die beste Folge (das GNTM-Umstyling) ist vorbei - das hält uns aber nicht davon ab, weiterhin Topmodel zu schauen.

In Folge sechs müssen sich die Meeedchen „wirklich sehr gerade hinstellen“.

Außerdem schickt Heidi Klum ihre Kandidatinnen in die Wüste.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von GNTM. Was hält dieser Donnerstag für uns bereit? Zickenkrieg? Rausschmeiß-Überraschungen? Neid? Weitere GNTM-Kandidatinnen, die wir noch nie im Leben gesehen haben? Wir sind gespannt.

GNTM im Live-Ticker: Kandidatinnen bekommen in Folge sechs merkwürdige Anweisungen

Aus. Vorbei. Schicht im Schacht. Das Umstyling ist vorbei und eigentlich gibt es nur noch wenig Grund, am Donnerstagabend GNTM einzuschalten. Oder? Nun gut, wir sind ehrlich: Wir opfern uns gerne und schauen es dennoch. Schließlich ist immerhin auf Zickenkrieg bei GNTM Verlass.

Am Donnerstag müssen die Meeedchen sich beweisen. So richtig. Also: so RICHTIG richtig. Dann müssen sie sich nämlich „wirklich sehr gerade hinstellen, ein bisschen mehr zurücklehnen als sonst und schöne große Schritte machen“, wie Gast-Jurorin und Topmodel Toni Garrn erklärt. Wenn ihr euch fragt, was diese merkwürdigen Anweisungen sollen: willkommen in unserer Welt. Gut, dass Toni Garrn noch ein bisschen mehr erklärt. Denn am Donnerstag geht es um Haute Couture und da „geht es sehr um Haltung“. Ob Vanessa, Theresia, Jasmin und Co. das beim Wüsten-Shooting dann auch noch brauchen werden? Wir werden sehen.

+ Zum Foto-Shoot geht‘s in die Wüste. © ProSieben

Wer sich am Donnerstag bei GNTM 2019 am geradesten hinstellen kann und wer von Heidi Klum nicht nur in die Wüste, sondern auch nach Hause geschickt wird, lest ihr hier in unserem Live-Ticker zu GNTM.

mes