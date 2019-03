GNTM im Ticker: Prügel-Skandal um Jasmin - Andere Kandidatin steigt aus kuriosem Grund aus

Nächste Runde im GNTM-Kosmos - und es wurde eine, bei der es richtig heiß herging. Denn es stand nicht nur das Nackt-Shooting an. Nein, es kam zum Mega-Eklat um Jasmin. Der Ticker zum Nachlesen.

Am Donnerstag wurde es echt spannend bei GNTM - es kam nämlich zum Nackt-Shooting.

Außerdem eskalierte die Situation rund um Jasmin.

Für zwei Meeedchen war nach der Folge Schluss.

Wer noch dabei ist bei GNTM und wer nicht? Erfahrt ihr hier.

22.33 Uhr: Das war‘s gewesen für heute. Allerdings eher eine düstere Stunde in der GNTM-Geschichte. Unsere drei Lehren von heute: Selbst wenn Dich jemand unfassbar nervt - sieh hinter die Fassade und frag Dich, warum derjenige so handelt. Selbst wenn Dich jemand unfassbar nervt - Gewalt ist nie eine Lösung. Und selbst wenn Dich jemand unfassbar nervt - dann kommt er vielleicht einfach nur aus Frankfurt. In diesem Sinne: Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel WERden.“

GNTM im Live-Ticker: Jasmin muss nach Attacke gegen Lena gehen

22.25 Uhr: Das hätte Lena wohl nicht gedacht - dass ausgerechnet Jasmin ihr den Hintern rettet.

22.24 Uhr: Der Moment, wenn Heidi Klum ihre wahre, mütterliche Seite zeigt: Wenn einer ihrer Schützlinge, dem sie offenbar eine Lebenschance geben wollte, ein anderes Mädchen schlägt.

22.20 Uhr: Melissa, Du bist ein guter Kerl <3.

GNTM im Live-Ticker: Was ProSieben von Jasmins Attacke zeigte

22.11 Uhr: Das ist ja wie bei Blair Witch Project - ProSieben kündigt die Schlägerei des Jahrhunderts an (Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather Scheißdreck dagegen) - und zeigt dann: NICHTS!

Was Twitter sich erhofft VS. Was ProSieben zeigt. #GNTM



DANKE FÜR NICHTS. pic.twitter.com/om9kQzKUgQ — anredo (@anredo) 21. März 2019

22.09 Uhr: Mansche haben als Kind Teletubbies geguckt. Mansche Kinder Teleshopping.

22.05 Uhr: Ja, ihr Meeeedchen. Manchmal ist es einfach gut, wenn man zu jemandem hin geht, wenn es demjenigen nicht gut geht ... selbst wenn man denjenigen nicht sonderlich gut leiden kann.

22.02 Uhr: Und Rankin denkt sich so: „Was zu Hölle macht Jasmin da?“

21.57 Uhr: Justine hat bestimmt einen Schellenaffen im Kopf.

21.50 Uhr: So, wie ProSieben die Eskalation anteasert, muss das gleich die übelste Schlägerei aller Zeiten (und aller die noch kommen werden) werden.

Wenn ich gleich bei #GNTM nicht mindestens eine Faust und ein blaues Auge sehe dann RASTE ich aus!!! — Freshtorge (@freshtorge) 21. März 2019

21.45 Uhr: Wie um Gottes Willen kann es sein, dass ein hautenger Catsuit um die Hüfte herum noch viel zu groß ist? #feedlena

21.36 Uhr: Heidi Klum, die Überschriften-Göttin von Boulevard-Portalen: „... denn was dann passiert, damit hat keiner gerechnet!“

21.32 Uhr: Die Frau vom Verkehrsministerium hat die gleiche Frisur wie Theresia.

GNTM im Live-Ticker: Eine Kandidatin kriegt Rankin-Job

21.30 Uhr: Wir hätten den Job dem Hund gegeben. Aber Alicija ist auch ok.

21.30 Uhr: Ein Helm kann auch Extensions retten, wenn man von einer Jasmin angegriffen wird.

21.28 Uhr: Was trägt Heidi da eigentlich? Nen überdimensionalen, völlig steif gewaschenen Arztkittel?

21.15 Uhr: „Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da nackt war.“ Unsere Männer. Nach jeder Party mit Kumpels.

21.08 Uhr: „Du willst das Nackt-Shooting nicht machen? Ist ok. Du fliegst halt dann - aber ist ok.“

21.07 Uhr: Was will der mit Sayana? SIEHT DER DIESEN SÜSSEN HUND NICHT?

21.06 Uhr: Wenn eine sonst so starke Person plötzlich Bammel hat vor einer Aufgabe, ist das also Show ... #jasmin

21 Uhr: Und weiter geht‘s.

20.45 Uhr: Eigentlich tragen die Kandidatinnen Schmuck von Bijou Brigitte. Außer Theresia natürlich. Thomas hat da bestimmt schon was springen lassen.

20.43 Uhr: Kann ProSieben bitte bis 22.30 Uhr einfach nur noch diese McFlauschis zeigen?

20.42 Uhr: Habt ihr auch immer einen Kühlschrank gefüllt mit Lipton Ice Tea zur Hand?

20.40 Uhr: Ganz wichtig auch, dass der Typ mit den Diamanten eine Sonnenbrille trägt.

20.38 Uhr: Also, um das mal klarzustellen: Jasmin tut uns da jetzt schon leid. Ein 18-jähriges Mädchen sollte sich nicht ausziehen müssen.

20.34 Uhr: Dinge, die Heidi Klum nicht tun sollte: singen!

GNTM im Live-Ticker: Enisa lässt Topmodel wegen Handy sausen

20.33 Uhr: Das gab es noch NIE bei GNTM: Kandidatin steigt wegen Handys (ja, Plural - HandyS!!!) aus.

Auf einer Skala von „Hauptberuflich YouTube-Pranks machen“ bis „Nachts ne Panikattacke kriegen, weil man nichts aufs Handy gucken darf“, wie krank bist du? #GNTM — anredo (@anredo) 21. März 2019

20.32 Uhr: Wenn Du die Wahl hast: Topmodel oder Handy - NIMM DAS HANDY!

20.31 Uhr: What? Panik-Attacke wegen eines Handys? Willkommen im Jahr 2019!

20.30 Uhr: Was Enisa sagt: „Ich vermisse Dich.“ Was Enisa eigentlich sagt: „Ich vermisse mein Handy.“

20.26 Uhr: Ach, das war‘s jetzt schon mit Gisele? Da hat die Ankündigung über ihren Besuch länger gedauert, als der Besuch selbst ...

20.23 Uhr: Mei, Melissa is‘ sooooo liab. Die bahnt sich gerade einen Weg in unsere Herzen.

20.21 Uhr: Wie die unten links es gar nicht rafft, dass da gerade Gisele Bündchen in die Model-Villa einmarschiert. Tom Kaulitz wäre ihr wohl lieber gewesen.

20.18 Uhr: „Jasmin ist eine schwierige Person. Sie ist halt eine ... Frankfurterin.“ Diese Erklärung werden wir uns merken.

20.15 Uhr: Unglaublich, dass Gisele Bündchens Auftritt das unspektakulärste sein wird, heute.

+++ Ganz ehrlich: Wir teilen auch gerne mal gegen Heidi Klum aus. Aber das, was ein Reality-Sternchen nun abließ, ist schon ein wenig dreist. Anastasiya Avilova (ja, wir fragen uns auch: wer??), ihres Zeichens Kandidatin bei „Temptation Island“, hat einen fiesen Seitenhieb in Richtung des Models gesetzt. In einer „Frage und Antwort“-Runde bei Instagram widmete sie sich ihren Fans. Darunter: ein offenbar 16 Jahre alter Jugendlicher. Der unterstellte dem Playmate, dass es „hungrig“ auf „seinen jungen Körper“ sei. Doch davon wollte Avilova nichts wissen - und teilte stattdessen gegen die GNTM-Chefin aus. "Ich bin doch nicht Heidi", antwortete die 30-Jährige - und spielte dabei ganz klar auf Klum und ihren deutlich jüngeren Verlobten Tom Kaulitz an.

+++ Wie gesagt, heute ist ja Nackt-Shooting. Und Vanessa nimmt da s relativ gelassen - im Gegensatz zu Jasmin.

+++ Also so etwas haben wir bei GNTM tatsächlich noch NIE gesehen. Es gab schon Zickereien, die zum Fremdschämen waren. Aber nun ist Jasmin offenbar einen Schritt zu weit gegangen. Es kommt zu einer üblen Streiterei - mit Handgreiflichkeiten.

GNTM im Live-Ticker: Das passiert am Donnerstag - Gisele Bündchen und Nackt-Shooting

Am Donnerstag ist ein wahres Supermodel bei GNTM zu Gast: Gisele Bündchen. „Kaum ein anderes Model hat so viel erreicht wie sie“, erzählt Heidi Klum, „für meine Meeedchen ist es mit Sicherheit eine Inspiration, mit so einer Größe zu plaudern.“ Die gibt den Damen einen ganz besonderen Rat, den wir sofort so unterschreiben: „Feiere dich, feiere deine Einzigartigkeit, liebe dich selbst.“

Ach, und dann ist da wieder ein alter Bekannter: Rankiiiiiiiiiin! Er fotografiert die Kandidatinnen - und wir haben spontan den Ohrwurm: “Diamonds are a girl‘s best friend“ im Ohr. Aber wer braucht schon Klunker im Wert von 2,5 Millionen Euro am Körper, wenn er auch einen flauschigen Flauschi-Flausch-Hund an seiner Fotoshooting-Seite haben kann? Egal - die Meeedchen bekommen einfach beides. Warum? Weil ihnen nämlich sonst alles genommen wird - heute steht bei GNTM nämlich das Nackt-Shooting an. Es wird viel Haut zu sehen sein - und bestimmt auch die ein oder andere Träne kullern. Denn jedes Jahr hat eine der Kandidatinnen ein Problem mit dem Hüllenlos-Shooting.

+ Justine mit Hund - aber oben ohne. © ProSieben/Martin Ehleben

Wer kann Heidi Klum, die sich gerade erst selbst hüllenlos zeigte, und Gisele Bündchen begeistern? Für wen ist in Folge sieben Schluss? Und wann erlöst uns die Model-Mama endlich von Jasmin?