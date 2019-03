In Folge 8 gingen die Mädchen baden und kämpften sich ohne Internet durch Miami - Drama pur! Außerdem gab es Heidis Verlobungsring zu sehen. In unserem Ticker verpassen Sie kein GNTM-Highlight.

Heute Abend machen sich Heidi Klums Mädchen nass: Beim Wasser-Shooting werden einige an ihre Grenzen stoßen.

Ihre Selbstständigkeit müssen die 13 Models in Miami unter Beweis stellen - und das ganz ohne Internet! Auweia!

Außerdem gibt es Einblicke in Heidi Klums Privatleben: Sie erzählt den Kandidatinnen von ihrer Verlobung. *Kreeeeisch*

Die achte Folge von Germany‘s next Topmodel sehen Sie am Donnerstag, den 28. März, ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

22.01 Uhr: Wenn Dein Partner Dich während GNTM fragt: „Und? Wer gewinnt?“ Und Du jahrelang auf diesen Moment gewartet hast, um dann endlich mal zu sagen: „Nur EINE kann ‚Germany‘s Next Topmodel‘ werden. Nur eine kommt auf das Cover der deutschen Harper‘s Bazaar.“

22.00 Uhr: Wart ihr da auch schon mal, in Majeeeeemiii?

21.53 Uhr: Also wenn wir so durch eine Shopping-Mall laufen würden, würde doch auch jeder denken, wir hätten einen Knall ...

21.50 Uhr: Heute mal nur 40 Minuten Entscheidungswalk? Krass.

21.39 Uhr: Es muss halt immer ein Omega-Tierchen geben, Simone. Und das andere Omega-Tierchen hat sich schon selbst raus gewrestled.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Drama um Herbert

21.30 Uhr: Ob ProSieben die Szene auch geschwärzt hätte, wenn Herbert ertrunken wäre?

21.29 Uhr: Puh, ein Glück - Heidi Klum hat Herbert aus dem Wasser gefischt. Und die Mini-Taucherbrille ist auch wieder da.

21.27 Uhr: Und dazu die Musik von Titanic. ProSieben hat echt Humor.

21.26 Uhr: OH GOTT! HEIDI KLUM HAT HERBERT GETÖTET! Zumindest hat sie ihn in die Wogen des Pools fallen lassen. Er kann doch nicht schwimmen!

21.23 Uhr: Wie „die Schwester von“ einfach keinen Bock hat auf das Shooting und schon nach der ersten Kandidatin gemerkt hat, dass das mit der Riesen-Tasche einfach ne miese Idee ist.

21.09 Uhr: Mega-Lache von Heidi. Wie sie die Vanessa menschlich eigentlich auch echt nicht so geil findet.

21.07 Uhr: Und da war sie wieder, „die Schwester von“, die sich in der Branche XY einen Namen als „die Schwester von“ gemacht hat.

20.59 Uhr: Warum müssen Sie Vanessas Brüste pixeln? Ist das ein Brautkleid, bei dem man die Brüste sieht?

20.58 Uhr: Klar könntest Du Dir vorstellen, mit Heidi Klum befreundet zu sein, Vanessa. Du hast ja schließlich auch schon Model-Erfahrung.

GNTM 2019 im Live-Ticker: So lief der Heiratsantrag von Tom Kaulitz an Heidi Klum

20.57 Uhr: So, jetzt isses raus. Tom hat am Weihnachtsmoregn per Frühstück den Verlobungsring an Heidis Bett bringen lassen. Und Heidis Kinder haben was Lustiges gesagt. Spek-ta-ku-lär.

20.56 Uhr: Eigentlich hätte da doch Heidi Klum den Job bei Kaviar Gauche bekommen sollen.

20.55 Uhr: Jetzt kriegt die auch noch nen zweiten Job.

20.45 Uhr: Auf einer Skala von Lena Meyer-Landrut bis Mario Barth: Wie krass kann Vanessa nerven?

20.43 Uhr: Sooooo, da hast Du Deinen Job, Vanessa. Und jetzt fahr mal nen Gang runter.

20.39 Uhr: Ja, Vanessa, wir haben es verstanden. Du hast schon Model-Erfahrung.

„Vielleicht war mein Vorteil, dass ich auch schon mal Musikvideos gedreht habe.“



TikTok zählt nicht, Girl. #GNTM — anredo (@anredo) 28. März 2019

GNTM 2019 im Live-Ticker: Tatjana und Theresia kriegen weitere Jobs

20.36 Uhr: So stellt sich Fabrice also die deutsche Frau vor - wie eine durchgeknallte Dolly Buster.

20.35 Uhr: No offence, Tatjana - aber wenn Blonde schon interessiert an der „Geschichte“ ist, war es ja klar, dass sie sich für Dich entscheiden.

20.34 Uhr: Vanessa hat das Model-Business eben mit Löffeln gegessen.

20.27 Uhr: Wenn jetzt eine Brünette den Job bei Blonde bekommt, rasten wir aus.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Simone kriegt begehrten Job

20.30 Uhr: Wie viel Hass können junge Frauen in ein simples „Glückwunsch“ stecken? Einfach mal GNTM einschalten. PS: Simone hat den Job bei InStyle.

20.20 Uhr: Was Theresia sagt: „Mann kann das dann auch ruhig vertrauensvoll in ihre Hände legen.“ Was Theresia denkt: „Man kann sie dann auch ruhig ins offene Messer laufen lassen.“

20.16 Uhr: Acht Folgen GNTM 2019 und wir haben immer noch das Gefühl, einige Meeedchen noch nie gesehen zu haben.

20.14 Uhr: Wollten wir das nicht alle wissen? Wie genau der Heiratsantrag abgelaufen ist? Pech für Heidi, dass diese Folge nach Jasmin-Gate kommt. Sonst hätten sie da auch einfach nen schwarzen Screen zeigen können.

19.59 Uhr: Nur noch 15 Minuten, dann kommt sie - die Folge nach Jasmin-Gate.

GNTM im Live-Ticker: Das passiert heute Abend

Heute Abend steht GNTM ganz im Zeichen von „Glam & Glitter on the Runway“. Die 13 verbliebenen Kandidatinnen laufen ihre zweite große Modenschau und müssen gleich zwei Looks präsentieren. Da ist der Stress vorprogrammiert! Doch nicht nur die extravagante Kollektion von Christian Cowan funkelt und glitzert - sondern auch Heidi Klums Verlobungsring, den sie ihren Meeeeedchen stolz präsentiert. Denn während die Model-Anwärterinnen unterwegs waren, hat sich die 45-Jährige mit ihrem Tom verlobt, wie sie den Mädchen stolz im Videochat mitteilt. Die erwartete Kreisch-Resonanz der Mädchen bleibt natürlich nicht aus.

GNTM 2019: Tränen beim Schwimmbad-Shooting

Außerdem müssen die Kandidatinnen ins kalte Wasser springen - wortwörtlich! Mit überdimensionalen Handtaschen behängt springen sie von einem Sprungbrett in ein Schwimmbecken. Für einige Kandidatinnen eine absolute Horror-Vorstellung! Schon bald ist nicht mehr klar, ob es sich in den Gesichtern einiger Meeeedchen um Poolwasser oder Tränen handelt.

Doch nicht nur das: Nur mit Stadtplänen und Handys ohne Internet bewaffnet, müssen sich die Topmodel-Anwärterinnen bei einem Casting-Marathon in Miami zurechtfinden. Klingt nach einer unlösbaren Aufgabe für die Generation Smartphone. Ob die Models es trotzdem durch den Großstadtdschungel schaffen und alle Termine einhalten können?

GNTM 2019: Kommt Folge 8 an den Eklat der letzten Woche heran?

Egal, welche Geschütze die Macher des ProSieben-Dauerbrenners heute Abend auffahren - so dramatisch wie in der letzten Woche kann die Folge vom 28. März gar nicht werden. Denn in der siebten Folge, die Sie in unserem GNTM-Ticker nachlesen können, gab es zunächst ein Nackt-Shooting. Dann kam es auch noch zu einem nie dagewesenen Eklat: Kandidatin Jasmin (18) prügelte auf Lena (17) ein. Als Konsequenz musste Jasmin die Show verlassen.

In der GNTM-Jury bekommt Heidi Klum in Folge 8 gleich doppelte Unterstützung: Modeschöpfer Christian Cowan und Popsängerin Zara Larsson geben den Kandidatinnen Tipps und helfen Heidi Klum bei der Entscheidung.

