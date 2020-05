GNTM-Jury 2020: Heidi Klum mit drei Gastjuroren - Supermodel Coco Rocha ist dabei

Heidi Klum bekommt in Folge 15 Unterstützung von „Harper‘s BAZAAR“ Chefredakteurin Kerstin Schneider, Designer August Getty und Supermodel Coco Rocha.

Seit dem 30. Januar 2020 läuft die 15. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ auf ProSieben .

läuft die 15. Staffel von auf . Wie schon im letzten Jahr ist nur Heidi Klum ein fester Bestandteil der Jury.

ein fester Bestandteil der Jury. Auch diesmal wird Heidi Klum von Gast-Juroren unterstützt. Wie viel haben die Prominenten wirklich zu sagen?



Update vom 06. Mai: Langsam wird es ernst und das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ rückt immer näher. In Folge 15 geht es um das alles entscheidende Shooting der Staffel – das Cover-Shooting der „Harper‘s BAZAAR“. Zu diesem wichtigen Ereignis ist selbstverständlich Chefredakteurin Kerstin Schneider eingeflogen, denn sie ist für das Shooting verantwortlich: „Ich werde die Mädchen wirklich genau unter die Lupe nehmen und mir alle Facetten anschauen." Eine große Herausforderung für die Top Sieben. Sie wird aber nicht alleine neben Heidi Klum Platz auf einem Jury-Stuhl nehmen. Für den Laufsteg werden die Kandidatinnen dann von dem kanadischen Supermodel Coco Rocha gecoacht und bewertet. Designer August Getty, dessen Couture-Roben die Models beim Entscheidungswalk tragen, entscheidet ebenso mit.

GNTM 2020: Gastjuror ist Creative Director und guter Freund Thomas Hayo

Update vom 28. April: In Folge 14 nimmt in der Jury an Heidi Klums Seite Thomas Hayo Platz. Außerdem coacht Thomas Hayo die Nachwuchsmodels beim außerirdischen Shooting. Der Creative Director weiß genau, worauf es als Gast-Juror ankommt, schließlich war er von 2011 bis 2018 fester Bestandteil der Jury.

Thomas Hayo freut sich über das Comeback bei der ProSieben-Show: „Es ist natürlich eine große Freude, wieder bei Topmodel zu sein. Es ist wie eine Family-Reunion mit Heidi, mit der ich ja so lange zusammengearbeitet habe und mit der ich schon seit über 20 Jahren eng befreundet bin. Es ist echt schön und es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen“, erklärte er gegenüber ProSieben.

Unterdessen wird Teilnehmerin Larissa virtuell mit Morddrohungen konfrontiert - und zieht die Notbremse*. Und auch Lijana musste die Polizei einschalten*, da sie bespuckt und bedroht wird.

Update vom 23. April: Heidi postet auf Instagram diese Worte: „Heiß, heißer, Nicole Scherzinger: Meine supersexy Gastjurorin in der neuen Folge“. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Megastar und Sängerin Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls wird neben Heidi als Gastjurorin bem Entscheidungswalk Platz nehmen. Aber nicht nur das, sie wird die Kandidatinnen zu waschechten Pussycat Dolls machen und gibt ihnen Tipps wie man die Choreografie richtig umsetzt. Am Entscheidungstag wird sie die Performances bewerten und weiß genau, worauf es ankommt: „Die Models müssen die Bewegungen zu ihren eigenen machen. Sie müssen zeigen, was sie einzigartig macht.“

GNTM 2020: In Folge 12 ist Unternehmerin Chiara Ferragni Gastjurorin

Update vom 15. April:Shine bright like Chiara Ferragni. So betitelt Heidi Klum ihren Post auf Instagram. Kein Wunder, denn die beiden Blondinen glitzern mit ihren Outfits fast schon um die Wette. In Folge 12 von „Germany´s next Topmodel“ ist doppelte Frauenpower angesagt, denn neben Heidi nimmt Chiara Ferragni auf dem Gastjuroren-Stuhl Platz. Über 19 Millionen Fans begeistert die Unternehmerin bereits auf Instagram. Sie setzt sich unter anderem für Female Empowerment und gegen Cybermobbing ein. Heidis Mädchen macht Chiara vor ihrem Walk klar, dass es wichtig ist auch als Model Zeichen zu setzen und sich für wichtige Dinge einzusetzen.

GNTM 2020: Heidi Klum setzt auf die Meinung ihrer Gastjuroren, entscheidet aber letztendlich selbst

Update vom 11. April: Auch in dieser Staffel setzt Heidi Klum auf externe Unterstützung. Zahlreiche Stars nahmen bereits in der Jury Platz. Ihre Aufgabe ist dabei simpel: Sie sollen unvoreingenommen die Leistung der Kandidatinnen beurteilen. Doch wie stark können die Prominenten die Entscheidung des Topmodels tatsächlich beeinflussen? Das ist eine bisher unbeantwortete Frage. Allerdings gibt Rebecca Mir nun erste Einblicke. Die 28-Jährige war in Folge 11 an der Seite der Modelmama zu sehen. Im Interview mit Promiflash erzählt sie, dass man als Gastjuror die vorige Leistung der Mädchen gar nicht mitbekomme. Ausschließlich die Eindrücke aus der eigenen Gastwoche zählen. Damit soll verhindert werden, dass vorgefertigte Meinungen entstehen. Zudem sei es ein belebendes Element der Show. Doch wie viel Mitspracherecht hatte sie bei der Entscheidungsfindung letztlich? "Ich habe Heidi meine Meinung zu jedem Mädchen gegeben, aber am Ende entscheidet natürlich sie", erklärt Rebecca.

Rebecca selbst hatte 2011 an der Castingshow teilgenommen. Sie erreichte damals den zweiten Platz hinter Jana Beller (29). Umso besser passt sie somit in den Jury. Denn die 28-Jährige spricht aus Erfahrung und kann sich in die Mädchen einfühlen. "Sie sollen jeden Moment genießen und sich von nichts und niemandem ablenken lassen. Das große Finale ist am Ende entscheidend dafür, wer den Titel holt", erzählt sie weiter.

GNTM 2020: Profi Tänzer Massimo Sinató und Moderatorin Rebecca Mir sorgen für den richtigen Schwung in Folge 11

Update vom 08. April: Wie ging das nochmal mit dem Discofox? Diese Frage stellte Heidi auf Instagram. Massimo Sinató unterstützt in der GNTM Folge 11 nicht nur professionell Heidis Mädchen beim Tanztraining. Er nimmt auch als Gast-Juror neben Heidi Platz. Und nicht nur Massimo, sondern auch seine Frau und EX-GNTM-Kandidatin Rebecca Mir.

GNTM 2020: Designer Jeremy Scott verstärkt Jury in Folge 10

Im kurzen GIF versteckt sich „Mode-Rebell“ Jeremy Sott hinter der Model-Mama. Tänzelnd geht sie in die Knie und zeigt sein Gesicht nur für einen Moment. „Ich liebe Jeremy“, schwärmt eine Userin, die ihn vielleicht auch dank der Verlinkung auf sein Profil erkannt hat, „und dich natürlich auch.“

Jeremy Scott ist Inhaber und Gründer des Labels „Moschino“. In Paris ist der 44-Jährige als „Mode-Rebell“ bekannt und gilt als einer der einflussreichsten Designer der Popkultur.

Heidi Klum verrät Gastjuror - ihr Kleid stiehlt dem Modefachmann die Show

Heidi Klum bekommt also äußerst kompetente Unterstützung und einige Fans freuen sich schon jetzt auf den erfolgreichen Modefachmann. Manch anderer hat bei Heidis Instagram-Post aber erst einmal nur Augen für sie und ihr farbenfrohes Kleid.

„Wow“, „einmalig“, „wunderschön“, können sich viele Heidi-Fans kaum zurückhalten. Ihr einteiliges Blazer-Kleid ist aber auch ein Blickfang.

GNTM-Jury 2020: In Folge 9 kehrt Fotograf Kristian Schuller zurück

Update vom 25. März: In Folge 9 kommt ein alter Bekannter zu GNTM zurück: Der Fotograf Kristian Schuller. Seit jeher schießt er mindestens einmal pro Staffel Fotos von den angehenden GNTM-Models und hat dabei ganz genaue Vorstellungen. Er fotografiert für diverse Modemagazine und hatte schon Stars wie Penélope Cruz vor der Linse. In Staffel 5 war er sogar fester Juror neben Heidi Klum. Was er zu den „Meeedchen“ während des Festival-Shootings und am Ende zu sagen hat, lesen Sie in unserem GNTM-Live-Ticker zu Folge 9* nach.

GNTM 2020: In Folge 8 unterstützen Nikeata Thompson und Christian Cowan

Update vom 19. März: Heidi Klum erhält heute Unterstützung von Nikeata Thompson und Christian Cowan. In Folge 8 von GNTM wird es ernst für die Nachwuchs-Models. Bei der Fashion Week in Berlin müssen sie begehrte Jobs ergattern und sich gegen harte Konkurrenz durchsetzen. Für diese Folge hat Heidi Klum Star-Designer Christian Cowan als Gast- Juror eingeladen. Ein weiteres und bekanntes Gesicht der letzten GNTM Staffeln wird ebenso neben Heidi als Gastmitglied der Jury Platz nehmen: Nikeata Thompson, die 2016 das erste Mal in der Sendung zu sehen war. Als Choreografin coacht sie die Nachwuchsmodels und bringt ihnen das Laufen auf dem Catwalk bei und das wird diesmal kein Zuckerschlecken. Den Live-Ticker zur heutigen GNTM-Folge, gibt es hier zu lesen.

Instagram: GNTM Jury Folge 8

GNTM 2020: Peter Dundas beurteilt die Performance der „Meeedchen“

Update vom 05. März: Zum Motto „Celebration of Life“ dürfen die Models heute bunte und schillernde Kleider vom Designer Peter Dundas präsentieren, der auch gleichzeitig neben Heidi Klum in der Jury sitzt. Der in Norwegen geborene Designer lernte beim großen Meistern wie Jean Paul Gaultier. Danach arbeitete er für die Marken Christian Lacroix, Roberto Cavalli und Emanuel Ungaro. Auch bei Pucci war er lange Zeit bis er 2015 wieder zu Roberto Cavalli zurück ging. Was der Designer zu Heidis „Meeedchen“ sagt, lesen Sie in unserem Live-Ticker zur heutigen GNTM-Folge* nach.

GNTM: Fotograf Christian Anwander fotografiert und berät Heidi Klum

Update vom 27. Februar: Christian Anwander unterstützt in der großen GNTM-Umstyling-Folge Heidi Klum als Fotograf und Jurymitglied am Ende der Sendung unterstützt. Der bekannte Fotograf, der auf Fashion- und Porträt-Fotografie spezialisiert ist, ist bereits zum siebten Mal bei „Germany‘s Next Topmodel“ dabei. Er war beispielsweise für das Shooting mit Dusche auf einem Wagen durch L.A. in Staffel 13 verantwortlich. Der ursprünglich aus Bregenz in Österreich stammende Fotograf lebt und arbeitet mittlerweile seit 2005 in New York. Er fotografierte schon Stars wie Lewis Hamilton oder auch die Band „Tokio Hotel“

GNTM-Jury 2020 Folge vier: Designer-Duo „The Blonds“ unterstützt Heidi Klum

Update vom 20. Februar: In der vierten GNTM-Folge* tragen die „Meedchen“ Kreationen des Designer-Duos „The Blonds“. Die Modeschöpfer unterstützen Model-Mama Heidi Klum auch in der Jury. „Wir wollen actionreiche Posen und trotzdem einen glamourösen Walk“, erklären die Designer.

„The Blonds“ - das sind die beiden New Yorker Modeschöpfer Phillipe und David Blond. Gegenüber ProSieben erzählten sie, dass sie sich sehr über Heidis Einladung in die Show gefreut haben. „Von Heidi Klum eingeladen worden zu sein, eine der atemberaubendsten Frauen der Welt, ist einfach toll,“ so David.

Das Duo „The Blonds“ kleiden Stars wie Katy Perry, Camila Cabello, Beyoncé und Madonna ein. Ihre individuellen Roben leben von bunten Stoffen, vielen Perlen und Glitzer.

GNTM-Jury 2020 Folge drei: Supermodel Joans Smalls unterstützt Heidi Klum

Update vom 13. Februar: Auch in folge drei bekommt Heidi Unterstützung. Zum einen ist Fotografin und Creative Director hat Vicky Lawton dabei. Sie wird ästhetische Nacktbilder der GNTM-Kandidatinnen auf dem Pferde-Rücken machen, das zu Tränen und Drama in der dritten GNTM-Folge* führt.

Die zweite Hilfe für Heidi Klum ist Topmodel Joan Smalls. Sie wird einen Sexy-Walk mit den „Meedchen“ üben, denn der Abschluss-Walk, der auf einem Catwalk unter Wasser ist, soll besonders sexy ausfallen. „Attitude“ ist dabei laut dem Victoria‘s Secret Model aus Puerto Rico besonders wichtig. Sie darf Heidi auch bei der finalen Entscheidung helfen.

GNTM 2020 Folge zwei: Topmodel Stella Maxwell coacht die Models

Update vom 6. Februar: Nachdem in der ersten GNTM-Folge Milla JovovichHeidi Klum in der Jury unterstützt hatte, hilft in Folge zwei erneut eine Model-Kollegin aus: Stella Maxwell (29). Das britische Topmodel wurde 2015 zum Victoria‘s Secret Engel ernannt und ist auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause. Kein Wunder also, dass Stella Maxwell die Nachwuchsmodels beim Laufsteg-Training coacht. „Stella ist aktuell eines der bekanntesten Models der Welt. Sie wird von allen High-Fashion-Labels mit Rang und Namen gebucht und deswegen ist sie die perfekte Wahl, um den Mädchen vor ihrem Entscheidungswalk noch ein paar Tipps zu geben“, erklärt Heidi Klum. Alle Highlights aus Folge 2 können Sie in unserem GNTM-Live-Ticker* nachlesen. Es lohnt sich - denn unter anderem lässt Heidi Klum eine Baby-Bombe platzen*.

Erstmeldung vom 27. Januar 2020:

GNTM-Jury 2020: Diese Promis unterstützen Heidi Klum - Julien McDonald unterstützt Heidi Klum in Folge eins

München - Der Testlauf des neuen Jury-Konzepts hat sich im letzten Jahr offensichtlich bewährt, denn auch 2020 soll es neben Heidi Klum keinen weiteren festen GNTM-Juror geben. Stattdessen taucht in jeder Folge ein anderer Star auf, der dem Topmodel mit Rat und Tat zur Seite steht. Den ein oder anderen Promi dürften Fans von GNTM schon aus früheren Staffeln kennen, während andere zum ersten Mal im Rahmen der Show ihr Expertenwissen weitergeben.

Heidi Klum holt sich Hilfe von mehreren Stars

Die altbekannte Konstellation aus drei festen Jury-Mitgliedern ist nun seit zwei Staffeln passé. Über zehn Staffeln hinweg entschied Heidi Klum zusammen mit jeweils zwei weiteren Experten der Model-Branche über das Schicksal der Kandidatinnen. Zur Seite standen ihr unter anderem Peyman Amin, Wolfgang Joop und Thomas Hayo.

2016 kam es schließlich zur ersten großen Veränderung: Die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky bildeten eigene Model-Teams, die in Wettkämpfen gegeneinander antreten mussten. Heidi Klum fungierte dabei stets als neutrales Jury-Mitglied.

Drei Jahre lang hielt das Konzept stand, bis es 2019 zu einer erneuten Änderung kam: Topmodel-Mama Heidi* übernahm das Coaching in der 14. Staffel auf eigene Faust - zumindest fast. In jeder Folge holte sie sich professionelle Hilfe eines neuen Promis, der nicht nur bei der Entscheidung ein Wörtchen mitreden durfte, sondern den Kandidatinnen auch mit wertvollen Tipps weiterhalf. Mit von der Partie waren unter anderem Stefanie Giesinger, Lena Gercke, Gisele Bündchen, Paris Hilton, Thomas Gottschalk und Bill Kaulitz.

2020 wagen die Macher von GNTM keine weiteren Experimente mit der Zusammensetzung der Jury. Die Neuerung von 2019 wird übernommen, entsprechend dürfen sich die Teilnehmerinnen wie auch die Zuschauer ab dem 30. Januar über 17 Folgen (das sind alle GNTM-Sendetermine*) mit Gastauftritten von unzähligen Stars freuen.

Das ist die neue Jury 2020

Wie auch im letzten Jahr hält ProSieben wieder einige Namen von prominenten Gästen bis zum Schluss geheim. Vereinzelte Stars wurden jedoch bereits bekanntgeben. Diese Coaches unterstützen Heidi Klum in der 15. Staffel von GNTM:

Milla Jovovich: Wenn die US-Amerikanerin mit serbischen und russischen Wurzeln nicht gerade Zombies in den „Resident Evil“ -Filmen bekämpft, steht sie auch mal als Model vor der Fotokamera. Ihre umfangreichen Erfahrungen in der Mode- und Schauspiel-Branche dürften den GNTM-Kandidatinnen* eine große Hilfe sein.

Wenn die US-Amerikanerin mit serbischen und russischen Wurzeln nicht gerade Zombies in den -Filmen bekämpft, steht sie auch mal als Model vor der Fotokamera. Ihre umfangreichen Erfahrungen in der Mode- und Schauspiel-Branche dürften den GNTM-Kandidatinnen* eine große Hilfe sein. The Blonds: Das New Yorker Designer-Duo The Blonds weiß, was auf den Laufstegen der Welt angesagt ist. Zusammen mit Heidi bilden Phillipe and David Blond eine Jury aus drei Personen - wie es viele Zuschauer aus den vergangenen Staffeln bereits gewohnt sind.

Das New Yorker Designer-Duo weiß, was auf den Laufstegen der Welt angesagt ist. Zusammen mit Heidi bilden Phillipe and David Blond eine Jury aus drei Personen - wie es viele Zuschauer aus den vergangenen Staffeln bereits gewohnt sind. Rankin: Der Star-Fotograf Rankin lässt ebenfalls nostalgische Gefühle aufleben, denn schon in den vergangenen Staffeln hatten mehrere GNTM-Kandidatinnen die Ehre, vor seiner Linse zu stehen. Daran ändert sich auch 2020 nichts.

Der Star-Fotograf lässt ebenfalls nostalgische Gefühle aufleben, denn schon in den vergangenen Staffeln hatten mehrere GNTM-Kandidatinnen die Ehre, vor seiner Linse zu stehen. Daran ändert sich auch 2020 nichts. Julien MacDonald : In der Modewelt ist Julien MacDonald definitiv ein Name, um den man nicht herumkommt. Neben seinem eigenen, nach ihm benannten Label arbeitete er unter anderem für Karl Lagerfeld und profilierte sich als Chefdesigner für Givenchy.

In der Modewelt ist definitiv ein Name, um den man nicht herumkommt. Neben seinem eigenen, nach ihm benannten Label arbeitete er unter anderem für und profilierte sich als Chefdesigner für Givenchy. Stella Maxwell: Das Model Stella Maxwell ist zwar um einiges jünger als Heidi Klum , doch dank ihrer zahlreichen Laufsteg-Auftritte steht sie der alteingesessenen GNTM-Jurorin in punkto Model-Erfahrung in nichts nach. 2015 wurde die Britin zum Victoria‘s Secret Engel ernannt.

Das Model ist zwar um einiges jünger als , doch dank ihrer zahlreichen Laufsteg-Auftritte steht sie der alteingesessenen GNTM-Jurorin in punkto Model-Erfahrung in nichts nach. 2015 wurde die Britin zum Victoria‘s Secret Engel ernannt. Joan Smalls: Stella Maxwell ist natürlich nicht das einzige Model, das die Kandidatinnen mit reichlich Praxiserfahrung beraten wird. Auch die Puerto-Ricanerin Joan Smalls weiß, was eine gutes Model ausmacht. Sie arbeitete bereits mit namhaften Designern wie Gucci, H&M und Chanel zusammen.

In welchen Folgen treten die GNTM-Gäste auf?

Wann die einzelnen Gäste zu sehen sein werden, verrät ProSieben noch nicht. Trailer der ersten Folge zeigen jedoch Designer Julien MacDonald sowie Milla Jovovich an der Seite von Heidi Klum. Die beiden werden also bereits am 30. Januar ihren großen Auftritt haben. Julien McDonald wird eine Fashion Show mit den 38 Models auf die Beine stellen. Danach müssen die ersten GNTM-Kandidatinnen schon wieder ihre Koffer packen. In Folge zwei kommen dann jedoch wieder drei Nachrückerinnen hinzu. Eine davon ist Maribel, die mit einer Familientragödie zu kämpfen hat.

GNTM 2020 - Alle wichtigen Infos zur 15. Staffel

GNTM startet dieses Jahr etwas früher als gedacht, nämlich bereits am 30. Januar. Weitere Folgen erscheinen immer donnerstags auf ProSieben. Im Frühling findet voraussichtlich das große Finale statt, in dem sich entscheidet, wer in die Fußstapfen der letztjährigen GNTM-Gewinnerin Simone tritt.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

soa

Rubriklistenbild: © ProSieben/Sven Doornkaat