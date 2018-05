GNTM-Kandidatin boykottiert Finale und rechnet mit ProSieben ab

Victoria, die Elfplatzierte der diesjährigen Ausgabe von „Germany‘s Next Topmodel“, will das Finale der Castingshow boykottieren und hat auf Instagram mit dem TV-Sender ProSieben abgerechnet.

Wien - Die Streitigkeiten mit ihrer Freundin Zoe und Konkurrentin Abigail haben „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Victoria (19) viel Aufsehen und Sendezeit in Heidi Klums Castingshow beschert. Die Wienerin, die am Ende Platz elf belegte, gehört in der diesjährigen Staffel zu den Mädchen, die am meisten polarisierten.

Und nicht nur mit ihren Topmodel-Kolleginnen ist Victoria offenbar aneinander geraten. Auch mit dem Sender ProSieben hat die 19-Jährige Ärger, wie t-online.de berichtet. In einer Instagram-Story, die bekanntlich nur 24 Stunden lang zu sehen ist, soll Victoria verkündet haben: "Ich brauche mich für ProSieben und für den 'Fame' nicht mehr so darstellen lassen, wie sie es bis jetzt geschafft haben." Demnach hat das Nachwuchs-Model entschieden, das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ am 24. Mai zu boykottieren und nicht, wie üblich, mit den Top-20-Kandidatinnen über den Laufsteg zu gehen. "Ich werde nicht beim GNTM-Finale dabei sein und auch zukünftig nichts mit ProSieben mehr machen", wird die 19-Jährige in dem Bericht zitiert.

Victorias Vater - Chanel-Vorstand in Österreich

Gut möglich, dass Victoria auch ohne die Zusammenarbeit mit ProSieben im Modelgeschäft Chancen hat. Erste Erfahrungen konnte sie bereits sammeln, und ihr Vater ist immerhin der österreichische Chanel-Vorstand, wie auf Victorias GNTM-Steckbrief auf ProSieben zu lesen ist.

Vor der großen Entscheidung steht an diesem Donnerstag erst noch das Halbfinale der 13. GNTM-Staffel an, das wie immer von unserem Couchticker begleitet wird. Dort können Sie auch nachlesen, was in der vergangenen Folge passiert ist.

va

Rubriklistenbild: © Instagram Victoria Pavlas