GNTM-Kandidatin mit 22 Jahren gestorben - Freunde sind entsetzt

Schockmeldung für alle „Germany's Next Topmodel"-Fans: Eine Kandidatin der letzten GNTM-Staffel, Saron G., ist überraschend verstorben.

Ravensburg - Ende 2017 war sie Kandidatin der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, schaffte es sogar unter die Top 50 - jetzt ist Saron G. tot. Einige erinnern sich vielleicht an das Model: Die aus Wangen im Allgäu stammende Deutsch-Eritreerin flog damals bei GNTM für ein Fotoshooting in die Dominikanische Republik. Dort konnte sie jedoch Heidi Klum (45) und ihre Jury-Kollegen nicht von sich überzeugen und schied aus.

Freundin der ehemaligen GNTM-Kanditatin: „Es ist ein Schock!“

Saron arbeitete als Flugbegleiterin in Ravensburg, wo sie schließlich auch gestorben sein soll. Wie die Bild von der zuständigen Polizei erfahren haben soll, handelte es sich vermutlich um einen Suizid. Eine enge Freundin äußerte sich gegenüber der Zeitung entsetzt über den Tod von Saron: „Es ist ein Schock. Sarons Tod trifft uns alle völlig überraschend.“

Saron G. nahm GNTM-Aus offenbar sportlich

Auch ein Produktionsmitarbeiter von GNTM verriet: „Saron war ein sehr freundliches Mädchen, das alle sehr mochten. Sie wollte sich mal als Model ausprobieren. Als sie bei GNTM ausschied, war das für sie völlig in Ordnung.“

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.