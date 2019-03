Fast wie bei „Wetten, dass ..?“: Thomas Gottschalks neue Literatursendung

Zuletzt machte Thomas Gottschalk Schlagzeilen mit der Trennung von seiner Frau Thea. In seiner neuen Literatursendung zeigte er, dass er noch ganz der Alte ist, findet unser Kritiker.

Den Titel seiner ersten Bücher-Talkshow „Gottschalk liest?“ erklärte der Moderator so: „Hieße die Sendung ,Gottschalk redet’, bräuchten wir kein Fragezeichen.“ Dienstagabend lief die Aufzeichnung im wunderbaren Ambiente des Parktheaters im Kurhaus Göggingen in Augsburg im BR-Fernsehen.

Schlagzeilen hat gemacht, dass beim Feuer in seinem Haus in Malibu ein Original des Rilke-Gedichts „Der Panther“ verbrannt ist. Man weiß auch, dass Thomas Gottschalk mal Germanistik studiert hat. Dass er in der Literatur nicht (mehr) wirklich zu Hause ist, konnte er allerdings nicht verbergen. Letztlich drehte sich bei diesem Bücher-Schnelldurchlauf alles eher um Gottschalk selbst als um die vier Titel.

Für den 68-Jährigen ist Sarah Kuttners „Kurt“ beispielsweise schlicht eins zu eins autobiografisch – er verwechselte das Erleben und die Sichtweise der Protagonistin mit der Autorin. Genauso wie die Figuren im Roman: „Die Ex-Frau ist nicht lesbisch geworden, sondern einfach nur doof“, korrigierte ihn Kuttner. Aber Hauptsache, Literatur langweilt nicht – dieses Kriterium seines „Buddys“, Kritiker Marcel Reich-Ranicki, hat er verinnerlicht.

Um ernsthafte Auseinandersetzung ging es also eher nicht, Filmclips jubelten werbetauglich mit Vokabeln wie „sehr heutig, zu Herzen gehend, lebensprall, brillant“. Stattdessen gab es freundliches Geplauder, das an die „Wetten, dass ..?“-Couch erinnerte. Gottschalk hatte Glück mit seinen Gästen, dem TV-erfahrenen Profi Kuttner, aber auch der Österreicherin Vea Kaiser („Rückwärtswalzer“) und dem Fotografen Daniel Biskup, der seinen Bildband „Wendejahre“ vorstellte. Mit Ferdinand von Schirach („Kaffee und Zigaretten“) war das Gespräch eher mühsam. Der distinguierte Ex-Anwalt kommentierte gegenwärtige Begrüßungsrituale mit Berührung: „Schrecklich, alles schrecklich.“

Für die Sendung galt das nicht. Es war schon amüsant zu sehen, wie Gottschalk staunte, dass Quotendruck, anders als im Fernsehen, für gute Literatur keine Voraussetzung sein darf und dass man zweieinhalb Jahre an einem Roman schreiben kann. „Der Spaß am Lesen kommt mit den Büchern, die einem hingelegt werden“, zog er Bilanz. Und die Neugier auf Bücher wächst, wenn über sie gesprochen wird. Das gilt auch für „Gottschalk liest?“.

"Gottschalk liest?" im Bayerischen Rundfunk

Lesung: Bestsellerautorin Vea Kaiser kommt am Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr, ins evangelische Kirchenzentrum Vellmar-Mitte, Kreuzbreite 66.