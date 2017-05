Haben Sie‘s gemerkt? In „Mord mit Aussicht“ ist etwas versteckt

Schauspielerin Caroline Peters plaudert aus, dass in der TV-Serie „Mord mit Aussicht“ mehrmals ein besonderer Gegenstand versteckt war - und es keiner gemerkt hat.

Berlin - In der TV-Serie „Mord mit Aussicht“ (ARD) ist in mehreren Folgen der schwarz-graue Rabe des „Roland“-Filmpreises zu sehen. Die Krimireihe wurde 2011 beim Festival „Tatort Eifel“ damit ausgezeichnet. „Die Statue haben wir nach der Auszeichnung immer irgendwo im Bühnenbild versteckt“, sagte Schauspielerin Caroline Peters der Deutschen Presse-Agentur. „Wir dachten: Unsere echten Eifel-Fans erkennen das, dass er überall wieder auftauchte.“ Es habe aber keine Reaktion gegeben, die sie erreicht hätte.

In einer Folge hätten sie die Statue dem Feuerwehrmann in der Feuerwache als Trophäe untergeschoben. Dann hätten sie sie einmal auf der Wache gehabt, später mal bei Sophie Haas zu Hause im Regal. Peters spielt in der Kult-Krimiserie die Kommissarin Sophie Haas.

Der „Roland“-Ehrenfilmpreis wird alle zwei Jahre beim Krimifestival „Tatort Eifel“ verliehen. Zu den Preisträgern gehören auch Senta Berger und Götz George.

dpa