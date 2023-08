Harry Kane ausgewechselt: So heftig veränderten sich die Sat.1.-Quoten nach 22:15 Uhr

Von: Elena Rothammer

Der Bundesliga-Einsatz von Harry Kane bescherte Sat.1 am Freitagabend eine Mega-Quote. In der 84. Minute wurde der Stürmerstar jedoch ausgewechselt. Das machte sich auch an den Zuschauerzahlen bemerkbar.

Bremen – Der TV-Freitagabend (18. August) stand ganz im Zeichen des Fußballs. Immerhin fand in Bremen das Bundesliga-Auftaktspiel statt. In der Partie FC Bayern München gegen Werder Bremen waren die Augen vor allem auf den neuesten Star-Import der Bayern gerichtet: Harry Kane gab sein Bundesliga-Debüt und brillierte. Dass die meisten nur seinetwegen vor dem Bildschirm saßen, beweist auch die Quote.

Harry Kanes Auswechslung: Sat.1-Quote bricht radikal ein

Nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für Sat.1 erwies sich Harry Kane als Erfolgsgarant. Der Brite führte den FC Bayern zum 4:0-Sieg und auch der Sender hatte etwas davon. Sat.1 ließ über den Abend hinweg die gesamte Konkurrenz im Quotenkampf hinter sich. Doch die Verlaufskurve ging noch während des Spiels plötzlich steil bergab.

Circa um 20:30 Uhr wurde die Partie angepfiffen. Wie die Analyse auf dwdl.de zeigt, stiegen die Zuschauerzahlen bei Sat.1 von da an stetig. In der Halbzeitpause brach das Ganze kurzzeitig ein, doch zur zweiten Hälfte ging der Aufwärtstrend weiter, bis um 22:15 der Höhepunkt erreicht wurde. Dann bricht die Kurve radikal ein – in dem Moment, in dem Harry Kane vom Platz geht. Für einen Großteil war das Spiel damit offenbar uninteressant geworden. Die beiden Treffer in der 90. und der 94. Minute verpasste einige somit.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Sat.1 gewinnt auch schon mit der Vorberichterstattung

Schon zwei Stunden vor Anpfiff, um 18:30 Uhr, startete Sat.1 mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Start. Auch hier zeichnet sich schon ein erster Erfolg ab. Nach einem kurzen Knick in der Aufwärts-Kurve, der auf die abschaltenden „Lenßen“-Fans zurückzuführen ist, sammelte der Sender von diesem Moment an fortlaufend Zuschauer.

Schon beim DFL-Supercup zwischen FC Bayern München und RB Leipzig am Samstag (12. August) hatte der britische Stürmerstar die Einschaltquoten beeinflusst. Harry Kane wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt und veränderte die Quote massiv. Verwendete Quellen: dwdl.de