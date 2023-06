„Hartz und herzlich“-Stars wegen Klamotten angefeindet – „Ist mir egal, ich fühl‘ mich wohl“

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“ – Die Teilnehmer der Sozialdoku erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch die Bekanntheit hat auch ihre Schattenseiten, wie Pascal und Selina nun preisgeben:

Dank der Sendung „Hartz und herzlich“ sind Pascal und Selina aus Mannheim inzwischen in ganz Deutschland bekannt. Die Zuschauer der RTLZWEI-Sendung verfolgen das Leben der beiden und ihrer Mutter Petra. Die Fans der Sozialdoku geben viel Zuspruch – doch nicht alle Zuschauer sind der Familie wohlgesonnen. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Name Hartz und herzlich Drehort Benz Baracken, Mannheim Sender RTLZWEI

Was macht Pascal von „Hartz und herzlich“?

Pascal schwebt derzeit auf Wolke 7! Der Mannheimer versucht positiv in einen neuen Lebensabschnitt zu blicken: Der „Hartz und herzlich“-Nachwuchs hat eine neue Partnerin gefunden, mit der er seine TikTok-Leidenschaft teilen kann. Egal ob Liebesbekundungen, lustige Unterhaltungsvideos oder ernste Statements, Pascal und Selina nehmen in ihrem Social-Media-Kanal kein Blatt vor den Mund.

In einem aktuellen TikTok-Video, das sie gemeinsam zeigt, sprechen die Geschwister unverblümt über die Hass-Botschaften, die sie regelmäßig über sich lesen. Ein Kritikpunkt der Hater ist ihre Kleidung. Da die Familie nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, können sie sich nicht nach der neuesten Mode kleiden. Außerdem ist ihr Style eher gemütlich, es gilt die Devise: Jogginghose statt High Heels!

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: TV-Lieblinge Pascal und Selina teilen gegen Hater aus

„Was ich anziehe oder was ich mache, ist meine Sache“, sagt Selina bestimmt in die Kamera. Dieses Statement erreicht fast 17.000 Views auf Pascals TikTok-Account, mit nahezu 150.000 Followern. Pascal und Selina haben die Nase endgültig voll von all den Negativ-Kommentaren, die über sie im Netz kursieren.

„Wie ich aussehe oder was ich anziehe, ist mein Problem, nicht euer Problem“, so Selina weiter. In ihrem TikTok-Video wendet sich Petras Tochter nun an die „Hartz und herzlich“-Community und spricht dabei besonders die Follower an, die ihre Familie im Internet anfeinden. Dabei bringt Selina auf den Punkt: „Es ist mir egal, was ihr denkt. Ich fühle mich wohl!“

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Pascal und Selina gehen gegen Hass-Kommentare vor

Gerade in den Sozialen Medien werden die Benz-Barackler häufig mit unangebrachten Kommentaren angefeindet, was Pascal und Selina zum Dreh des TikTok-Videos veranlasste. „Jeder hat seine eigenen Probleme und deswegen guckt lieber auf euch, liebe Leute“, fügt Pascal im Video hinzu. Die „Hartz und herzlich“-Lieblinge wünschen sich mehr Akzeptanz.

Auch die anderen Barackler sprechen sich immer wieder gegen Hass-Kommentare aus: Christine bietet den Hatern die Stirn und kontert hart gegen Hass-Botschaften. Auch Dagmar hatte sich vor ihrem Tod gegen Fake-Profile im Internet durchgesetzt. Allerdings kursiert nun nach ihrem Tod ein widerliches Bild auf Telegram, das den Eindruck erweckt, dass die „Hartz und herzlich“-Ikone wegen ihrer Corona-Impfung gestorben ist. (sik)