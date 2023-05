„Gesichts Mutation“ – deshalb schreiben Fans Hasskommentare unter Shania Geiss‘ Fotos

Beleidigungen gegen Geissens-Tochter

Shania Geiss löst mal wieder einen Shitstorm mit ihren Fotos aus. Die Geissens-Tochter erntet fiese Kommentare. Warum es soweit kommt:

Die Geissens-Tochter Shania macht mal wieder Furore. Nicht etwa mit der Serie, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester Davina auf RTLZWEI hat (Davina & Shania – We Love Monaco), sondern mit einem Instagram-Foto. Es ist erstaunlich, wie viel Emotionen Shania Geiss mit einem schlichten Bild hervorrufen kann. Leider sind es nicht nur positive Kommentare seitens der Fans. MANNHEIM24 untersucht die Sachlage:

Name Shania Tyra Geiss Geboren 30. Juli 2004 (Alter: 18 Jahre) Eltern Carmen Geiss, Robert Geiss

„Gesichts Mutation“ – Hasskommentare gegen Shania und Davina Geiss

Es fällt auf, dass jedes Mal, wenn Shania etwas auf den sozialen Medien veröffentlicht, Hasskommentare auf die 18-Jährige herab prasseln. So wird Shania Geiss von ihren Fans öfters als „verwöhnte Göre“ betitelt.

Auch Davina Geiss ist vor fiesen Kommentaren nicht sicher. Die Fans kritisieren ihr Aussehen, ihre Kleidung sowie den Bearbeitungsgrad ihrer Bilder. Doch was verleitet die Follower dazu, öffentliche Hasskommentare zu posten und warum muss es gleich unter die Gürtellinie gehen? Shania und Davina Geiss haben täglich mit Kommentaren wie „Gesichts Mutation“, „Du hast irgendwie ein komisches Gesicht“ und Co. zu kämpfen.

Daher kommen Hasskommentare gegen Shania und Davina Geiss

Vermehrt gehören die Profile der Kommentatoren Männern ab 40. „Verwöhnt bis zum geht nicht mehr“, „Lächerliche Posen für Notgeile“, „Bekomme glatt das Kotzen“, posten zahlreiche Männer mittleren Alters munter unter die Bilder der beiden Geissens-Schwestern. Wir fragen uns: Warum? Und betrachten das ganze aus wissenschaftlicher Sicht.

„Wir alle können hassen“, sagt Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick im Interview mit mdr.de. Das aber beantwortet nicht die Frage, weshalb Shania und Davina Geiss die volle Portion Hass in Form von Kommentaren abbekommen. Der Auslöser für solche beleidigenden Äußerungen sei fast immer psychischer Schmerz. Der entstehe bei Menschen, wenn sie ausgegrenzt, enttäuscht oder verletzt werden.

Sind Hasskommentare gegen die Geissens-Schwestern Ausdruck von Macht?

Diesen Schmerz der Ausgrenzung und Enttäuschung fressen viele in sich hinein. Doch natürlich ist nicht gleich jeder, der im Leben schon mal eine Enttäuschung erlebt hat, ein hasserfüllter Mensch, so mdr. Ob wir hassen oder nicht, hängt auch sehr stark von unserem Umfeld ab, erklärt Sozialpsychologe Andreas Zick. Mit Shania Geiss persönlich scheint das ganze also nicht wirklich etwas zu tun zu haben.

Ziel solcher Hasskommentare sei es viel mehr, andere zu entwürdigen. Eine Hass-Äußerung ist häufig ein Ausdruck von Macht und Kontrolle – die beiden Dinge, an denen es den Verfassern von Hasskommentaren in ihrem Leben fehlt. Auch die Selbstbestätigung der Kommentierenden spielt dabei nicht von ungefährer Rolle. Die Menschen versuchen diese zu erlangen, wenn sie ihre Negativität unter den Bilder von Shania und Davina Geiss sowie anderen Stars hinterlassen.

Deshalb bekommen Davina und Shania Geiss vermehrt hasserfüllte Kommentare

Man fühle sich besser, indem man andere runtermacht, erklärt ein weiterer Soziologe gegenüber mdr.de. Im Netz bekomme man dafür auch noch Bestätigung von anderen, durch Reaktionen wie Likes oder Kommentare. So ist das perfekte Feld geschaffen und der Hass hat freien Lauf. Wie es dabei Davina und Shania – oder auch Carmen Geiss geht, die regelmäßig Shitstorms auslöst, bleibt nur zu erahnen.

Erfreulich ist jedenfalls die Tendenz, dass jüngere Internetnutzer viel eher bei Hasskommentare, wie etwa die unter Davina Geiss Foto, auf den Button „Kommentar melden“ drücken. So gehört sich das auch, um Hass im Netz zu unterbinden. Am besten ist es aber, darauf zu achten, was man selbst kommentiert und dabei jedes Mal bedenkt, dass hinter jedem Instagram-Profil ein realer Mensch steckt. (mad)

