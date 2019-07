„Das ist ein Muss“! Helene Fischer: Erstes Posting seit Wochen mit Mega-News!

Helene Fischer gönnt sich gerade eine kleine Auszeit. Wenn die Schlagerqueen sich irgendwo blicken lässt, brodelt gleich die Gerüchteküche. Nun gibt es eine offizielle Ansage.

Update vom 3. Juli 2019: Mitterweile hat Helene Fischer die frohe Kunde, dass das ZDF einen Highlight-Film zu ihrer Stadion-Tour im vergangenen Jahr im TV zeigen wird, ihren Fans auch selbst mitgeteilt. Auf ihrer Facebook-Seite heißt es: „Helene Fischer lädt ein zu einem exklusiven Konzertevent im Zweiten“. Besonders ist dabei auch der Regisseur des Films: Paul Dugdale ist ein international gefeierter Musik-Film-Regisseur, der schon für Weltstars, wie Ed Sheeran oder Coldplay gearbeitet hatte. Sogar für den Grammy war der 39-Jährige schon nominiert.

Bei den Fans von Helene Fischer sorgte die Nachricht natürlich für große Freude: „Das ist ein Muss“ oder „endlich“ ist unter dem Post von Helene Fischer zu lesen. Ein weiblicher Fan markierte sogar eine Freundin und schrieb mit einem Augenzwinkern: „Dann müsst ihr jetzt wohl eure Hochzeit verschieben“. Was man nicht alles für ein Helene-Fischer-Konzert macht.

Ursprungsmeldung: Helene Fischer: Konzert-Mitschnitt wird im TV gezeigt

Mainz - Helene Fischer (36) war zwei Jahre auf Tour. Ihre Shows füllten Stadien und begeisterten Millionen. Nun hat die 36-Jährige eine Bühnen-Pause eingelegt. „Sie will diesen Moment nutzen, um sich ganz auf ihre Familie und Freunde zu konzentrieren, wie Helene Fischer auf Instagram schreibt. Die Schlagersängerin ist in ihrem Job überaus professionell und hoch konzentriert. Auch in ihrem Privatleben gibt sie alles. „Ihr wisst, wenn ich etwas mache, dann zu hundert Prozent und auch diese Phase des Offline-Seins“, erklärt Helene Fischer.

Sensation: Helene-Fischer-Konzert im TV - unterbricht sie die Bühnenpause?

Ihre Fans haben für Idol vollstes Verständnis. Obwohl sie Party auf Mallorca macht. Viele vermissen ihre Helene. Das Warten ist einfach ziemlich lang. Um diese Sehnsucht zu verkürzen hat das ZDF nun im Namen von Helene Fischer zu einem ein „exklusiven Konzertevent“ im Fernsehen eingeladen.

Die Bühnenshow ist erstmals im TV zu sehen. Es ist ein ganz besonderer Konzertfilm, wie in der Pressemitteilung des Senders zu erfahren ist. Der Regisseur Paul Dugdale hat besondere Momente ihrer Stadion-Tournee „Helene Fischer – Spürst du das?" zusammengefasst.

Helene Fischer meldet sich zu dieser ZDF-Show in der Pressemitteilung auch zu Wort:

„Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten Sommer unser Zuhause. Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit Euch die fetteste Party feiern. Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsam spüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty – viva la vida!", sagt Helene Fischer.“

Helene Fischer: Konzerthighlights 2019 im TV

„Das #ZDF präsentiert am 24. August exklusiv Konzerthighlights von der Helene Fischer Stadion-Tournee "Helene Fischer – Spürst du das?" aus dem Hamburger #Volksparkstadion. Regie führt Paul Dugdale“, twittert das ZDF am Mittwoch.

Wann ist „Helene Fischer – Spürst Du das?“ im TV zu sehen?

Der Helene Fischer Konzertfilm ist am Samstag, 24. August 2019, 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Fans sollten sich das Datum dick im Kalender ankreuzen.

Um Helene Fischer gibt es im Moment eine Menge Geheimniskrämerei. Aber immer wieder sickert etwas durch. Dieses Mal geht um ihre Wochenendplanung.

