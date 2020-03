Die neue "Herr der Ringe"-Serie ging kürzlich in Produktion und schon kursieren die ersten Bilder. Ein Foto zeigt etwas, das viele zunächst verwirrte.

Amazon plant eine eigene "Herr der Ringe"-Serie .

. Diese ging kürzlich in Produktion.

Regisseur Juan Antonio Bayona veröffentlichte ein erstes Foto.

Schon seit mehreren Monaten ist bekannt, dass Amazon eine eigene "Herr der Ringe"-Serie für Prime Video produziert. Mit näheren Informationen hält sich das Unternehmen allerdings bedeckt. Bislang sind lediglich einige Namen der Schauspieler durchgesickert, doch worum es genau gehen wird, bleibt ein Mysterium.

Da die Produktion endlich gestartet ist, können die Fans aber mit mehr und mehr Details rechnen, die in den nächsten Monaten bekannt gegeben werden. Regisseur Juan Antonio Bayona startet deshalb bereits mit einem Foto, das er auf Instagram veröffentlichte.

Erste Foto der "Herr der Ringe"-Serie aufgetaucht - doch es verwirrt viele

Gleich vorweg: Sehr besonders ist dieses Foto auf den ersten Blick definitiv nicht. Es zeigt keine Schauspieler und lässt auch keine Rückschlüsse über den möglichen Handlungsverlauf zu. Wahre "Herr der Ringe"-Fans sind aber sicherlich in der Lage, einige Theorien zur symbolischen Bedeutung aufzustellen - denn vielleicht hat Regisseur Juan Antonio Bayona diesen Bildausschnitt ganz bewusst gewählt:

Zu sehen ist ein beleuchteter Baum bei Nacht. In den Kommentaren geben allerdings mehrere User zu, dass sie diesen zunächst nicht genau erkennen konnten: "Ich dachte, dass sei gebratenes Hühnchen." Andere erkannten ein Stück Brokkoli in Nahaufnahme, beziehungsweise einen Brocken Cannabis. Es ist davon auszugehen, dass Bayona diese symbolischen Zusammenhänge sicherlich nicht erwecken wollte. Welche Rolle der Baum in der finalen "Herr der Ringe"-Serie* spielen wird, bleibt also vorerst offen.

Das ist zur "Herr der Ringe"-Serie bislang bekannt

Drehort der kommenden "Herr der Ringe"-Serie* soll Neuseeland sein und voraussichtlich sind fünf Staffeln geplant. Das sind die bislang bestätigten Schauspieler:

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Thomas Budge

Morfydd Clark

Ismael Enrique Cruz Córdova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

