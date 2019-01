Fans sauer: „heute-show“ fällt weiter aus - Darum fehlt Oliver Welke so lange

Maybrit Illner ist zurück, Sandra Maischberger auch, Markus Lanz sowieso, nur Oliver Welke fehlt. Die „heute show“-Fans staunen über den Grund.

Berlin - Fans der Satire-Sendung „heute-show“ schauten am Freitag, 18. Januar, in die Röhre. Statt Welke gab es Reiner Calmund. Brexit, CSU-Parteitag, Weltraumprogramm von Trump - an mangelnden Themen kann es nicht liegen. Wo also ist Welke, wenn man ihn dringend braucht?

Die Antwort ist schlicht: Der „heute show“-Moderator macht noch Weihnachtsferien. Aber doch rätselhaft, denn wer macht schon Weihnachtsferien bis zum Februar? Die Fans sind entrüstet: „Ihr habt ja mehr Ferien als Lehrer“, kommentiert ein Fan auf der „heute-show“-Facebook-Seite. „Ich hab Phantomschmerzen. Welke ist weg, aber das Humorzentrum juckt“, schreibt ein anderer. „Was...........erst in 2 Wochen? Was tut der Oli eigentlich die ganze Zeit?“, fragt ein anderer.

„heute-show“ läuft erst ab Februar wieder im ZDF

Die gute Nachricht für Satire-Fans: Ab Freitag, dem 01. Februar 2019, wird die "heute-show" wieder jeden Freitag ab 22.30 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Indes schürt die Redaktion via Twitter die Sehnsucht:

Und gibt erste Lebenszeichen:

