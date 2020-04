TV-Desaster bei „Die Höhle der Löwen“: Deutscher Fußball-Weltmeister scheitert total in VOX-Show

TV-Sender Vox hat einen großen Coup gelandet. Ein deutscher Fußball-Weltmeister ist in der neuen Folge von „Die Höhle der Löwen“ dabei.

Vox sucht einen neuen Investor für „ Die Höhle der Löwen “.

sucht einen neuen Investor für „ “. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird die Expertenrunde bald verstärken.

wird die Expertenrunde bald verstärken. Am Dienstag hätte er einen Weltmeister-Kollegen in der Sendung getroffen. Der spielt allerdings Fußball.

Köln - Die Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ läuft seit 2014 erfolgreich beim Privatsender Vox. Promi-Faktor gab es in der Sendung bislang nur in der Jury. Der bekannteste Löwe ist wohl Carsten Maschmeyer, der nach seiner Hautkrebs-Diagnose nun zur Corona-Risikogruppe gehört. Unternehmer Frank Thelen kündigte unterdes an, bei der nächsten Staffel nicht mehr mitzuwirken.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Investoren-Team wird sich ändern - prominenter Neuzugang steht bereits fest

Das Expertenteam wird sich also bald ändern. Am Dienstagabend zankten sich noch die bekannten Investoren um die Deals. Bald wird Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg das Team erweitern. Schade, dass er nicht jetzt schon dabei war, denn er hätte sich in bester Gesellschaft befunden.

DHDL: Nico Rosberg wird ein Löwe - den Weltmeister-Auftritt hat er aber verpasst

Fritz Grünewalt, ehemals Vorstandsmitglied des 1. FC Kaiserslautern, stellte seine innovative Trainingsmatte inklusive zugehöriger Fitness-App vor und erhielt dabei prominente Unterstützung.

Bereits 4,5 Millionen Euro hat er in die Entwicklung des „FitterYou“ gesteckt. „Sportler, die individuell betreut werden, haben die bessere Fitness und kommen schneller weiter“, war ihm einst nach einer schweren Sportverletzung klar geworden und so kam er auf die Idee für den virtuellen Personal-Trainer.

Fußball-Weltmeister André Schürrle: Prominente Unterstützung für DHDL-Kandidat

Den braucht sein Star-Partner aber wohl höchstens zu Zeiten der Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise*. Fußball-Weltmeiser André Schürrle ist Teilhaber am Kickstarter-Projekt. Der Vorlagengeber von 2014 schaltete sich plötzlich per Video-Call zu.

„Fritz und sein Team haben eine Vision, die ich teile“, versuchte der verliehene Dortmunder die Investoren zu verführen, „dass man jeden Menschen jeden Tag in Bewegung bekommt.“ Doch auch der WM-Helden-Status half nichts und keiner der Löwen schlug beim Angebot von zehn Prozent der Firmenanteile zum Preis von einer halben Million Euro zu.

André Schürrle scheitert in „Höhle der Löwen“: Carsten Maschmeyer wird persönlich

Nils Glagau war sich ziemlich sicher, dass eine App keinen echten Trainer ersetzen könne, der „treibt und anheizt“, Dagmar Wöhrl vermisste die Möglichkeit der App, falsche Abläufe zu korrigieren. Carsten Maschmeyer schoss hingegen direkt gegen den Gründer. „Für viereinhalb Millionen hätte man viel weiter sein können“, kritisierte der ehemalige AWD-Besitzer und wird deutlich: „Mich stört Ihr Umgang mit Geld.“

Zitat des Jahres: "Mich stört Ihr Umgang mit Geld." in der Höhle der Löwen.

André Schürrle wurde also in der Vox-Show nicht zum Vorlagengeber. Auch auf dem Platz dürfte es noch eine ganze Weile nicht dazu kommen. Aktuell spielt der 29-Jährige für Spartak Moskau und auch die russische Fußball-Liga ist wegen der Corona-Pandemie unterbrochen*.

