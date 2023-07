House of the Dragon: Betrifft der Streik den Dreh der zweiten Staffel?

Von: Bjarne Bock

Szenenbild aus der Serie „House of the Dragon“ © HBO

Eigentlich gilt der Streik der US-Schauspielgewerkschaft auch für Auslandsproduktionen, doch für die Fantasy-Serie „House of the Dragon“, die zum Großteil in Großbritannien entsteht, kommt eine Ausnahmeregelung zur Anwendung.

Nun steht Hollywood ganz still: Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA schließt sich dem bereits seit mehr als zwei Monaten laufenden Autorenstreik an und verlässt geschlossen die noch geöffneten Film- und Seriensets. Sämtliche Mitglieder der Screen Actors Guild sind dazu verpflichtet, die Arbeit einzustellen.

Außerdem dürfen sie keine Werbung für ihre Projekte machen. So verließen gestern beispielsweise die Stars vom neuen Christopher-Nolan-Streifen „Oppenheimer“, Cillian Murphy und Emily Blunt, demonstrativ die Filmpremiere in London. Wie es in Bezug auf den Streik nun um die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „House of the Dragon“ steht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)