Indiana Jones und das Rad des Schicksals: Filmkritik

Teilen

Poster zum Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ © Walt Disney Pictures/Lucasfilm

Im Kinofilm „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ macht Harrison Fords alternder Action-Archäologe mit einer von „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge gespielten Abenteurerin gemeinsame Sache. Hier ist unsere Besprechung zum fünften und vermeintlich letzten Indy-Streifen.

Im „Indiana-Jones“-Franchise hat sich längst eine alternierende Formel für gerade und ungerade Teile herauskristallisiert: Während die geraden Teile für Experimente wie indische Kultisten und interdimensionale Aliens da sind, verbringen wir die ungeraden Teile mit Indys sympathischem Kerngeschäft: Nazis verhauen.

Das heißt allerdings nicht, dass es in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ („Indiana Jones and the Dial of Destiny“) von „Logan“-Regisseur James Mangold keinen Science-Fiction-Showdown gibt und auch der aberwitzige Action-Auftakt fehlt nicht. Was im Vorgänger-Film noch der vielleicht zu Unrecht verhasste Atomkühlschrank war, ist diesmal ein Turm, in dem eine Fliegerbombe der Alliierten einschlägt, die vorerst als Blindgänger durch den Boden fällt, ehe sie von unten mit Cartoonphysik sämtliche Nazis wegpustet und nur noch Indiana Jones (Harrison Ford) übrigbleibt. Die komplette Kritik finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)