„Kenn keinen“: RTL-Zuschauer sauer, weil nur Z-Promis ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen

Von: Jonas Erbas

Endlich steht fest, welche Promi-Paare 2023 ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen werden, doch einigen RTL-Zuschauern sind die Kandidaten offenbar gänzlich unbekannt.

Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ hat in seinen bisher sieben Staffeln schon einige Hochkaräter kommen und gehen sehen, darunter Bundesliga-Legende Mario Basler (54), „Goodbye Deutschland“-Liebling Danni Büchner (45) oder Skandal-Schlagerstar Michael Wendler (50). Im Herbst 2023 steht nun die achte Ausgabe der RTL-Show an – doch deren Cast überzeugt einige Zuschauer ganz und gar nicht …

„Sommerhaus der Stars“-Cast für 2023 steht fest – und sorgt trotz Obert und Co. für Fragen

Das urige Bauernhaus in Bocholt im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen bekommt schon bald wieder prominente Bewohner: Für die achte „Sommerhaus der Stars“-Staffel hat man unter anderem Luxuslady Claudia Obert (61), Schauspieler und Autor Eric Stehfest (33) sowie Partyschlagersänger Tim Toupet (51) engagiert, wie RTL am Montag (15. Mai) offiziell bekannt gab.

Doch die neuen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten sind offenbar nicht jedem ein Begriff: Bereits kurz nach der Verkündung des kommenden Casts häuft sich in den Kommentarspalten auf Facebook, Instagram und Co. die Kritik an den acht Paaren, die in der Realityshow um 50.000 Euro kämpfen werden.

Diese Paare ziehen 2023 ins „Sommerhaus der Stars“ Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer enttäuscht von Kandidaten: „Wer ist das alles?“

„Ich kenne keinen dieser Z-Promis und sehe keinen Bedarf, diese Wissenslücke zu schließen“, lästert ein Fan der Facebook-Seite Extratipp und erntet massig Zuspruch: „Ich lese immer Stars, für mich ist kein einziger Star dabei. Alles nur Selbstdarsteller und Influencer!“ Auch auf dem offiziellen „Sommerhaus der Stars“-Instagram-Konto machen die Nutzer ihrem Unmut Luft: „Schlechte Auswahl“, „Ich kenne nicht einen“ oder „Wer ist das alles?“, heißt es dort.

Diese acht Paare ziehen 2023 ins „Sommerhaus der Stars“, darunter bekannte und weniger bekannte Gesichter – obwohl manch ein RTL-Zuschauer in den Teilnehmern ausschließlich Z-Promis sieht … © RTL/RTL+

Diejenigen, die den ein oder anderen Star kennen, scheinen dennoch unzufrieden: Insbesondere die Teilnahme von Walentina Doronina (23; u. a. „Ex on the Beach") und Aleks Petrovic (32; u. a. „Temptation Island VIP 2022") sorgen bei manch einem für Entsetzen. Viel Lob gibt es dahingegen nur für eine Kandidatin, auf die sich offenbar die meisten bereits richtig freuen: Modeunternehmerin Claudia Obert. Die neue Besetzung in der Promi-WG sorgte auch bei einer Ex-Kandidatin für Aufsehen: Antonia Hemmer (23) schoss wegen des Sommerhaus-Casts gegen ihren Ex Patrick Romer (27).