Kim Kardashian oder Lady Gaga - Wer liefert die größere Überraschung in der Serie „American Horror Story“?

Von: Bjarne Bock

Kim Kardashian und Lady Gaga in „American Horror Story“ © FX

US-Realitystar Kim Kardashian erntet für ihre Hauptrolle in der neuen Staffel von „American Horror Story“ sehr viel Vorschussmisstrauen, aufgrund mangelnder Schauspielerfahrung. Doch auch Lady Gaga überraschte einst.

Kim Kardashian steht in den Augen vieler Menschen stellvertretend für alles, was schief läuft im Mediengeschäft. Eine Person, die vermeintlich ohne besondere Talente großen Ruhm erreicht hat - und vor allem dafür berühmt ist, berühmt zu sein. Auf der anderen Seite führt sie seit mehr als 15 Jahren eine der erfolgreichsten Realityshows der Welt an: „Keeping Up with the Kardashians“. Und so ziemlich jede Neuigkeit in ihrem Leben füllt die Schlagzeilen, weshalb man ihr eine gewisse gesellschaftliche Relevanz einfach nicht absprechen kann.

An sich ist es ja auch leicht, Kim Kardashian weitestgehend aus dem Weg zu gehen, wenn man will. Doch nun dringt die Milliardärin in den Serienbereich vor. Ob die Rolle in „American Horror Story“ für Kim Kardashian zum Erfolg wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)