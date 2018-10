Drei Gründe, warum „The Voice of Germany“ zum x-beliebigen Castingformat wird

Sie sind die aktuelle Jury von „The Voice of Germany“: (von links) Michael Patrick Kelly, Michi Beck und Smudo, Mark Forster und Yvonne Catterfeld.

Im Kampf der Castingshows hat „The Voice of Germany“ die Nase vor „Deutschland sucht den Superstar“. Bei Einschaltquoten und Kritikern stand „The Voice“ bislang hoch im Kurs.

Doch das könnte sich ändern, denn es häuft sich die Kritik an dem Gesangswettbewerb, bei dem es einige Änderungen gibt, die am Image der Show kratzen. Drei Gründe, warum „The Voice of Germany“ zu einem der x-beliebigen TV-Castingformate zu werden droht.

1. Wertschätzung

Die Wertschätzung für alle Kandidaten, die auf der Bühne stehen, das war die Stärke der Jury von „The Voice of Germany“. Doch schon in der vergangenen Staffel war Schluss damit: Die Jurystühle drehen sich nur noch um, wenn ein Kandidat gefällt. Alle anderen Teilnehmer erfahren nicht, warum sich die Jury gegen sie entschieden hat oder was sie besser machen könnten. Damit ging ein großes Stück Empathie verloren. Laut ProSieben/Sat1 sollte dadurch mehr Zeit für die erfolgreichen Kandidaten bleiben – bleibt sie aber nicht.

2. Tränendrüsen

Statt mehr Gesang der erfolgreichen Kandidaten gibt es mehr Pseudo-Überraschungen (Fotowände mit Bildern aus der Kindheit der Kandidaten, die von Familienmitgliedern reichlich rührselig kommentiert werden) und weitere überflüssige Tränendrüsen-Geschichten. So erzählte Kandidat Alexandre Heitz den Tränen nahe von seinem verstorbenen Vater und Michelle Patz sagte, dass sie in der Schule gemobbt wurde und Gewalt ausgesetzt war. Alles Themen, für die es eine Plattform geben sollte – aber: Bei „The Voice of Germany“ ist das nicht mehr als das Ausschlachten der meist medial unerfahrenen Kandidaten. Bislang war das das Spezialgebiet von Dieter Bohlens DSDS. „The Voice“-Fans fordern bei Facebook bereits: „Weniger Background, mehr singen bitte.“

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

3. Jury

„Ich will Samu zurück“ – Sätze wie diesen liest man oft auf Twitter unter #tvog. Grund dafür: Viele Fans können sich mit Jury-Neuzugang Michael Patrick Kelly nicht anfreunden, sie wollen lieber wieder Samu Haber neben Smudo und Michi Beck (Die Fantastischen Vier), Yvonne Catterfeld und Mark Forster sehen.

Können wir den Kelly nicht wieder durch Samu ersetzen? #TVOG — C@ro (@Pulloverschwein) 18. Oktober 2018

Dabei glänzt Kelly durch seine Musik-Expertise. Er ist extrem nett zu den Kandidaten (bislang wollten die meisten in sein Team) – und sogar zu seinen Jury-Gegnern. Aber: Er ist nicht eben nicht so witzig und spontan wie seine Vorgänger, der Finne Haber und der Ire Rea Garvey. Die haben Begriffe wie „fette Hühnerhaut“ und „un-fucking-fassbar“ geprägt. In der Kritik der Fans steht auch verstärkt Mark Forster, der weniger die Kandidaten als sich selbst in den Mittelpunkt rückt.

Sonntag: „The Voice of Germany“, Sat1, 20.15 Uhr: Dann nimmt unter anderem Kandidat Steffen Frommberger aus Frieda (Werra-Meißner-Kreis) an der Castingshow teil.