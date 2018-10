Kritik zum Dortmunder "Tatort": Liebevoller Stinkstiefel

Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre dieser Dortmunder „Tatort“ der letzte gewesen. Unsere Kritik zum Dortmunder "Tatort".

Auf unsere Frage, ob die Kommissarin Martina Bönisch und der Kollege Peter Faber einmal ein Paar werden könnten, antwortete Hauptdarstellerin Anna Schudt einst: „Das wäre dramaturgisch ein Ding der Unmöglichkeit.“

Nach „Tod und Spiele“ ist das Unmögliche nicht mehr ausgeschlossen. Faber verfolgte Bönisch wie ein Teenager und schaute ihr am Ende lange in die Augen. So viel Liebe hätte man dem größten Stinkstiefel des Sonntagabendkrimis nicht zugetraut.

Die Menschwerdung Fabers war nur ein Aspekt in der gelungenen WDR-Folge. Die Geschichte um illegale Kämpfe auf Leben und Tod war zwar nicht sehr realistisch. Einmal fragte Faber seine undercover ermittelnde Kollegin: „Und sie sind sicher, dass sie gestern Abend in Deutschland waren?“ Aber der Plot war spannend bis zum Ende.

Mit schwarzem Humor haben Maris Pfeiffer (Regie) und Wolfgang Stauch (Drehbuch) aus einem Stoff, der für einen Thriller taugt, fast eine Komödie gemacht. Vielversprechend war der Einstand von Rick Okon als Jan Pawlak. „Sind Sie eigentlich wirklich so?“, fragte er Faber. „Das ist eine gute Frage“, antwortete der. Dramaturgisch ist in Dortmund noch viel möglich.